«Забирай, я ухожу!». Зачем Трамп «отдал» Эрдогану Сирию, и к чему это приведет

Разногласия по вопросу о выводе войск из Сирии стали «финальным аккордом» в решении президента США уволить главу Пентагона Джеймса Мэттиса. В Вашингтоне отмечают, что Дональд Трамп планировал сделать это давно: на Сирию у него свои взгляды, а противоречий с подчиненными он никогда не терпел. В «долгий ящик» он откладывать дело не стал и в буквальном смысле слова отдал Сирию по телефону президенту Турции.

«Катастрофические события»

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся 14 декабря, пишет Washington Post. Как отмечает издание со ссылкой на неназванных собеседников, беседа лидеров на эту тему привела к «катастрофическим» событиям. Во время разговора с Трампом Эрдоган заявил о непонимании целей, которые преследуют США, поставляя оружие сирийским курдам, при ранее сделанном заявлении Трампа о том, что Штаты уже победили «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Во время беседы президент Турции также спросил Трампа о том, с какой целью в Сирии продолжают оставаться порядка двух тысяч военных США. На что американский глава дал весьма конкретный ответ.

«Знаете что? Забирайте ее (Сирию). Я ухожу», – цитирует Дональда Трампа собеседник издания.

Именно эта беседа, как отмечает WP, во многом и стала причиной «катастрофических событий», в частности, отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Ранее свой пост покинул и представитель Трампа по борьбе с ИГ.

«Бешеный пес» уволен

По словам директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни, разногласия между Дональдом Трампом и уволенным главой Пентагона Джеймсом «Бешеным псом» Мэттисом были и достаточно длительное время. Отвечая на соответствующий вопрос ABC, он заявил, что отставка Мэттиса не стала неожиданной, а само решение уже «назревало давно». Трамп видел, что глава Пентагона не поддерживает его по многим вопросам, а споры по сирийскому конфликту «добили» президента США.

«Президент уже порядочный период времени знал, что он и министр Мэттис не разделяют одну и ту же философию», – отметил Малвэни. «Мэттис был вынужден уйти в свое время и из администрации Барака Обамы из-за таких же расхождений во взглядах и разногласий», – заключил представитель Белого дома.

О том, что глава Пентагона покинет свой пост в конце февраля, президент США сообщал лично (позднее сроки сдвинулись на январь). Трамп отметил, что Мэттис «с отличием уйдет на пенсию». Покидая свой пост, Мэттис пожелал Дональду Трампу «найти министра обороны, разделяющего его взгляды». И Трамп, судя по всему, нашел такого человека: с 1 января 2019 года пост исполняющего обязанности министра обороны займет замминистра обороны Патрик Шанахан.

Коалиция не исчезнет

О том, что США выводят войска из Сирии, сообщалось 19 декабря. СМИ наперебой стали сообщать о приказе Трампа о выводе войск США с территории САР. Сообщение соответствующего содержания появилось и в его твиттере, в котором Трамп объявил о победе США над террористами.

Позднее с официальным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, США уже «начали возвращение войск Соединенных Штатов домой», что означает «переход к новой фазе этой кампании». Вместе с этим Сандерс подчеркнула, что Вашингтон и союзники, как прежде, готовы к возвращению в регион, чтобы встать «на защиту своих интересов».

«Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы», – заявила представитель Белого дома, отметив, что коалиция во главе с США не планирует прекращать свое существование либо свою работу.

Ушли, но остались?

Как позднее сообщило агентство Reuters, после того как американские военные покинут Сирию, США прекратит наносить авиаудары по ИГ, которые нужны были для поддержки формирований сирийских курдов и умеренной оппозиции. Вместе с этим, как уверяет СМИ, в стране останется несколько американских военных советников. Плюс к этому, как сообщает Fox News, порядка 5 тыс. военных США остаются в Ираке, и не исключено, что в будущем они будут участвовать в ударах по важным целям в Сирии.

Согласно официальной версии, военные США пришли в Сирию в 2014 году – в тот момент, когда США в составе коалиции стали наносить по ИГ авиаудары. Силы, которыми располагает Вашингтон на этой территории, весьма внушительны: поддержка с воздуха, на земле – спецназ, корректировщики, артиллеристы, а также военные специалисты, которые поддерживают борьбу с сирийских курдов с исламистами.