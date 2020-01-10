За тарифы ЖКХ выпишут штрафы. Как власти сдержат аппетиты коммунальщиков? 28 0 Экономика

За превышение стоимости услуг ЖКХ ресурсоснабжающие организации могут быть привлечены к ответственности. В правительстве предлагают штрафовать недобросовестные компании и готовят соответствующую поправку к статье 157 Жилищного кодекса РФ. Правда, поправка, над которой будет работать Минстрой, поступит на обсуждение Госдумы только осенью, после традиционного повышения тарифов 1 июля.