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За тарифы ЖКХ выпишут штрафы. Как власти сдержат аппетиты коммунальщиков?
10 Января 2020 28 0 Экономика
За превышение стоимости услуг ЖКХ ресурсоснабжающие организации могут быть привлечены к ответственности. В правительстве предлагают штрафовать недобросовестные компании и готовят соответствующую поправку к статье 157 Жилищного кодекса РФ. Правда, поправка, над которой будет работать Минстрой, поступит на обсуждение Госдумы только осенью, после традиционного повышения тарифов 1 июля.
Граждане страдают – депутаты поддерживают
- Минстрой должен представить законопроект в марте 2020 года, а в сентябре, согласно плану законопроектной деятельности правительства, его внесут на рассмотрение Государственной думы. В данный момент, как пишут «Известия», отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций в Жилищном кодексе нет.
- Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддержала введение штрафов для организаций, оказывающих услуги в сфере жилищного хозяйства. «Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании», – пояснила она.
- По мнению зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, ресурсоснабжающие компании получают «сверхдоходы за счет граждан». Поэтому он выступает за введение штрафов за превышение тарифов.
- Однако чтобы установить «объективный» размер тарифов, «нужно проводить независимые экспертные проверки», – заметил зампредседателя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Сейчас же тарифы устанавливает федеральное правительство для каждого региона отдельно.
Президент просит
- Глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что граждане России переплачивают за услуги ЖКХ в 2 раза. В качестве примера он привел воду, стоимость которой в некоторых регионах различалась в 54 раза.
- В июле 2019 года из-за роста цен в сфере ЖКХ к антимонопольщикам обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что если бы ФАС провел работу по регулированию цен, то россияне на них не жаловались бы.
- В 2019 году тарифы ЖКХ росли дважды: в январе (на 1,7%) и в июле (на 2,4%). Кроме «традиционных» пунктов оплаты типа холодного и горячего водоснабжения появилась новая строчка оплаты: вывоз мусора. Что касается текущего года, то с 1 июля 2020 года плата за ЖКХ вырастет в среднем на 4%.
Не вес так просто
- Вместе с этим, как считают эксперты, один законопроект ситуацию в сфере ЖКХ вряд ли может исправить. Особенно, учитывая ситуацию, связанную со стагнацией доходов россиян, что является серьезной проблемой.
- В беседе с «Известями» член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький отметил, что из-за инфляции все каждый год дорожает, в частности газ, железо для труб и специальная техника.
- «Хотя, на мой взгляд, основная причина их удорожания – это низкая эффективность самой отрасли, которая была полностью брошена в 1990-е годы», – добавил Беленький. Он отметил, что на сегодняшний день в сфере ЖКХ Россия на 70% пользуется наследием СССР, и модернизация этой сферы нуждается в государственных или частных вложениях.
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