За связь науки и бизнеса. МГУ попал в топ-15 лучших университетов мира по внедрению инноваций

Опубликован первый рейтинг University Impact Rankings лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE)В этом рейтинге МГУ имени М.Ломоносова вошел число 15 университетов, которые лидируют по таким показателям как взаимодействие с промышленностью, внедрение инноваций и развитие инфраструктуры.

По данным пресс-службы МГУ, впервые в истории рейтингования вузов THE предложил провести ранжирование университетов с точки реализации социально-экономических показателей, соответствующих целям устойчивого развития Организации объединенных наций (ООН)»

Московский университет показал одни из лучших среди мировых вузов результаты по взаимодействию с промышленностью, внедрению инноваций и развитию инфраструктуры. Это стало возможным благодаря развитию инновационных направлений в университете и созданию новых научных подразделений, взаимодействию с бизнесом и промышленностью.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничий, уже созданы институты перспективных исследований, которые станут основой инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы", университет укрепил партнерские отношения с крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями, в том числе с Alibaba Group и Saudi Aramco – с этими компаниями подписаны соглашения об открытии центра, на базе которого будут проходить исследования в сфере добычи нефти и газа