«За годы украинской оккупации». В Госдуме России подсчитали ущерб, который Киев нанес Крыму

В период нахождения Крымского полуострова в составе Украины, согласно предварительным расчетам, киевские власти нанесли региону ущерб на сумму более 1,5 триллиона рублей. С таким заявлением на заседании рабочей группы выступил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Ранее подсчитать сумму ущерба поручил спикер российского парламента Вячеслав Володин , чтобы Россия могла потребовать от Украины возмещения убытков.

Недополученная выгода крымчан

Отчет о потерях Крыма в период нахождения в составе Украины Андрей Козенко озвучил в ходе первого «организационного» заседания рабочей группы ГД РФ. Главная задача этой группы - определить сумму ущерба Крыма из-за действий киевских властей. Как рассказал депутат Козенко, важно учесть и моральный ущерб, который был нанесен Крыму за «годы украинской оккупации».

Парламентарий привел и конкретные данные. Доходы крымского бюджета за прошлый 2018 год составили 54,8 миллиарда рублей – этот показатель практически в два с половиной раза больше, чем за «украинский период». Козенко заявил, что даже в «самые лучшие годы», когда полуостров был украинской территорией, бюджет региона составлял 22 миллиарда рублей (если считать по курсу 2014 года).

«Даже укрупненный расчет нам покажет, что за 23 года выделялось по 30 миллиардов ежегодно – это 690 миллиардов рублей. В общем-то, это будет недополученная выгода крымчан, упущенная выгода, и это нужно приравнять, по большому счету, к убыткам», - пояснил Козенко.

Моральный ущерб

Депутат также предложил добавить к этим предварительным данным данные о «ежегодно выплачиваемых Россией Киеву $100 млн «арендной платы» Черноморского флота в Севастополе». Плюс к этому, как считает Андрей Козенко, необходимо произвести подсчет недополученных доходов за простой сотен гектаров земли на Южном берегу Крыма и зданий санаториев. Кроме этого, нужно учитывать экологический ущерб, а также потери от энергетической, водной, продуктовой, транспортной и информационной блокад, который несколько лет назад устроили власти Украины.

Отдельным пунктом стоят «вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки».

Говоря еще об одном виде ущерба, который требует отдельной оценки, депутат отметил необходимость в оценке «морального ущерба за годы нахождения крымчан в украинской оккупации». В качестве примера он рассказал об ущемлении прав русскоязычного населения, которому «в своем время подвергались жители полуострова».

Предварительные расчеты по ущербу были проведены после поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина профильным комитетам ГД и госсовету Крыма провести подсчет экономических потерь Крыма от Украины.Поручения были даны на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией, где Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

«Второй период»

Не исключено, что группа по оценке крымского ущерба расширит так называемые временные рамки и подсчитает размер ущерба, который был нанесен Крымскому полуострову уже после воссоединения с Россией. Эти предложения озвучил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, и в ближайшее время они будут переданы руководству Государственной Думы. По его словам, профильные комитеты должны быть готовы к выполнению и этой задачи.

«Имеется в виду период после марта 2014 года и тот ущерб, который понесли Крым и Севастополь в результате блокад и множественных враждебных действий украинских властей. Я думаю, что этот ущерб в каком-то смысле легче будет посчитать, он более материализован», - отметил Мельников.

По словам вице-спикера, все в конечном итоге зависит от решения, которое должен будет принять председатель Госдумы Вячеслав Володин после того, как ему представят инициативу. «А дальше он обязательно этот вопрос будет обсуждать как минимум на Совете Думы, может, и на пленарном заседании. Я допускаю, что он в некий момент может посоветоваться и со всем депутатским корпусом», - сообщил ТАСС первый вице-спикер.