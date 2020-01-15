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За долгами придут частные приставы. Зачем государство отказывается от взыскания долгов?
15 Января 2020 544 1 Экономика
В России появятся частные приставы, которые будут взыскивать долги в пользу бизнеса. В то же время Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) продолжит заниматься долгами физических лиц и обязательствами перед госорганами. Минфин поддержал идею, а проработать ее должен Минюст. В ФССП тем временем жалуются на нагрузку, выросшую за последнее время в десять раз.
Частное взыскание
- В Минфине поддерживают поэтапное создание института частных приставов, сообщает РБК со ссылкой на «Обзор бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов». Идея нравится ведомству тем, что она позволит оптимизировать расходы федерального бюджета и повысить эффективность принудительного исполнения.
- На первом этапе реализации программы частные приставы смогут взыскивать долги в пользу юридических лиц. При этом отмечается, что коллекторские агентства и институты частного сыска уже частным порядком взыскивают долги, но не ведут ни к экономии госсредств, ни к повышению эффективности взыскания задолженностей.
Проблемы приставов
- ФСПП на сегодняшний день взыскивает преимущественно долги в пользу госорганов. В 2018 году на эту статью приходилось 69% от всех исполнительных производств, доля взыскания в интересах юрлиц составляла 24%, а физлиц – 5%. Большая часть долгов приходится на юрлица – 70% в 2018 году. Это 7,3 трлн из 10,4 трлн руб., подлежащих взысканию. При этом на одного пристава-исполнителя ФСПП бюджет тратит 715,8 тыс. руб. в год (по данным за 2018 год).
- Огромная нагрузка, которую испытывают судебные приставы-исполнители, связана с большим объемом производств, которые приходятся на одного сотрудника, а также сложными процессами обязательного документооборота. Согласно информации, предоставленной ФССП, по факту нагрузка на сотрудников в 13,8 раза превышает норму, которая определятся Минтрудом и Минюстом.
- В Минфине пояснили, что «обзор бюджетных расходов», в котором говорится об идее частных приставов, служит для сравнения нескольких вариантов экономии бюджета и «высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач». При этом документ носит рекомендательный характер и предлагает варианты совершенствования работы.
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Ни там взыскивают, в гос дуре не пытались проверить счета .