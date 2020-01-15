За долгами придут частные приставы. Зачем государство отказывается от взыскания долгов? 544 1 Экономика

В России появятся частные приставы, которые будут взыскивать долги в пользу бизнеса. В то же время Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) продолжит заниматься долгами физических лиц и обязательствами перед госорганами. Минфин поддержал идею, а проработать ее должен Минюст. В ФССП тем временем жалуются на нагрузку, выросшую за последнее время в десять раз.