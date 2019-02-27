За что наказывать будут? В США представили очередную версию антироссийских санкций
На официальном сайте Конгресса США опубликован обновленный законопроект об антироссийских санкциях DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act.). Об основных его положениях было известно еще в середине февраля. В документе предусматривается запрет на сделки с новым суверенным долгом России, а также санкции за инвестиции в СПГ-проекты.
Какие санкции
О законопроекте, авторами которого выступили сенаторы Линдси Грэм, Кори Гарднер (оба республиканцы), а также Джинн Шэхин, Боб Менендес и Бен Кардин (демократы), сообщалось еще в середине февраля. При этом ключевые пункты антироссийского документа были представлены еще в 2018 году. Тогда основные меры, о которых заявляли сенаторы США, касались блокировки операций госбанков России и санкций против нового суверенного долга страны. После того как проект «обновился», в документ были внесены следующие положения.
Первое: ограничения против банков России, которые поддерживают «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах». Второе: санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) за пределами Российской Федерации (сюда же входят отдельные инвестиции от 1 млн долларов или от 5 млн долларов в течение 12 месяцев). Третье: санкционные ограничения за «агрессию» России против Украины, включая меры против российского судостроительного сектора сотрудников ФСБ. Последних составители документа называют причастными к инциденту, который произошел в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
«Привет Путину»
При этом из новой версии законопроекта убрали пункт, в котором речь идет о блокировке операций и активов российских госбанков (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и так далее). Зато сохранились санкции против российских политических деятелей, а также олигархов или их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».
В этом же пакете, как было сказано выше, находятся санкции против нового суверенного долга, санкции против российского кибернетического сектора, а также ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России и против разработки сырой нефти в России.
Плюс к этому, после того как законопроект вступит в силу, разведка США презентует в американском Конгрессе доклад, в котором расскажет «о личном состоянии и активах Владимира Путина». Еще один пункт – необходимость подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.
Что говорят эксперты
Законопроект американского конгресса об антироссийских санкциях серьезно не отразится на российской экономике, а большинство мер по сути являются номинальными. Таким мнением в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» поделился доцент Кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов. По его словам, самую большую серьезность в этом законопроекте представляет пункт, в котором речь идет о запрете на вложения в российский госдолг.
«Но нужно учитывать, что Минфин РФ в начале этого года и в конце 2018-го активно размещал свои ценные бумаги, предвидя негативный сценарий. Потому в ближайшее время даже этот пункт не особо затронет экономику РФ», – считает эксперт.
Остальные же санкции, как считает аналитик, получились номинальными. В проектах, связанных с сжиженным природным газом (СПГ), в России давно понимали, что могут столкнуться с ограничениями, и поэтому активно добиваются перевода проектов на отечественное оборудование.
«И это проблема достаточно успешно решается. На Дальнем Востоке на российских верфях даже заложены новые танкеры, чтобы Россия решила проблему доставки сырья к пунктам потребления самостоятельно, без привлечения иностранной помощи», – резюмирует доцент кафедры.
Написать комментарий