Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ФЕВ, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,8249

27 ФЕВ, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,8249

За что наказывать будут? В США представили очередную версию антироссийских санкций

27 Февраля 2019 296 0 Экономика
За что наказывать будут? В США представили очередную версию антироссийских санкций

На официальном сайте Конгресса США опубликован обновленный законопроект об антироссийских санкциях DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act.). Об основных его положениях было известно еще в середине февраля. В документе предусматривается запрет на сделки с новым суверенным долгом России, а также санкции за инвестиции в СПГ-проекты.

Какие санкции

О законопроекте, авторами которого выступили сенаторы Линдси Грэм, Кори Гарднер (оба республиканцы), а также Джинн Шэхин, Боб Менендес и Бен Кардин (демократы), сообщалось еще в середине февраля. При этом ключевые пункты антироссийского документа были представлены еще в 2018 году. Тогда основные меры, о которых заявляли сенаторы США, касались блокировки операций госбанков России и санкций против нового суверенного долга страны. После того как проект «обновился», в документ были внесены следующие положения.

Первое: ограничения против банков России, которые поддерживают «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах». Второе: санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) за пределами Российской Федерации (сюда же входят отдельные инвестиции от 1 млн долларов или от 5 млн долларов в течение 12 месяцев). Третье: санкционные ограничения за «агрессию» России против Украины, включая меры против российского судостроительного сектора сотрудников ФСБ. Последних составители документа называют причастными к инциденту, который произошел в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Привет Путину»

При этом из новой версии законопроекта убрали пункт, в котором речь идет о блокировке операций и активов российских госбанков (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и так далее). Зато сохранились санкции против российских политических деятелей, а также олигархов или их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

В этом же пакете, как было сказано выше, находятся санкции против нового суверенного долга, санкции против российского кибернетического сектора, а также ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России и против разработки сырой нефти в России.

Плюс к этому, после того как законопроект вступит в силу, разведка США презентует в американском Конгрессе доклад, в котором расскажет «о личном состоянии и активах Владимира Путина». Еще один пункт – необходимость подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.

Что говорят эксперты

Законопроект американского конгресса об антироссийских санкциях серьезно не отразится на российской экономике, а большинство мер по сути являются номинальными. Таким мнением в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» поделился доцент Кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов. По его словам, самую большую серьезность в этом законопроекте представляет пункт, в котором речь идет о запрете на вложения в российский госдолг.

«Но нужно учитывать, что Минфин РФ в начале этого года и в конце 2018-го активно размещал свои ценные бумаги, предвидя негативный сценарий. Потому в ближайшее время даже этот пункт не особо затронет экономику РФ», – считает эксперт.

Остальные же санкции, как считает аналитик, получились номинальными. В проектах, связанных с сжиженным природным газом (СПГ), в России давно понимали, что могут столкнуться с ограничениями, и поэтому активно добиваются перевода проектов на отечественное оборудование.

«И это проблема достаточно успешно решается. На Дальнем Востоке на российских верфях даже заложены новые танкеры, чтобы Россия решила проблему доставки сырья к пунктам потребления самостоятельно, без привлечения иностранной помощи», – резюмирует доцент кафедры.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Московской области построят автозавод японской компании Hino

В Московской области построят автозавод японской компании Hino

Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции

16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией

16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС

Новости СМИ

Новости дня

16:52 В России стали чаще откладывать рождение первенца В России стали чаще откладывать рождение первенца
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:26 Белоруссия попросила у России $600 млн Белоруссия попросила у России $600 млн
15:50 В Ханое проходит встреча лидеров США и Северной Кореи В Ханое проходит встреча лидеров США и Северной Кореи
15:27 Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
14:53 Владимир Путин утвердил поручения по улучшению жизни россиян Владимир Путин утвердил поручения по улучшению жизни россиян
14:29 Финансовому Университету исполняется 100 лет Финансовому Университету исполняется 100 лет
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:43 В Швеции задержали «российского шпиона» В Швеции задержали «российского шпиона»

Узнай, страна!

11:36 В Московской области построят автозавод японской компании Hino В Московской области построят автозавод японской компании Hino
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08:55 Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции
08:00 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией
26 ФЕВ, 20:39 В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС
26 ФЕВ, 19:37 В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова» В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова»
26 ФЕВ, 18:01 Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter