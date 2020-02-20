За что азербайджанских музыкантов ценят в России и наоборот

Заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова, которая неоднократно принимала участие в программе «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории», рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том как принимают азербайджанскую музыку в Москве и русскую – в Баку.

Фарида Мамедова – востребованный исполнитель мирового уровня, много гастролирует в России и Европе. Только в Москве певица за последние годы выступила с четырьмя концертными программами, в которые были включены произведения абсолютно разных стилевых направлений и жанров. Певица отмечает, что каждая из гастрольных поездок важна и интересна по-своему. Однако с особой теплотой она вспоминает совместное с молодым бакинским коллективом «D’accordo» участие в фестивале камерной музыки «Серебряная лира» в Санкт-Петербурге. «Выступать в легендарном Малом зале Петербургской Филармонии было для нас особой честью, и вдвойне приятно, что творчество бакинских музыкантов было встречено бурными овациями при полном аншлаге», – делиться эмоциями Фарида Мамедова.

Так же азербайджанскую певицу связывают годы плодотворного сотрудничества с российскими музыкантами. А не так давно поклонники Фариды Мамедовой получили восхитительный сюрприз – композицию в стиле симфорока и клип «Бесы» на стихи Пушкина, которая была записана с Адрианом Корчинским. Особый интерес вызывало то, что во время совместной работы музыканты находились в разных столицах: Корчинский – в Москве, а Мамедова – в Баку. «С сочинениями этого замечательного композитора познакомил меня Фарадж Караев. В процессе виртуального общения мы с Адрианом Корчинским вдохновились творчеством и личными качествами друг друга, и у нас появилась мысль создать что-то совместное, - рассказывает историю появления композиции певица. – Выбор пал на новую композицию Корчинского «Бесы», написанную на стихи А.С.Пушкина. Идея интерпретации такого серьезного поэтического источника, как «Бесы», через призму симфорока требовала безупречного чувства меры и очень ответственного подхода к мельчайшим деталям. Долгая и поэтапная работа дала в итоге положительные плоды, и клип, мгновенно разойдясь в Интернете, приобрел свою армию поклонников».

Особая тема для разговора – проект «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории», который, по мнению певицы, не только помог продемонстрировать широкой публике таланты азербайджанских музыкантов, но и познакомил россиян с современными азербайджанскими композиторами. «Например, на последнем концерте 2019 года звучали сочинения одного из классиков азербайджанской современной музыки Хайяма Мирзазаде, а также молодого композитора Аяза Гамбарли – факт, который не может не радовать, - говорит Фарида Мамедова. – А в мою недавнюю сольную концертную программу решено было включить вокальный цикл Исмаила Гаджибекова «Мольбы», написанный в неоклассицистских традициях, который, будучи впервые исполненным в Москве, произвел большое впечатление на российских меломанов».

К слову, важен для Мамедовой и обратный процесс – знакомство азербайджанской публики с русской музыкой, которую певица называет очень близкой и понятной азербайджанцам. «Колоссальную роль тут также играет языковой фактор – большинство меломанов не только прекрасно владеют русским языком, но и помнят те времена, когда западноевропейская вокальная классика исполнялась исключительно в русских переводах. Более того, бакинский слушатель с нетерпением ждет такого рода программ, – сообщила Фарида Мамедова. – Русская музыка всегда занимала и будет занимать огромное место в моих творческих планах. Уверена, что некоторые из них осуществятся уже в этом году и вызовут отклик в сердцах многих слушателей».

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