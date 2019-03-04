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Языковой вопрос. В Эстонии на парламентских выборах победила антирусская партия

4 Марта 2019 258 0 Политика
Языковой вопрос. В Эстонии на парламентских выборах победила антирусская партия

В воскресенье в Эстонии состоялись парламентские выборы, победу в которых одержала право-либеральная оппозиционная Партия реформ. В ближайшее время Эстонию ждут одни из самых сложных переговоров о формировании правительства, поскольку ни одна из партий не смогла получить абсолютное большинство. После выборов положение русскоязычного населения Эстонии вызовет еще больше вопросов. Лидер Партии реформ является ярым сторонником идеи образования на эстонском языке. Он убежден, что гражданство Эстонии нужно получать с полным соблюдением языковых национальных норм.

Предсказуемые итоги

Победитель выборов в однопалатный парламент Эстонии – Партия реформ, набрала 28,8% голосов. Центристская партия получила 23%, а Консервативная народная партия Эстонии  – 17,5%. Четвертое и пятое места отвоевала партия «Отечество» с 11,4% голосов и социал-демократы с результатом в 10,5%.

Партия «Эстония 200», выступающая против разделения русской и эстонской общины, набрала всего 4,5% голосов и в парламент не прошла.

Результаты выборов не удивили экспертов – похожий исход прогнозировали многие. В том числе благодаря возможности проголосовать досрочно через интернет. Так, интернетом воспользовались около 40% участников выборов (247 тыс. человек). Они отдали свои голоса до 27 февраля.

Голоса русских

В Эстонии на сегодняшний день проживает около 1,3 млн человек, из которых порядка 330 тыс. являются русскими. Поэтому «русский вопрос» довольно часто звучит на парламентских выборах. В этот раз обсуждение касалось обучения в школах и детских садах на русском языке. Спектр мнений был от жесткого до мягкого варианта решения проблемы. Речь идет о 20 тыс. детей, которые изучают русский язык как родной, хотя с 10 по 12 класс минимум 60% программы преподается на эстонском языке.

Партии сходились в том, что знание эстонского – непреложно для всех школьников. Дискуссию спровоцировало то, что около 500 школьных учителей в одном из уездов и 130 в другом, как выяснилось, не владели эстонским должным образом.

Противостояние

Нужны ли в Эстонии отдельные русскоязычные школы – звучит в дискуссии вопрос. Партия «Эстония-200» отразила суть всех публичных споров в Эстонии в провокационной акции: активисты партии поделили трамвайную остановку в центре Таллина на две зоны: «Здесь – только эстонцы» и «Здесь – только русские».

Впрочем, сторонников перехода только на эстонский язык не особо волнует тема сегрегации. Социал-демократическая партия выступает против объединения русских и эстонских школ. Они хотят улучшать качество образования на эстонском и внедрить некую «инновационную» модель.

Однако теперь общий тон будет задавать победившая на выборах Партия реформ. Лидер партии Кая Каллас заявляет, что образование в Эстонии должно быть на эстонском языке «с детского сада». Более того, гражданство республики можно будет получить только со знанием языка.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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