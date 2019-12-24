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«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты

24 Декабря 2019 42 0 Экономика
«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты

«Яндекс» в тестовом режиме помогает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков. Интернет-гигант совместно с двумя крупными бюро кредитных историй запустил пилотный проект, который в дальнейшем может стать общей практикой.

Скоринговый балл для 95% заемщиков

  • «Яндекс» сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и БКИ «Эквифакс» по вопросам оценки заемщиков – физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Проект «Яндекса» и ОКБ официально называется «Интернет-скоринг бюро».
  • Сейчас у всех потенциальных заемщиков есть скоринговый балл – числовое выражение кредитоспособности физического лица. Оно складывается из информации о кредитах, запросах на кредиты, платежах и кредитной нагрузке. В свою очередь у «Яндекса» есть статистика о его пользователях – как утверждается, она агрегрирована и обезличена.
  • Партнеры «Яндекса» «смешивают» скоринг с данными ИТ-компании и предоставляют их банку, который будет принимать решение о выдаче кредита. Однако, по словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, у бюро нет доступа к данным «Яндекса», поскольку они приходят в зашифрованном виде.
  • Процесс скоринга проходит «на основе аналитических признаков «Яндекса». Всего итоговый скоринговый балл учитывает более 1 тыс. показателей, которые позволяют провести более качественный анализ заемщика. Как заявляют в ОКБ, с помощью данной модели можно оценить порядка 95% заемщиков.

Зашифрованные данные и проценты

  • «Яндекс» передает в скоринг данные из следующих приложений: поисковик, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупка товаров, поиск авиа- и ж/д билетов, поиск работы, подборка недвижимости, заказ услуг и такси. При этом в компании не сообщают, какая именно информация помогает создать скоринговую модель.
  • В «Яндексе» утверждают, что обрабатывают обезличенные данные и предоставляют партнерам только одно число – результат оценки. Оценка «Яндекса» – не руководство к действию, она не влияет на скоринговый балл, а несет дополнительную информацию рекомендательного характера.
  • Схема выглядит так: кредитное бюро направляет «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента – электронную почту и мобильный телефон. После система «Яндекса» на их основании выдает процент – итоговую цифру. По информации РБК, «Яндекс» не может установить, по какому именно человеку был получен запрос.

Что говорят банки

  • Из 20 крупнейших российских банков 5 подтвердили, что пользуются новой системой. Однако среди крупных банков нет Сбербанка и Алфа-банка.
  • Знают о проекте или имеют к нему доступ в «Ренессанс Кредите», Совкомбанке, Росбанке, ВТБ.
  • В «Открытии» используют скоринг, но не от «Яндекса». Применяют его с согласия заемщика.

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Редакция "Капитала Страны"

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