«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты 42 0 Экономика

«Яндекс» в тестовом режиме помогает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков. Интернет-гигант совместно с двумя крупными бюро кредитных историй запустил пилотный проект, который в дальнейшем может стать общей практикой.