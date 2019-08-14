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Якутская группа планирует вновь посетить Баку

14 Августа 2019 267 0 Культура
Якутская группа планирует вновь посетить Баку

Набирающий популярность бойз-бэнд SnowVoice покорил бакинскую публику на недавней «Жаре». О том, как парни из Якутии зажгли в азербайджанской столице, и своих дальнейших творческих планах они рассказали журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Проходивший в этом году всего в четвертый раз музыкальный фестиваль поп-музыки «Жара» не только традиционно подарил незабываемые встречи с мегапопулярными звездами российской, азербайджанской и мировой сцены, но и открыл для широкой публики много интересных исполнителей. Не случайно, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев отметил, что уникальность «Жары»: «Когда многие другие международные музыкальные конкурсы и фестивали в мире «политизируются», «Жара» в Баку остаётся настоящей отдушиной, событием истинно объединяющим для наших народов, артистов и всех истинных любителей музыки», –подчеркнул парламентарий.

Одной из только загоревшихся звезд стала группа из Якутии SnowVoice, которая только-только начала осваиваться в российской столице, а в Баку была приглашена благодаря сотрудничеству с Ириной Нельсон. Творческий тандем сначала выступил в прямом эфире дискотеки МУЗ-ТВ «Партийная Zona» в Москве, а потом отправился в Баку. Отсюда участники SnowVoice Михаил Кычкин, Эрхаан Попов и Андрей Говоров вернулись полными восторгов. «Только положительные эмоции от Баку! Какой дружелюбный и гостеприимный народ!–высказал своё восхищение Михаил Кычкин. –Мы старались за короткое время побывать везде, но, к сожалению, не всё в Баку успели посмотреть, за пару дней это просто невозможно. Мы бы с удовольствием еще раз посетили Азербайджан, и думаем, так оно и будет!»

Одним из факторов, обеспечивших такой позитив, стала качественная организация фестиваля. «В Баку всё проходило на высочайшем уровне, четкая и слаженная работа. Для нас это впервые – принимать участие на таком крупном мероприятии, и мы в приятном шоке от уровня и масштабов организации», – рассказывает Эрхаан Попов.

В свою очередь, Андрей Говоров отметил, что Азербайджан предоставляет потрясающие возможности не только для работы: «Для отдыха с друзьями и семьей Баку – идеальное место. Тут есть все! Ну а море – это отдельная тема. Двое из нас впервые искупались в нем. Водичка была идеальная!»

Отдельная тема – общение с коллегами. «Непередаваемое чувство – знакомиться, общаться, сделать фото со своими кумирами, некоторых из которых слушаешь с самого детства. Если перечислять каждого, то не хватит места. Но скажем одно: все они были очень дружелюбны и добры», – поделился впечатлениями Андрей Говоров. А Эрхаан Попов добавил: «О Якутии, о вере, и о нас мы успели пообщаться с любимыми нами рэп-исполнителями Rauf&Faik, Hamali&Navai, ну и, конечно же, с Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым». Кстати, с последними, точнее с основанными ими лейблом «Жара music», SnowVoiceэтим летом связали еще и общие профессиональные интересы. Выпущенный лейблом сингл группы «Ангел земной» тут же попал в топ-100 iTunes. Однако, как сообщил Михаил Кычкин, основная работа впереди: «Готовятся к выпуску несколько новых песен на русском языке и, конечно, будем писать и творить новые. Наш путь только начинается, и нам есть ещё, куда расти. Ждите от нас новостей, песен, клипов и многого-многого другого!» - обрадовал он фанатов. А Андрей Говоров добавил:«На следующий год мы обязательно зажжем на «Жаре» уже со своими песнями!»

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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