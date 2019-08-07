Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны

ВЦИОМ провел опрос накануне Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия. Итоги исследования показали - большинство россиян (60%) считают, что ядерная угроза сегодня исходит от США. О реальных случаях, когда в ходе военных конфликтов использовалась атомная бомба, так же помнит большинство (72%). При этом новое поколение россиян в возрасте до 35 лет не помнят или не знают о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Примечательно, что США вышли из договора о ДРСМД практически накануне 74-й годовщины атомных бомбардировок этих японских городов.

Итоги опроса

Опрос ВЦИОМ, участниками которого стало 1600 человек, показал: каждый пятый гражданин России не помнит о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Результаты исследования были обнародованы на официальном сайте центра. Что касается тех, кто помнит, то таких оказалось большинство: 72%. Вместе с этим 21% респондентов не смогли назвать таких примеров. Это оказались наши соотечественники в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).

Также, как показал опрос, свои опасения в связи с возможным началом ядерной войны выразили 52% опрошенных, но 46% россиян не испытывают по этому поводу никакого беспокойства. Опасаются ядерных угроз, как выяснили социологи, чаще женщины и пожилые люди, реже – мужчины и те, кому меньше 45 лет.

Что касается последствий от возможных ударов, то 79% россиян выразили уверенность, что в случае возникновения ядерного конфликта никто не сможет выжить. 71% участников опроса ничего не знает о бомбоубежищах и местах, где они могут находиться. Такой информацией обладает только 15% россиян – в основном, это мужчины (19%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (18%) и от 45 до 59 лет (18%). Еще 13% ответили, что знают о существовании бомбоубежища, но где именно оно находится – не имеют представления.

Самая большая ядерная угроза, как считают россияне, исходит от США – такого мнения придерживается 60%. 13% считают, что угроза исходит от Китая. Однако 11% опрошенных думают, что ни одна страна мира не представляет такой опасности.

Уроки истории

Атомные бомбардировки США обрушились на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 августа 1945 года в период Второй мировой войны. После этой чудовищной атаки правительство Японии приняло решение о прекращении войны.

Эти два случая на данный момент являются единственным примером, когда было использовано ядерное оружие.

В результате атомного удара США в Японии погибло от 70 до 80 тысяч человек. Последствия проявлялись еще долгое время. Так, спустя пять лет после ядерной атаки американцев из-за радиоактивного заражения, всевозможных раковых заболеваний и еще ряда отложенных эффектов погибло еще несколько сотен тысяч человек.

