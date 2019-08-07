Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 АВГ, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    65,0932
EUR (ЦБ)    72,8914

07 АВГ, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    65,0932
EUR (ЦБ)    72,8914
﻿

Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны

7 Августа 2019 352 0 Исследования
Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны

ВЦИОМ провел опрос накануне Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия. Итоги исследования показали - большинство россиян (60%) считают, что ядерная угроза сегодня исходит от США. О реальных случаях, когда в ходе военных конфликтов использовалась атомная бомба, так же помнит большинство (72%). При этом новое поколение россиян в возрасте до 35 лет не помнят или не знают о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Примечательно, что США вышли из договора о ДРСМД практически накануне 74-й годовщины атомных бомбардировок этих японских городов.

Итоги опроса

Опрос ВЦИОМ, участниками которого стало 1600 человек, показал: каждый пятый гражданин России не помнит о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Результаты исследования были обнародованы на официальном сайте центра. Что касается тех, кто помнит, то таких оказалось большинство: 72%. Вместе с этим 21% респондентов не смогли назвать таких примеров. Это оказались наши соотечественники в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).

Также, как показал опрос, свои опасения в связи с возможным началом ядерной войны выразили 52% опрошенных, но 46% россиян не испытывают по этому поводу никакого беспокойства. Опасаются ядерных угроз, как выяснили социологи, чаще женщины и пожилые люди, реже – мужчины и те, кому меньше 45 лет.

Что касается последствий от возможных ударов, то 79% россиян выразили уверенность, что в случае возникновения ядерного конфликта никто не сможет выжить. 71% участников опроса ничего не знает о бомбоубежищах и местах, где они могут находиться. Такой информацией обладает только 15% россиян – в основном, это мужчины (19%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (18%) и от 45 до 59 лет (18%). Еще 13% ответили, что знают о существовании бомбоубежища, но где  именно оно находится – не имеют представления.

Самая большая ядерная угроза, как считают россияне, исходит от США – такого мнения придерживается 60%. 13% считают, что угроза исходит от Китая. Однако 11% опрошенных думают, что ни одна страна мира не представляет такой опасности.

Уроки  истории

Атомные бомбардировки США обрушились на японские города Хиросиму и Нагасаки   6 августа 1945 года в период Второй мировой войны. После этой чудовищной атаки правительство Японии приняло решение о прекращении войны.

Эти два случая на данный момент являются единственным примером, когда было использовано ядерное оружие.

В результате атомного удара  США  в Японии погибло от 70 до 80 тысяч человек. Последствия проявлялись еще долгое время. Так, спустя пять лет после ядерной атаки американцев из-за радиоактивного заражения, всевозможных раковых заболеваний и еще ряда отложенных эффектов погибло еще несколько сотен тысяч человек.
 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения
Интервью и комментарии

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?

Полет «Беркута». Какие возможности открыл самый необычный российский истребитель?
Наука и технологии

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости

В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости
События и факты

Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население

Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
Исследования

Узнай, страна

В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов

В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

В Саратовской области начали строительство современного мясокомбината за 1,2 млрд рублей

В Саратовской области начали строительство современного мясокомбината за 1,2 млрд рублей

Новости дня

14:09 Зеленский заявил, что разговаривал с Путиным по телефону Зеленский заявил, что разговаривал с Путиным по телефону
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
13:55 Курс доллара снизился до 65,15 рубля Курс доллара снизился до 65,15 рубля
13:08 Жителей Москвы в четверг и пятницу ждет погодный коллапс Жителей Москвы в четверг и пятницу ждет погодный коллапс
12:18 Зеленский попросил Владимира Путина «повлиять на ту сторону» Донбасса Зеленский попросил Владимира Путина «повлиять на ту сторону» Донбасса
11:42 В Ингушетии в результате перестрелки ликвидирован боевик В Ингушетии в результате перестрелки ликвидирован боевик
11:09 Украина задолжала СНГ порядка 300 миллионов рублей Украина задолжала СНГ порядка 300 миллионов рублей
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
10:17 В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ

Узнай, страна!

11:58 В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
01 АВГ, 12:16 На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ» На Ильинке пройдет праздник «Ильин день/День ВДВ»
31 ИЮЛ, 15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter