Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ДЕК, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    66,9227
EUR (ЦБ)    76,0777

07 ДЕК, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    66,9227
EUR (ЦБ)    76,0777

«Ядерная опция» Госдепа. Центробанк придумал ответ на отключение России от платежной системы SWIFT

7 Декабря 2018 424 0 Экономика
«Ядерная опция» Госдепа. Центробанк придумал ответ на отключение России от платежной системы SWIFT

Вашингтон продолжает угрожать Москве после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе. В этот раз, как заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, на Россию может быть оказано воздействие через отключение ее от системы банковских операций SWIFT. В российском Центробанке уже отреагировали на это заявление, разослав в банковские организации рекомендации на случай, если США все-таки решат отключить Россию от этой платежной системы.

Дорого для Запада

Полная версия большого интервью, в ходе которого Курт Волкер заявил о новых возможных мерах против России из-за инцидента в Керченском проливе, опубликовал «Голос Америки». Во время беседы Волкер пообещал второй пакет санкций за отравление Скрипалей в Солсбери. Напомним, что первый был введен Госдепом США в августе 2018 года. После этого чиновник заявил, что ему нравится идея о запрете для российских судов, идущих из Крыма или Азовского моря, заходить в порты Европы. «Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, будут ли они развивать эту идею, и мы это также рассмотрим», – подчеркнул Волкер.

Что касается угроз, связанных с отключением России от системы банковских транзакций SWIFT, то, как отметил представитель Госдепа, подобная опция есть в списке, однако ее реализация дорого обойдется и самому Западу. «Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», – сказал чиновник.

В интервью Волкер также припомнил и проект газопровода «Северный поток – 2», который, минуя территорию Украины, будет проходить из России в Германию через Балтийское море. Волкер подчеркивает, что битва с проектом еще не проиграна.

Кого уже отключили

В ноябре от системы SWIFT по требованию США отключили Иран. Это произошло после того, как Вашингтон покинул «ядерную сделку» с Исламской республикой, а затем ввел против нее санкции. Подобные действия в Европе, и, в первую очередь, в Германии, не одобрили. В частности, как писали СМИ, с осуждением выступил Союз машиностроителей Германии (VDMA), вместе с этим предостерегая от подобных действий против России. В Союзе убеждены, что меры SWIFT по Ирану могут вызвать так называемый эффект домино и из-за этого транзакции с другими странами окажутся ненадежными.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявлял: давление на систему SWIFT в отношении связей с Ираном – недопустимо. Министр отметил, что сегодня участники иранской сделки занимаются проработкой механизма, с помощью которого будет налажено взаимодействие с Ираном, минуя санкции США.

Плюс ко всему, подобные настроения американцев привели к тому, что в Евросоюзе уже планируют создать свой собственный аналог SWIFT. При этом, как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия готова стать участником европейского проекта.

Реакция Центробанка

После угроз о возможном отключении российских банков от международных платежных систем в Центробанке был разработан целый ряд рекомендаций на случай возможных инцидентов. В частности, имеются в виду банки, которые работают с платежными системами не напрямую, а через партнерский банк. Примерами таких партнеров являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», а также ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.

Одна из рекомендаций Банка России – заключить договор с еще одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Обо всем этом сказано в информационном письме регулятора, которое было разослано российским операторам платежных систем и банкам. В ЦБ РФ также отмечают, что в запасном договоре должно быть положение о тестовом обмене информацией «при интеграции с новым спонсором и вступать в силу, когда необходимо сменить банк-спонсор».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Узнай, страна

В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии»

В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии»

В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений

В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений

Еще 40 тысяч жителей получили доступ ко второму мультиплексу

Еще 40 тысяч жителей получили доступ ко второму мультиплексу

УК «Содружество» планирует инвестировать в ближайшие два года до 20 млрд рублей в Курскую область

УК «Содружество» планирует инвестировать в ближайшие два года до 20 млрд рублей в Курскую область

Новости СМИ

Новости дня

15:57 Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
15:43 Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве
14:58 ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
14:52 Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов
14:04 Россия будет продолжать поддерживать Венесуэлу Россия будет продолжать поддерживать Венесуэлу
13:41 У «Единой России» будет свой «кодекс поведения» У «Единой России» будет свой «кодекс поведения»
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
13:09 Опубликованы новые фотографии застолий Цеповяза в колонии Опубликованы новые фотографии застолий Цеповяза в колонии Видео

Узнай, страна!

15:56 В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии» В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии»
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
14:53 В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений
12:06 Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса
08:39 На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы
00:53 В Москве подведут итоги конкурса по производству социальной рекламы для НКО В Москве подведут итоги конкурса по производству социальной рекламы для НКО
06 ДЕК, 20:31 В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter