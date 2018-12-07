«Ядерная опция» Госдепа. Центробанк придумал ответ на отключение России от платежной системы SWIFT

Вашингтон продолжает угрожать Москве после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе. В этот раз, как заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, на Россию может быть оказано воздействие через отключение ее от системы банковских операций SWIFT. В российском Центробанке уже отреагировали на это заявление, разослав в банковские организации рекомендации на случай, если США все-таки решат отключить Россию от этой платежной системы.

Дорого для Запада

Полная версия большого интервью, в ходе которого Курт Волкер заявил о новых возможных мерах против России из-за инцидента в Керченском проливе, опубликовал «Голос Америки». Во время беседы Волкер пообещал второй пакет санкций за отравление Скрипалей в Солсбери. Напомним, что первый был введен Госдепом США в августе 2018 года. После этого чиновник заявил, что ему нравится идея о запрете для российских судов, идущих из Крыма или Азовского моря, заходить в порты Европы. «Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, будут ли они развивать эту идею, и мы это также рассмотрим», – подчеркнул Волкер.

Что касается угроз, связанных с отключением России от системы банковских транзакций SWIFT, то, как отметил представитель Госдепа, подобная опция есть в списке, однако ее реализация дорого обойдется и самому Западу. «Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», – сказал чиновник.

В интервью Волкер также припомнил и проект газопровода «Северный поток – 2», который, минуя территорию Украины, будет проходить из России в Германию через Балтийское море. Волкер подчеркивает, что битва с проектом еще не проиграна.

Кого уже отключили

В ноябре от системы SWIFT по требованию США отключили Иран. Это произошло после того, как Вашингтон покинул «ядерную сделку» с Исламской республикой, а затем ввел против нее санкции. Подобные действия в Европе, и, в первую очередь, в Германии, не одобрили. В частности, как писали СМИ, с осуждением выступил Союз машиностроителей Германии (VDMA), вместе с этим предостерегая от подобных действий против России. В Союзе убеждены, что меры SWIFT по Ирану могут вызвать так называемый эффект домино и из-за этого транзакции с другими странами окажутся ненадежными.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявлял: давление на систему SWIFT в отношении связей с Ираном – недопустимо. Министр отметил, что сегодня участники иранской сделки занимаются проработкой механизма, с помощью которого будет налажено взаимодействие с Ираном, минуя санкции США.

Плюс ко всему, подобные настроения американцев привели к тому, что в Евросоюзе уже планируют создать свой собственный аналог SWIFT. При этом, как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия готова стать участником европейского проекта.

Реакция Центробанка

После угроз о возможном отключении российских банков от международных платежных систем в Центробанке был разработан целый ряд рекомендаций на случай возможных инцидентов. В частности, имеются в виду банки, которые работают с платежными системами не напрямую, а через партнерский банк. Примерами таких партнеров являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», а также ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.

Одна из рекомендаций Банка России – заключить договор с еще одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Обо всем этом сказано в информационном письме регулятора, которое было разослано российским операторам платежных систем и банкам. В ЦБ РФ также отмечают, что в запасном договоре должно быть положение о тестовом обмене информацией «при интеграции с новым спонсором и вступать в силу, когда необходимо сменить банк-спонсор».