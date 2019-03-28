Взяли лесозаготовщика. За что в Москве арестовали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Как сообщает ряд СМИ, это связано с делом о злоупотреблениях при лесозаготовках – речь идет о незаконной вырубке леса. Согласно некоторым данным, ущерб может составлять около 10 млрд руб. Следственные действия проводятся в здании правительства Хабаровского края, а также в коммерческих организациях города, которые проходят по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Что произошло

Бывшего министра по развитию Дальнего Востока, экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и члена «Единой России» Виктора Ишаева задержали в российской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника, близкого к следствию. Позднее этот факт подтвердил и источник РБК из центрального аппарата МВД, добавив, что Ишаев подозревается в мошенничестве.

При этом Интерфакс сообщает, что бывшего чиновника задержали в связи с делом о злоупотреблениях при лесозаготовках. Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко в разговоре с представителями СМИ уточнила, что проверка в здании правительства проводится в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

Позднее еще один источник РБК рассказал, что также были задержаны сын бывшего чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева, зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов. В кабинете последнего и в здании представительства «Роснефти» в Хабаровске также проходят обыски.

Кто такой Ишаев

Об обысках в правительстве Хабаровского края сообщалось еще 18 марта. Тогда источники говорили, что они проходят в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона. Согласно предварительной информации, сумма ущерба составила около 10 млрд руб.

Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 года. В 2009 году тогда еще президент РФ Дмитрий Медведев поставил его полпредом в Дальневосточном федеральном округе. А уже с мая 2012 по август 2013 года Ишаев успешно совмещал эту должность с постом министра по развитию Дальнего Востока. Кроме этого, в 2008 году Ишаев стал академиком РАН, а с 2003 года является членом партии «Единая Россия».

Далее происходило следующее: 31 августа 2013 года президент Владимир Путин принял решение уволить Ишаева со всех должностей, пояснив, что это была «плановая замена». Но уже осенью 2013 года экс-губернатора назначили советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента. Зоной его ответственности стала координация проектов на Дальнем Востоке.

Также, как отмечает РБК со ссылкой на данные СПАРК, Дмитрий Викторович Ишаев (инициалы совпадают с сыном Виктора Ишаева) – это владелец компании ООО «Дальвостоктрейд». Специализация компании – аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом.

Губернатор был не в курсе

Комментируя ситуацию, сегодняшний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выразил удивление в связи с обысками, которые проходили в здании правительства региона. Оказывается, во время следственных действий в администрации на первом этаже проходило расширенное заседание правительства Хабаровского края, во время которого речь шла о профилактике правонарушений, противодействию преступности и другие важны вопросы. Само заседание проходило в обычном режиме, вся запланированная повестка была рассмотрена.

«Какие обыски? Я не знаю. В данный момент все правительство находится здесь», – сказал Фургал в перерыве между заседаниями, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

На момент выхода публикации Виктор Ишаев находился на допросе. В ближайшее время будет решаться вопрос о дальнейшей мере пресечения.