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Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?

8 Августа 2019 385 0 Политика
Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?

Ситуация в Донбассе вновь обострилась. Причем не только в военном, но в дипломатическом направлении. Президент Зеленский заявил о гибели четырех украинских военных в результате обстрела ополченцев Донбасса, а представители ЛНР сообщили об обстрелах ВСУ села Логвиново. Нарушен объявленный 21 июля режим тишины. И это ставит под угрозу не только миссию трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, но смысл еще одного объединения – «нормандский формат».

«Повлиять на ту сторону»

Вчера состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского  и Владимиру Путину. Это стало второй беседой глав стран меньше чем за месяц. И вновь – по инициативе нового президента Украины.  Впервые Путин и Зеленский пообщались 11 июля. Спустя сутки после разговора в Париже прошла встреча советников президентов стран в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). И только после этого в Донбасс, казалось бы, пришло спокойствие. 17 июля Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) согласовали перемирие. Старт ему был дан 21 июля.

Однако затишье оказалось мимолетным. Периодически противоборствующие стороны перестреливались. А шестого августа произошла ситуация, в результате которой из-за попадания мины в районе Павлополя погибло сразу четыре военнослужащих Украины. И уже после этого Зеленский решился позвонить Путину.

По словам главы Украины, это была долгая беседа, в ходе которой он обратился с просьбой к российскому лидеру «повлиять на ту сторону». Рассказывая об этой телефонной беседе во время брифинга в Киеве, Зеленский заявил о необходимости в проведении «нормандского саммита».

«Нужно посмотреть друг другу в глаза и остановить эту войну. Я говорю, что наших людей убивают. Мне говорят, что есть некоторые моменты, где наши люди стреляют по гражданским людям. Знаете, все говорят, что хотят мира», - рассказал Зеленский.

Прекратить геноцид Донбасса!

 ВСУ вечером того же 7 августа, когда погибли  украинские  военные, из минометов обстреляли луганский населенный пункт Логвиново. Как рассказа начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, это произошло после приказа нового командующего так называемой «Операцией объединенных сил» генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Обстрел вела 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ 120-миллиметровых минометов, которые запрещены Минскими договоренностями. Осадчий добавил, что «несмотря на использование боеприпасов такого калибра» пострадавших среди военных ЛНР не было.

Однако при этом от имени властей Луганской Народной Республики представитель Народной милиции обратился с призывом ко всем международным организациям с просьбой повлиять на вооруженные формирования Украины ради «сохранения перемирия и прекращения геноцида народа Донбасса».

Что касается гибели четырех украинских военных, то погибли они, как заявили в ДНР, не из-за обстрелов. Это произошло по причине неосторожного обращения с боеприпасами. В заявлении, размещенном на сайте Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, говорится о том, что таким образом ВСУ пытаются прикрыть свои ошибки: «Командование операции объединенных сил прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений».

Принципиальные разногласия

После того самого телефонного разговора Путина и Зеленского, на сайтах Кремля и президента Украины были опубликованы заявление, содержание которых совпадало только в одном пункте – необходимости соблюдать перемирие. В остальном – разногласия и восприятие происходящего кардинально различаются.

В частности, если Зеленский заявляло том, что нельзя допустит ситуации с повторением обстрелов по типу того, из-за которого погибли служащие ВСУ, то Путин заявил следующее: существует необходимость «исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».

Аналогичная  ситуация - и в вопросе Минских соглашений. Путин призывает последовательно их выполнять, в частности, предоставив ДНР и ЛНР «особый статус».  В украинской трактовке этой телефонной беседы об этом не упоминается ни разу. Зато подчеркивается, что Зеленский «будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в конституцию Украины». Ранее Зеленский заявил, что власти Украины не собираются конституционно закреплять особый статус Донбасса.

Это отношение к ситуации категорически не поддерживают Москва и ДНР с ЛНР.

Как отмечают эксперты, придется  искать выход из тупика и еще более очевидным становится  необходимость дипломатической встречи с представителями всех сторон конфликта.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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