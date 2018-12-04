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«Взбивая пену». Почему российское пиво рискует стать еще хуже

4 Декабря 2018 206 0 События и факты
«Взбивая пену». Почему российское пиво рискует стать еще хуже

Вкус и качество пива в России может измениться. Соответствующий вывод был сделан «Ведомостями» после ознакомления с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, который опубликован на официальном сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти разрешат добавлять в напиток меньше солода и больше сахара.

Минфин против

На сегодняшний день в российском законе о регулировании алкогольного рынка, как пишет издание, разрешено заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода. А согласно новому техническому регламенту, этот показатель будет увеличен до 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов будет увеличена с 2 до 5%.

Данный проект уже одобрили в коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Так же, как сообщил представитель ЕЭК, пятого декабря регламент будет рассматриваться в совете комиссии. Еще два собеседника, которые в курсе всех обсуждений, сообщили, что, именно в таком виде документ, вероятно, и будет принят.

Как отмечается, эти требования будут обязательными для всех членов ЕАЭС. То есть, речь идет не только о Киргизии, Казахстане, Белоруссии и Армении, но и о России, где ответственность за разработку нового регламента была возложена на Минфин. «Минфин дал замечание по этому пункту документа», – сообщил представитель министерства. Однако в чем состоит замечание, он уточнять не стал. Тем не менее, как заверил еще один собеседник, в министерстве понимают идею об изменении состав пива как попытку снизить его качество, и не поддерживают это.

Кому это выгодно

По словам собеседников, знающих об обсуждении документа, изменения, которые произойдут в техническом регламенте, на руку транснациональным пивоваренным компаниям, которые смогут прийти к существенной экономии на производстве. Представители транснациональных компаний в обсуждении участие принимали, и поддержали идею об уменьшении доли солода в пиве – об этом рассказали уже представители «Балтики» (входит в Carlsberg Group), а также Heineken, AB InBev Efes (общая доля которых на российском рынке составляет около 70%). Как отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, основные заменители ячменного солода (рис и кукуруза), как правило, дешевле в цене.

Однако, как пишут «Ведомости», крупнейшие пивовары не связывают новый технический регламент с экономией на производстве либо со снижением качества пива. В этом плане, как уверяет представитель «Балтики» Алексей Кедрин, ряд несоложеных материалов (например, экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна) дороже, чем солод.

Еще один представитель пивной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявляет, что в итоге пивовары станут более гибкими и креативными относительно вопросов рецептуры, и у них будет возможность расширить ассортимент, представив более разнообразную палитру вкусов и видов пива. Аналогичного мнения придерживается и представитель Heineken Кирилл Болматов, который также поясняет, что из-за большего содержание риса будет возможность представить сорта, которые близки к азиатским сортам, а из-за кукурузы – к американским.

А что цена?

Что касается ценовой политики, то, как считает Дурдыев, розничная стоимость пенного напитка не поменяется. Содержание не меньше 80% соложеного материала в пиве – это избыточное ограничение, ни в одной европейской стране, где развита пивная культура, не существует подобных ограничений, подчеркивает Кедрин. В этом плане, как сетует Дурдыев, сорта пива, которые известны на весь мир (типа Hoegaarden или Miller), из-за избыточных ограничений называются в России пивными напитками.

С другой стороны, как отмечает исполнительный директор «Авангард-агро» (крупнейший производитель солода в России) Андрей Кичигин, есть пивовары, которые выпускают пиво, состоящее на 100% из солода, но есть и такие, кто использует только 50-60% солода. Он заявляет, что продукт последних станет называться пивом, но не пивным напитком, и на бизнесе производителей солода это никак не отразиться.

Претензии к качеству

Как сообщалось ранее, ранее Роскачество предъявляло претензии к качеству российского пива и сырья. Так, у 5 из 40 брендов была зафиксирована пониженная концентрацию общего азота, а это может свидетельствовать о пониженном содержании либо низком качестве солода. Комментируя эти выводы, в компании «Балтика» отмечали, что в обязательном для пивоваров ГОСТе такого показателя нет, а Роскачество само связало его с качеством напитка.

В этом плане, как жалуются в Роскачестве, отследить качество пива действительно пока нельзя, поскольку на сегодняшний день не существует методик по контролю за количеством содержания солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов.

Что кается нового техрегламента, то он в корне меняет не только подход к пиву. Благодаря нему в оборот будут введены новые виды алкоголя, о которых в российском законе в данный момент ничего не сказано.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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