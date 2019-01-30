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Выявлен новый способ хищения денег с карт «Сбербанка», техосмотр личного транспорта может быть отменен и другие новости среды

30 Января 2019 338 0 События и факты
Выявлен новый способ хищения денег с карт «Сбербанка», техосмотр личного транспорта может быть отменен и другие новости среды

Новый способ мошенничества с картами «Сбербанка» обсуждается в соцсетях. Все происходит следующим образом: раздается звонок от якобы сотрудника «Сбербанка» или некой (на самом деле несуществующей) единой финансовой службы. Вам сообщают о подозрительной попытке списания средств с вашей карты и предлагают это списание отменить. Для этого, говорят вам, необходимо проверить все ваши персональные данные, включая код и кодовое слово банковской карты. Код и кодовое слово нельзя сообщать никому ни при каких обстоятельствах, напоминают специалисты.

В Госдуму внесен законопроект об отмене технического осмотра для личных автомобилей. Это мотивируется тем, что в прошлом году только 3,8% ДТП было связано с техническими неисправностями транспортных средств, тогда как 37,1% – с состоянием дорожной сети. По мнению депутатов техосмотр лишь увеличивает затраты водителей, но не способствует росту безопасности дорожного движения, сообщает «РИА Новости».

Петр Порошенко заявил об участии в президентских выборах и отметил, что Украине необходим «холодный мир» с Россией. Порошенко считает, что тема войны и мира станет одной из главных на выборах. Киев будет продолжать бороться за территориальную целостность Украины политико-дипломатическим путем, подытожил свое выступление действующий президент.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело, связанное со строительством космодрома «Восточный», сообщает ТАСС. Речь идет о хищении почти 25 млн руб. Уголовное дело уже направлено в суд.

Старт ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане откладывается. Это связано с дефектом в разгонном блоке «Фрегат». «Союз» должен был вывести на орбиту первые спутники британской компании OneWeb. Таких спутников будет около двух тысяч. Они должны обеспечить глобальный доступ в интернет. Ранее об аналогичном проекте говорил американский предприниматель Илон Маск. Роскосмос подписал контракт на запуск 672 таких спутников, сообщает «РИА Новости».

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Редакция "Капитала Страны"

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