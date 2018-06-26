Высокоскоростная магистраль до Грозного. Зачем Кадыров просит у Путина новую железную дорогу

После открытия нового аэропорта глава Чеченской республики попросил президента России Владимира Путина построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Рамазан Кадыров рассчитывает, что этот масштабный проект будет построен за счет федерального центра. Вместе с этим, как считают эксперты, эта затея, реализация которой может обойтись в сумму порядка 1 трлн руб., может оказаться нецелесообразной.

Письма летят

Как пишет «Коммерсант», Кадыров просит Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Глава Чечни написал президенту письмо, в котором пояснил свою позицию. По его словам, ОАО РЖД собирается строить выделенную высокоскоростную линию Центр—Юг (Москва—Адлер) и Ставрополь—Невинномысск—Минводы. В связи с чем он предлагает следующее: в качестве первого этапа ВСМ Центр—Юг заняться строительством участка Ростов-на-Дону—Краснодар, а также отдельно к нему уже Краснодар — Грозный через территорию Майкопа, Черкесска, Минвод, Нальчика и Владикавказа.

Президент России, судя по всему, письмо получил, отдав поручение главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху: рассмотреть, возможно ли включить проект Кадырова в программу, и доложить о результатах. В Минтрансе «Коммерсанту» подтвердили: письмо получено, и оно находится «в проработке».

Представители РЖД пообещали сформировать свою позицию, а затем передать ее в Минтранс. Поручение также пришло и в Минэкономики, где пояснили: «Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках «Стратегии пространственного развития»… Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план».

Перспектива

В перспективе РЖД предусматривает строительство ВСМ Москва—Адлер. На сегодняшний день проект включает в себя несколько элементов будущего пути. Стадия первая: разделение грузового и пассажирского хода по направлению Центр—Юг, плюс создание скоростного пассажирского движения. С этой целью планируется электрифицировать участки Ртищево—Кочетовка (период с 2018 по 2023 года) – направление для грузовых потоков, и участок Ожерелье—Елец (период с 2018 по 2022 годы) – направление для пассажирских поездов. Для реализации предусматривается около 34 млрд руб. По задумке, поезд из Москвы до Адлера должен будет добираться за 16 часов.

В планах строительство еще одной ВСМ: Москва—Тула, длина которой составит 194 км. Стоимость этого направления оценивается в 363 млрд руб. – это будет первая составляющая будущей южной магистрали. Что касается веток на Грозный и Махачкалу, то их в планах нет. Но вот что касается южнее Ростова, то здесь у ОАО РЖД намечена масса работы. Все они связаны с обустройством и организацией грузопотоков, и перекликаются с майскими указами Путина, в которых требуется к 2024 году обеспечить пропуск 131 млн тонн на порты Азово-Черноморского бассейна.

Инвестиционная программа предусматривает строительство обхода Краснодара. И вот здесь запуск скоростного сообщения может встать в противоречие «грузовому развитию». Как сообщил собеседник издания, который знает тему, из-за одного скоростного пассажирского поезда в среднем могут снять четыре грузовых.

А как же Чечня

В этом моменте появляется один из самых неясных вопросов – тема финансирования. Чеченская республика – это один из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра, и, как напоминает «Коммерсант», на разные виды субсидий на этот регион приходится 84% доходов ее бюджета.

Так, в текущем году в Чечню поступит финансирование на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 27 млрд руб. Долг республики за газ на 1 января составлял 14,4 млрд руб., к 1 мая он увеличился на 16,3 млрд руб. Что касается электроэнергии, то к концу 2017 года долг составил порядка 9 млрд руб.

Вместе с этим, как пишет издание, за масштабные проекты по развитию инфраструктуры, о которых просят чеченские власти, как правило, платит федеральный центр либо инвесторы. Та же реконструкция грозненского аэропорта «Северный» стоимостью 15,7 млрд руб. вошла в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Однако в случае с ВСМ, о которой просит Кадыров, здесь уже стоит говорить о суммах, которые в несколько раз больше. И это деньги, которые, по сути, не подъемны ни для бюджета, ни для госкомпаний.