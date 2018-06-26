Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ИЮН, 15:53 МСК
USD (ЦБ)    62,7908
EUR (ЦБ)    73,4087
ЧМ 218
ИЗМИР

Высокоскоростная магистраль до Грозного. Зачем Кадыров просит у Путина новую железную дорогу

26 Июня 2018 230 0 Тренды События и факты
Высокоскоростная магистраль до Грозного. Зачем Кадыров просит у Путина новую железную дорогу

После открытия нового аэропорта глава Чеченской республики попросил президента России Владимира Путина построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Рамазан Кадыров рассчитывает, что этот масштабный проект будет построен за счет федерального центра. Вместе с этим, как считают эксперты, эта затея, реализация которой может обойтись в сумму порядка 1 трлн руб., может оказаться нецелесообразной.

Письма летят

Как пишет «Коммерсант», Кадыров просит Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Глава Чечни написал президенту письмо, в котором пояснил свою позицию. По его словам, ОАО РЖД собирается строить выделенную высокоскоростную линию Центр—Юг (Москва—Адлер) и Ставрополь—Невинномысск—Минводы. В связи с чем он предлагает следующее: в качестве первого этапа ВСМ Центр—Юг заняться строительством участка Ростов-на-Дону—Краснодар, а также отдельно к нему уже Краснодар — Грозный через территорию Майкопа, Черкесска, Минвод, Нальчика и Владикавказа.

Президент России, судя по всему, письмо получил, отдав поручение главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху: рассмотреть, возможно ли включить проект Кадырова в программу, и доложить о результатах. В Минтрансе «Коммерсанту» подтвердили: письмо получено, и оно находится «в проработке».

Представители РЖД пообещали сформировать свою позицию, а затем передать ее в Минтранс. Поручение также пришло и в Минэкономики, где пояснили: «Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках «Стратегии пространственного развития»… Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план».

Перспектива

В перспективе РЖД предусматривает строительство ВСМ Москва—Адлер. На сегодняшний день проект включает в себя несколько элементов будущего пути. Стадия первая: разделение грузового и пассажирского хода по направлению Центр—Юг, плюс создание скоростного пассажирского движения. С этой целью планируется электрифицировать участки Ртищево—Кочетовка (период с 2018 по 2023 года) – направление для грузовых потоков, и участок Ожерелье—Елец (период с 2018 по 2022 годы) – направление для пассажирских поездов. Для реализации предусматривается около 34 млрд руб. По задумке, поезд из Москвы до Адлера должен будет добираться за 16 часов.

В планах строительство еще одной ВСМ: Москва—Тула, длина которой составит 194 км. Стоимость этого направления оценивается в 363 млрд руб. – это будет первая составляющая будущей южной магистрали. Что касается веток на Грозный и Махачкалу, то их в планах нет. Но вот что касается южнее Ростова, то здесь у ОАО РЖД намечена масса работы. Все они связаны с обустройством и организацией грузопотоков, и перекликаются с майскими указами Путина, в которых требуется к 2024 году обеспечить пропуск 131 млн тонн на порты Азово-Черноморского бассейна.

Инвестиционная программа предусматривает строительство обхода Краснодара. И вот здесь запуск скоростного сообщения может встать в противоречие «грузовому развитию». Как сообщил собеседник издания, который знает тему, из-за одного скоростного пассажирского поезда в среднем могут снять четыре грузовых.

А как же Чечня

В этом моменте появляется один из самых неясных вопросов – тема финансирования. Чеченская республика – это один из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра, и, как напоминает «Коммерсант», на разные виды субсидий на этот регион приходится 84% доходов ее бюджета.

Так, в текущем году в Чечню поступит финансирование на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 27 млрд руб. Долг республики за газ на 1 января составлял 14,4 млрд руб., к 1 мая он увеличился на 16,3 млрд руб. Что касается электроэнергии, то к концу 2017 года долг составил порядка 9 млрд руб.

Вместе с этим, как пишет издание, за масштабные проекты по развитию инфраструктуры, о которых просят чеченские власти, как правило, платит федеральный центр либо инвесторы. Та же реконструкция грозненского аэропорта «Северный» стоимостью 15,7 млрд руб. вошла в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Однако в случае с ВСМ, о которой просит Кадыров, здесь уже стоит говорить о суммах, которые в несколько раз больше. И это деньги, которые, по сути, не подъемны ни для бюджета, ни для госкомпаний.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Узнай, страна

Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея

Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея

Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС

Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

15:29 Президент подписал указы о назначении полпредов в федеральных округах Президент подписал указы о назначении полпредов в федеральных округах
Помощь дольщикам, бюджетникам и мигрантам. Что Путин поручил правительству по итогам «Прямой линии»?
Помощь дольщикам, бюджетникам и мигрантам. Что Путин поручил правительству по итогам «Прямой линии»?
15:11 Израиль планирует снять изоляцию в секторе Газа, построив порт на Кипре Израиль планирует снять изоляцию в секторе Газа, построив порт на Кипре
14:57 Ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 10% в 2018 году Ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 10% в 2018 году
14:42 Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд. евро при условии реализации реформ Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд. евро при условии реализации реформ
14:30 Возобновилась укладка второй нитки «Турецкого потока» Возобновилась укладка второй нитки «Турецкого потока»

Узнай, страна!

11:33 Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея
Пощечина от Уругвая и проблема для Испании. Что ждет сборную России на Чемпионате мира после крупного поражения?
Пощечина от Уругвая и проблема для Испании. Что ждет сборную России на Чемпионате мира после крупного поражения?
11:29 Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС
09:46 Моногород Красный Яр вошел в десятку лучших в России Моногород Красный Яр вошел в десятку лучших в России
01:36 В Волгоградской области создают модель адаптивного крыла для беспилотников В Волгоградской области создают модель адаптивного крыла для беспилотников
25 ИЮН, 19:40 Тамбовщина примет финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста Тамбовщина примет финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста
21 ИЮН, 20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
В России нашли лучший и худший хлеб, предлагают построить высокоскоростную железную дорогу до Грозного и другие новости вторника
В России нашли лучший и худший хлеб, предлагают построить высокоскоростную железную дорогу до Грозного и другие новости вторника
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter