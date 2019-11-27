Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковом оружие?

Минобороны РФ сообщило, что инспекторам из США был продемонстрирован ракетный комплекс «Авангард». Первой в мире Россия представила свое гиперзвуковое вооружение , чтобы обеспечить жизнеспособность и эффективность договора СНВ-3. Американцы взамен этого договора и разорванного ими ДРСМД предлагают заключить трехстороннюю «ядерную сделку» с Россией и Китаем, который активно проводит испытания межконтинентальных ракет.

Демонстрация силы

Как отмечает РИА Новости, Россия сегодня является единственной страной в мире, которая в официальном порядке заявила, что в ее распоряжении имеется гиперзвуковое оружие. В сообщении Минобороны также говорится, что комплекс «Авангард» уже в декабре должен быть поставлен на боевое дежурство.

Главное преимущество «Авангарда» перед другими видами оружия - способность летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Причем делать это на скорости, которая превышает число Маха больше чем в двадцать раз.

В процессе приближения к цели планирующий крылатый блок приступает к так называемому глубокому маневрированию, при котором амплитуда движения как по сторонам, таки и в высоту может составлять несколько тысяч километров. Благодаря этому «Авангард» становится абсолютно неуязвимым для любых существующих сегодня средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В Минобороны РФ сообщили, что американская инспекция прошла в период 24-26 ноября, показ комплекса «Авангард» российская сторона провела «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности договора СНВ-3».

Напомним, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году и сегодня остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении стратегических вооружений. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц у каждой стороны и до 700 единиц - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Срок действия этого договора заканчивается в феврале 2021 года и Вашингтон официально не подтверждает намерения его продлевать.

Дональд Трамп неоднократно предлагал заключить новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США.

Однако в Китае эту инициативу категорически и последовательно отвергают и продолжают укреплять свой «ядерный щит».

Китайское предупреждение

Washington Times, ссылаясь на данные Пентагона, сообщила об испытаниях китайской новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), которая может нести несколько ядерных боеголовок. Как отмечает Интерфакс, сообщается, что пуск ракеты, о котором официально не было объявлено, прошел 22 ноября и это стало первым испытанным DF-41 с мая 2018 года.

Разведка США убеждена, что китайцы уже развернули эту ракету.

Ведь она была продемонстрирована на параде в Пекине 1 октября в числе 16 новейших мобильных комплексов DF-41.

Еще в марте этого года глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Филипп Дэвидсон во время своего выступления в Конгрессе говорил о том, что Китай не прекращает работать над новейшими МБР DF-41.

«Пекин продолжает испытания своей мобильной межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, которая имеет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и дальность до 9300 миль», - подчеркнул Девидсон.

Согласно договору

Что касается демонстрации российского «Авангарда», то эксперты сильно сомневаются в том, что подобный шаг поможет склонить США к продлению договоров и соглашений, затрагивающих вопросы контроля над стратегическими вооружениями.Скорее, все наоборот.

Показ сверхсекретной разработки, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, может побудить США работать над тем, что можно противопоставить военной мощи России.

«Мы обязаны были показать эту новинку американцам. Это входит в Договор СНВ-3. Если мы принимаем на вооружение новый ракетный комплекс, мы должны его показать. То есть, с демонстрацией «Авангарда» мы выполнили свои обязательства», - заявил председатель совета ПИР-центра, экс-начальник Международно-договорного управления Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Однако Бужинский не верит в то, что подобный шаг со стороны России поможет сохранить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Другие эксперты придерживаются аналогичного мнения.

«Сохраниться СНВ-3 или нет – от нас это мало зависит. И тут совершенно не важно, покажем ли мы «Авангард» американцам или нет. Это будет зависеть от внутриполитической обстановки в США накануне выборов, - полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев, - И пока все говорит о том, что СНВ-3 продлен не будет».

Тем не менее, как отмечают аналитики, Россия демонстрирует открытость и приверженность Соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений и делает шаги навстречу США.