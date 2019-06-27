Вышли на дорогу. В Кремле обсудили перспективы дорожного строительства в регионах России

Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященное развитию сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения России. Члены Госсовета говорили о том, как можно повысить эффективность дорожного строительства, качество ремонта и содержания дорог и улучшить организации дорожного движения. А перед заседанием губернаторы научились своими руками класть асфальт.

Национальные задачи

По большому счету с одной из двух традиционных бед России должен справиться национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках этого нацпроекта на дороги планируют потратить огромные средства- 440,9 млрд рублей из федерального бюджета и 4,139 трлн рублей со стороны регионов. За счет этого к 2024 году должны быть приведены в порядок (то есть «находиться в нормативном состоянии») 85% городских и 50 % региональных дорог, на 10% снижено количество перегруженных трасс , а самое главное – в 3,5 раза снижена смертность в результате ДТП.

Как было сказано на Госсовете, уже удалось привести в порядок большую часть федеральных трасс - 83% из них соответствую нормативным требованиям, а общая протяжённость дорог высшей категории увеличилась за последние четыре года на 2423. С региональными дорогами все намного хуже – нормативам не соответствует даже половина из них.

«Каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу дорожного строительства, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии, - подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщает сайт Президента России, глава государства потребовал найти решение проблемы порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ. «Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удаётся, выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства, - отметил Путин.

Он также заявил о необходимости снять административные барьеры для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций в дорожном строительстве и дать дорожникам возможность получить аванс на исполнение контрактных обязательств «живыми деньгами».

Цели и средства

Рабочая группа, в состав которой вошли губернаторы и федеральные чиновники, подготовила к этому заседанию проекты создания региональных центров мониторинга стоимости строительных материалов, а также механизмы повышения эффективности госэкспертизы автодорожных проектов и сохранности региональных трасс. Кроме того, участники Госсовета предложили разработать общероссийскую программу приведения в нормативное состояние автодорожных мостов и железнодорожных переездов, выделив на ее реализацию дополнительные средства.

Как сообщил руководитель этой рабочей группы – глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, рассмотрено более 200 предложений от регионов, экспертных и общественных организаций и федеральных министерств. Часть губернаторов лично поучаствовали в строительстве дороги в Подмосковье и на работах по укладке асфальта почувствовали работу дорожников, как говорится, на себе.

Члены Госсовета представили Президенту РФ предложения по совершенствованию законодательства о госзакупках, прежде всего 44-ФЗ,в части строительства автомобильных дорог, а также ужесточить антидемпинговые меры и усовершенствование механизма авансирования работ по госконтрактам.

«Сейчас порог для антидемпинговых мер установлен в 25%, но анализ показывает, что при таком уменьшении цены контракта снижается качество выполнения работ. Предлагаем при снижении цены контракта уже на 10% обязать поставщиков предоставлять дополнительное обоснование снижения цены и увеличенное обеспечение исполнение контракта, - заявил Алексей Цыденов. Он предложил найти возможность предоставлять долговременные банковские гарантии по долгосрочным контрактам на строительство и ремонт дорог.

"Имеются проблемы с определением сметной стоимости работ по строительству автодорог - происходит ее занижение. Это приводит к тому, что поставщики не приходят на торги, или не могут выполнить условия контрактов в полном объеме, что влечет за собой ухудшение их финансового состояния, вплоть до банкротства. Выросло число банкротств поставщиков», - заявил врио губернатора Курской области Роман Старовойт, предложив усовершенствовать механизма ценообразования в дорожном строительстве.

Дороги местного значения

О том как строят и будут строить дороги в регионах, на Госсовете рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, к 2024 году субъекты РФ отремонтируют почти 45 тысяч километров региональных трасс, а совместно с городами они сделают ещё 30 тысяч километров улиц. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» утверждены программы работ по 83 регионам. Уже в этом году выполняется ремонт более 10 тысяч километров дорог и улиц и будет заасфальтирована площадь, сопоставимая с площадью 18 тысяч футбольных полей.

«Только по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляем поддержку в этом году 17 крупных региональных объектов, 5 миллиардов рублей на это выделено (на слайде они обозначены): 4 обхода населённых пунктов, 5 центральных проспектов и развязок, 8 мостов и путепроводов. Из них вводим уже в этом году обход Саранска, обход Рузаевки в Мордовии, Первомайский мост через реку Десну в Брянской области, Красный мост в Орле, - сообщил Евгений Дитрих.

Связь центров экономического роста регионов должна обеспечить реализация федерального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Речь идет о строительстве 12 обходов крупных городов, 32 больших моста реконструируются, 70 путепроводов регионального и федерального значения. Кроме того, к 2024 году обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам, не менее четырёх полос движения с разделёнными встречными потоками. Это обеспечит принципиально новое качество жизни россиян.