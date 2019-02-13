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«Выселки никому не нужны». Что Путин пообещал в рамках национального проекта «Жилье»

13 Февраля 2019 1853 0 Экономика

Президент России Владимир Путин обсудил в Казани национальный проект «Жилье и городская среда». Сначала глава государства провел переговоры с общественниками, а затем состоялось заседание расширенного президиума Госсовета, в состав которого входят губернаторы. Было поднято несколько важных тем, одна из которых связана с внедрением новых стандартов строительства жилья, которые должны отвечать всем современным реалиям.

Президентский формат

Госсовет со временем должен стать основной площадкой для обсуждения хода выполнения национальных проектов на уровне федеральных министров, глав регионов и экспертов. Но уже сейчас на совет выносятся вопросы реализации проектов «на земле», чтобы снять напряжение между федеральными и региональными властями, а также поделиться позитивными практиками.

Заседание Госсовета в Казани по жилью проходило в закрытом режиме. Однако ему предшествовала встреча президента с представителями общественности, на которой он обсудил основные проблемы, связанные со строительством нового жилья. Примечательно, что вопросы задавали в основном молодые люди, они же предлагали идеи по улучшению городской среды. Прозвучало, к примеру, словосочетания «оздоровительный дизайн».

Президент соглашался: «использовать и внедрять надо все, что идет на пользу людям».

Выселки нам не нужны

Была поднята тема и обманутых дольщиков. Как рассказал Путин, начиная с июля этого года средства дольщиков будут поступать на специальные эскроу-счета. Но взять их деньги застройщик сможет только после того, как квартиры будут переданы собственникам. Тогда как строительство будет вестись за счет банковских кредитов.

Глава государства выразил надежду, что рост ставок по ипотеке с 9 до 11% годовых будет разовым и краткосрочным явлением. «У меня нет оснований полагать, что будет как-то иначе», – заявил Путин.

Еще одной жилищной темой стало собственно качество строительства. Глава России откровенно предостерег застройщиков жилья от строительства жилья без соответствующей инфраструктуры. «Так называемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник, детских садов, – они никому не нужны», – заключил президент.

На встрече с общественниками также затронули вопрос, связанный с федеральными стандартами при строительстве жилья. Эксперты обратили внимание, что около половины российского жилья представляет собой типичную панельную застройку, которая по факту делается по советским стандартам. Владимир Путин отметил, что над этим вопросом также нужно работать.

«Жилищные индексы»

Вопрос обновления стандартов и регламентов при строительстве жилья рассматривали и участники Госсовета. Пишет «Газета.ru» со ссылкой на председателя Попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александра Мамута. По его словам, в обсуждении этой темы также принимал участие и вице-премьер Виталий Мутко, который сделал доклад по теме. В представленном документе чиновник говорил о необходимости использовать индекс «определения качества среды и стандартов комплексного развития территории». Подобные предложения «Стрелки» были переданы Путину через одного из руководителей рабочих групп Госсовета – губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Важно обсуждать не только то, сколько мы построим жилья и какова будет цена ипотеки. Нужно говорить о конкретных проектах, как они будут выглядеть. Насколько они будут привлекательны для людей, чтобы под них брать ипотеку и, в том числе, иногда и расставаться с текущим жильем», – резюмировал Александр Мамут.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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