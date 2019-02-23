Выпущена ограниченная серия карт «Тройка» к 100-летию Финансового университета 83 0 Видеолента

Московский метрополитен выпустил лимитированную серию карт "Тройка", приуроченную к 100-летию Финансового университета. Тираж серии составил 50 тыс., и на некоторых станциях столичного метрополитена карты уже закончились. Купить памятную карту в метро спустился ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров.