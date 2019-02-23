Капитал страны
ENGLISH
23 ФЕВ, 05:45 МСК
USD (ЦБ) 65,5149
EUR (ЦБ) 74,3332
Выпущена ограниченная серия карт «Тройка» к 100-летию Финансового университета
23 Февраля 2019 83 0 Видеолента
Московский метрополитен выпустил лимитированную серию карт "Тройка", приуроченную к 100-летию Финансового университета. Тираж серии составил 50 тыс., и на некоторых станциях столичного метрополитена карты уже закончились. Купить памятную карту в метро спустился ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров.
Статьи
Узнай, страна
Новости СМИ
22 ФЕВ, 22:41 Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
22 ФЕВ, 21:19 Определен идеальный возраст для получения ипотеки
22 ФЕВ, 16:58 ТОП-10 достижений недели: какие инновации испытали, открыли и запустили в российских регионах?
22 ФЕВ, 15:08 11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым
22 ФЕВ, 14:38 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше
21 ФЕВ, 14:28 В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»
Написать комментарий