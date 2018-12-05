Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды

Приостановку выплат по ипотеке для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагает разрешить ЦБ. Речь идет о потере работы, несчастных случаях, тяжелых заболеваниях. Предлагается разрешить реструктуризацию ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн руб., а заемщик совершал выплаты более одного года, сообщает ТАСС.

Отменить транспортный налог на машины старше 10 лет и стоимостью менее одного миллиона рублей предложили в Государственной думе. Кроме того, необходимо изменить положение о том, что величина транспортного налога определяется только мощностью двигателя автомобиля. При определении величины налога предлагается учитывать и возраст транспортного средства, передает РИА Новости.

США призывают Евросоюз отказаться от проекта «Северный поток -2» в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщает «Интерфакс». В Берлине считают, что отказ от строительства «Северного потока – 2» стал бы «слишком радикальным» шагом. Однако допускают снижение объемов газа, который будет поступать по трубопроводу.

Сколь-нибудь заметного предновогоднего повышения цен на продукты питания не ожидается, считают эксперты. Это относится к мясопродуктам, алкоголю, молочным изделиям. А вот хлебобулочные изделия могут подорожать на 4-5%. На 4% могут вырасти цены на куриные яйца, на 6-7% – на огурцы и томаты. Зато подешевеют мандарины, красная икра и красная рыба, передает ТАСС.

Всемирный банк в своем докладе об экономики России отметил, что задолженность россиян по банковским кредитам достигла исторического максимума. При этом доля рублевых кредитов составляет 99,3%. Из них 42,5% приходится на долю ипотеки, сообщает ТАСС.