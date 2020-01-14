Выигрыш 1 млрд или подтасовка? «Столото» опровергает версию о нечестной победе 427 0 Экономика

«Вопиющей клеветой» назвали в компании «Столото», которая проводит розыгрыши «Русского лото», информацию о том, что победительница лотереи, выигравшая 1 млрд руб., связана с компанией. «Столото» планирует обратиться в суд, чтобы оспорить появившееся сообщения о якобы подтасованных результатах лотереи 1316-го тиража. Между тем сообщения о рекордном выигрыше подстегнули продажи новых тиражей лотереи. Ближайшие выпуски почти все раскуплены.