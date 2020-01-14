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Выигрыш 1 млрд или подтасовка? «Столото» опровергает версию о нечестной победе

14 Января 2020 427 0 Экономика
Выигрыш 1 млрд или подтасовка? «Столото» опровергает версию о нечестной победе

«Вопиющей клеветой» назвали в компании «Столото», которая проводит розыгрыши «Русского лото», информацию о том, что победительница лотереи, выигравшая 1 млрд руб., связана с компанией. «Столото» планирует обратиться в суд, чтобы оспорить появившееся сообщения о якобы подтасованных результатах лотереи 1316-го тиража. Между тем сообщения о рекордном выигрыше подстегнули продажи новых тиражей лотереи. Ближайшие выпуски почти все раскуплены.

Категорические опровержения

  • Московский адвокат Александр Сергеев обратился в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить, является ли победительница новогодней лотереи «Русское лото» Надежда Бартош связанной с компанией. Адвокат, по данным telegram-канала Mash, утверждает, что розыгрыш, который проходил в новогоднюю ночь, был записан заранее, а не транслировался в прямом эфире. Более того, выигрышные билеты были розданы аффилированным лицам.
  • «Столото» категорически отвергает все обвинения в нечестном розыгрыше и готовится подать иск о защите деловой репутации. По словам пресс-службы компании, розыгрыш новогоднего тиража был проведен «в строгом соответствии с законодательством России».

Кто выиграл

  • Надежда Бартош была объявлена победительницей новогодней лотереи с выигрышем 1 млрд руб. Выигрыш в «Столото» назвали рекордным за всю историю государственных лотерей.
  • По словам Бартош, счастливый билет ей подарила дочь на день рождения. Миллиардером она себя после выигрыша не ощущала, а деньги пообещала потратить «рационально» на развитие бизнеса. Часть средств, по ее словам, будет направлена на благотворительность.
  • Бартош оказалась непростой пенсионеркой из Одинцова, а учредителем рыбного торгового дома «Царский осетр», специализирующийся на продаже икры. Это эксклюзивный дистрибьютор на территории России продукции компании «Caviar Court food processing» (Саудовская Аравия). Сын Бартош – владелец крупного рыбного хозяйства «Шостка» в Тверской области.

Не в первый раз

  • Это не первый раз, когда на «Столото» падает тень подозрений в подтасовке результатов. Так, несколько лет назад в результате розыгрыша появился победитель-миллиардер по фамилии Бегракян. СМИ тогда увидели совпадение с фамилией директора этой же лотереи: Саркисян Армен Меружанович. Впрочем, стоит отметить, что тогда лотереи не носили государственного статуса, поэтому от розыгрышей можно было ожидать всего.

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Редакция "Капитала Страны"

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