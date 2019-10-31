Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 НОЯ, 19:39 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203

05 НОЯ, 19:39 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203
﻿

Выиграть – так миллион. Почему россияне не забрали почти три миллиарда рублей лотерейных выигрышей?

31 Октября 2019 3751 0 Общество
Выиграть – так миллион. Почему россияне не забрали почти три миллиарда рублей лотерейных выигрышей?

Как показывает статистика «Столото», на сегодняшний день в России накопилось 2,8 млрд рублей невостребованных выигрышей всероссийских гослотерей. Речь идет о тех денежных средствах которые по закону в течение трех лет хранятся на специальном счете, а после этого отправляются в бюджет. Как поясняют аналитики, такая большая сумма складывается из множества мелких выигрышей объемом около 150 рублей. По мнению социологов и психологов россияне не считают нужным «размениваться на мелочи» и тратить время на получение таких денег, а также испытывают разочарование из-за того, что не удалось сорвать большой куш.

Билет пропал – выигрыш потерял

Как рассказали «Известиям» в «Столото», срок конвертации лотерейного билета в денежную сумму ограничен, а невостребованными считаются те выигрыши, которые победитель не забрал в течение полугода со дня проведения тиража. После того, как заканчивается этот период, деньги отправляются на спецсчет, на котором находятся еще в течение трех лет. И до тех пор, пока этот период не закончился, у обладателя выигрыша есть еще шанс забрать деньги. Правда, при этом официально нужно доказать, что у этой «просрочки» была  уважительная причина - болезнь, отъезд и другие подобные обстоятельства.

Сумма самого большого невостребованного выигрыша составила десять миллионов рублей. Удивительно, но победитель так и не явился за деньгами. Главной причиной, по которой люди не приходят за выигрышем эксперты называют  потерю бумажных лотерейных билетов. Возможно, здесь был именно такой случай. Однако в большинстве случаев(91,1%), как отмечают в «Столото», сумма невостребованные выигрышей составляет меньше 150 рублей. По сути, речь идет о деньгах, равных стоимости самого лотерейного билета. По выигрышам суммой до 999 рублей доля невостребованных составила 8,7%, выигрышей более одной тысячи рублей – вовсе меньше одного процента. Получается, что тысяча для  россиян все же деньги, ради получения  которых стоит немного напрячься, а  меньшая сумма – уже нет.

Ожидание и реальность

Впрочем, специалисты в сфере социологии и психологии полагают, что проблема намного глубже. Психолог Ольга Максимова считает, что приобретая лотерейный билет люди ждут крупного выигрыша, который они уже мысленно распределяют на что потратить, например, на достижение определенных материальных благ и не только. «Поэтому небольшой выигрыш воспринимают в качестве пощечины. Они разочарованы. И воспринимают этот небольшой выигрыш в качестве большого проигрыша», — объясняет психолог.

Похожей точки зрения придерживается и глава Центра социального проектирования Алексей Фирсов. Он считает, что в этом случае небольшая сумма воспринимается как издевательство. «Почему люди вообще играют в лотереи? Ими движет вера в чудо. А мелкий выигрыш — это издевательство над чудом. Мог бы выиграть миллион, но не угадал одну цифру и получаешь на порядки меньше», — объясняет эксперт.

Также, как отмечает специалист, нужно учитывать и тот факт, что у каждой социальной группы существует свой так называемый «символический вес денег». В частности, есть такие группы, где сто рублей считается значимой величиной, и здесь к любому выигрышу будут относится более внимательно. То есть, речь идет о том, что деньги являются возможностью поддерживать цикличный образ жизни. «Если сумма никак не влияет на этот образ, то какой в ней смысл? А если влияет, надо ли ею рисковать в игре?». — рассуждает Фирсов.

Выигрыш казны

Начиная с 2014 года, все лотереи, которые проходят в России, являются государственными, так как в качестве организаторов выступают Минспорта и Минфин РФ. Если за выигрышем не приходят в течение шести месяцев и в течение трехлетнего срока давности, то деньги уходят в бюджет. Представители «Столото» поясняют, что так называемый «фонд невостребованности» является величиной переменной, и тут сложно сказать, какую сумму из текущих 2,8 млрд рублей уйдет в государственную казну. Однако в качестве примера приводится 2018 год: после окончания сроков давности по первым тиражам, работающим по новому принципу, в бюджет была направлена сумма 148,6 млн рублей.

                

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Общество

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?
Политика

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?
Наука и технологии

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

Новости дня

19:26 Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири» Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири»
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
19:01 "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд
18:38 Новым послом России в Великобритании стал Келин Новым послом России в Великобритании стал Келин
18:05 Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
17:51 Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку
17:18 "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
16:25 Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете реализации смартфонов без российского ПО Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете реализации смартфонов без российского ПО

Узнай, страна!

14:49 В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд. В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
01 НОЯ, 13:02 Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter