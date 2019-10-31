Выиграть – так миллион. Почему россияне не забрали почти три миллиарда рублей лотерейных выигрышей?

Как показывает статистика «Столото», на сегодняшний день в России накопилось 2,8 млрд рублей невостребованных выигрышей всероссийских гослотерей. Речь идет о тех денежных средствах которые по закону в течение трех лет хранятся на специальном счете, а после этого отправляются в бюджет. Как поясняют аналитики, такая большая сумма складывается из множества мелких выигрышей объемом около 150 рублей. По мнению социологов и психологов россияне не считают нужным «размениваться на мелочи» и тратить время на получение таких денег, а также испытывают разочарование из-за того, что не удалось сорвать большой куш.

Билет пропал – выигрыш потерял

Как рассказали «Известиям» в «Столото», срок конвертации лотерейного билета в денежную сумму ограничен, а невостребованными считаются те выигрыши, которые победитель не забрал в течение полугода со дня проведения тиража. После того, как заканчивается этот период, деньги отправляются на спецсчет, на котором находятся еще в течение трех лет. И до тех пор, пока этот период не закончился, у обладателя выигрыша есть еще шанс забрать деньги. Правда, при этом официально нужно доказать, что у этой «просрочки» была уважительная причина - болезнь, отъезд и другие подобные обстоятельства.

Сумма самого большого невостребованного выигрыша составила десять миллионов рублей. Удивительно, но победитель так и не явился за деньгами. Главной причиной, по которой люди не приходят за выигрышем эксперты называют потерю бумажных лотерейных билетов. Возможно, здесь был именно такой случай. Однако в большинстве случаев(91,1%), как отмечают в «Столото», сумма невостребованные выигрышей составляет меньше 150 рублей. По сути, речь идет о деньгах, равных стоимости самого лотерейного билета. По выигрышам суммой до 999 рублей доля невостребованных составила 8,7%, выигрышей более одной тысячи рублей – вовсе меньше одного процента. Получается, что тысяча для россиян все же деньги, ради получения которых стоит немного напрячься, а меньшая сумма – уже нет.

Ожидание и реальность

Впрочем, специалисты в сфере социологии и психологии полагают, что проблема намного глубже. Психолог Ольга Максимова считает, что приобретая лотерейный билет люди ждут крупного выигрыша, который они уже мысленно распределяют на что потратить, например, на достижение определенных материальных благ и не только. «Поэтому небольшой выигрыш воспринимают в качестве пощечины. Они разочарованы. И воспринимают этот небольшой выигрыш в качестве большого проигрыша», — объясняет психолог.

Похожей точки зрения придерживается и глава Центра социального проектирования Алексей Фирсов. Он считает, что в этом случае небольшая сумма воспринимается как издевательство. «Почему люди вообще играют в лотереи? Ими движет вера в чудо. А мелкий выигрыш — это издевательство над чудом. Мог бы выиграть миллион, но не угадал одну цифру и получаешь на порядки меньше», — объясняет эксперт.

Также, как отмечает специалист, нужно учитывать и тот факт, что у каждой социальной группы существует свой так называемый «символический вес денег». В частности, есть такие группы, где сто рублей считается значимой величиной, и здесь к любому выигрышу будут относится более внимательно. То есть, речь идет о том, что деньги являются возможностью поддерживать цикличный образ жизни. «Если сумма никак не влияет на этот образ, то какой в ней смысл? А если влияет, надо ли ею рисковать в игре?». — рассуждает Фирсов.

Выигрыш казны

Начиная с 2014 года, все лотереи, которые проходят в России, являются государственными, так как в качестве организаторов выступают Минспорта и Минфин РФ. Если за выигрышем не приходят в течение шести месяцев и в течение трехлетнего срока давности, то деньги уходят в бюджет. Представители «Столото» поясняют, что так называемый «фонд невостребованности» является величиной переменной, и тут сложно сказать, какую сумму из текущих 2,8 млрд рублей уйдет в государственную казну. Однако в качестве примера приводится 2018 год: после окончания сроков давности по первым тиражам, работающим по новому принципу, в бюджет была направлена сумма 148,6 млн рублей.