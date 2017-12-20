Выдвигаем всей Россией. Кто войдет в состав инициативной группы самовыдвиженца Путина 886 3 Тренды События и факты

26 декабря в павильоне ВДНХ №57 Владимир Путин, собравшийся идти на выборы в качестве самовыдвиженца, будет выдвинут инициативной группой кандидатом в президенты. На этой площадке располагается выставка «Россия – моя история», организованная епископом Тихоном (Шевкуновым), которого называют духовным наставником Путина. Предстоящее мероприятие инициативной группы может собрать около 600 человек.

Духовный наставник президента

О сборе инициативной группы в павильоне ВДНХ РБК рассказали и.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, президент РСПП Александр Шохин​, а также глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Все трое являются членами организационного комитета инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Собрание группы состоялось 19 декабря в столичном Музее Победы на Поклонной горе.

Выставка «Россия – моя история» в 57-ом павильоне представляет собой сеть мультимедийных экспозиций, которые были созданы Патриаршим советом по культуре при поддержке российского правительства. Ответственным секретарем Патриаршего совета является епископ Тихон (Шевкунов), он же является главой экспертного совета Фонда гуманитарных проектов (ФГП), открывавшего выставку на ВДНХ.

Также епископ Тихон служит наместником московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря. Он обладает репутацией близкого к Путину человека. Еще в 2001 году «Известия» писали о том, что он является духовным наставником президента. Однако сам епископ, отвечая на подобные предположения, в одном из интервью заявил: «У людей есть полное право сколько угодно фантазировать на эту тему или сочинять любые самые захватывающие сказки, но дело на самом деле лишь в том, что такого человека [духовника Путина] в природе не существует».

Капитан НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»

На предстоящее заседание инициативной группы хотят пригласить и знаменитого российского хоккеиста, игрока и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Некоторое время назад спортсмен создал общественное движение Putin Team. О его приглашении на заседание группы РИА Новости сообщила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова. «Да, мы его тоже пригласим в группу избирателей», – сказала она.

Как ранее заявлял сам Овечкин, он все время открыто поддерживал российского лидера, а целью общественного движения, которое он создал, является объединение в одну команду всех тех, кто поддерживает главу государства. По задумке хоккеиста, это должно «показать всем сильную и сплоченную Россию». В Кремле, естественно, подобную инициативу поприветствовали, отметив вместе с этим, что не в курсе, в какой именно форме хоккеист будет реализовывать задуманное.

Актеры, певцы и режиссеры

Как ранее сообщала сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева, членами инициативной группы могут стать порядка 600 человек. По данным «Коммерсанта», в объединение войдут партийцы от «Единой России», общественные деятели, а также известные люди. Например, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Карелин, ректор МГУ Виктор Садовничий и режиссер Станислав Говорухин, являющийся сопредседателем центрального штаба ОНФ и депутатом Государственной думы. Кстати, именно он в 2012 году был главой предвыборного штаба Владимира Путина. Также, как сообщает «Коммерсант», объединение инициаторов могут пополнить известный певец Николай Расторгуев, актер Михаил Боярский и врач Лео Бокерия. Все трое, к слову говоря, выступали в качестве доверенных лиц Путина на выборах в 2012 году. Как ранее рассказал изданию Бокерия, соответствующего приглашения ему пока не приходило, однако, если оно поступит, он с удовольствием его примет.

Участники операции в Сирии

Группу инициаторов могут пополнить и российские военные, которые принимали участие в операции в Сирии, о чем ТАСС в минувший вторник сообщил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. По его словам, идея пригласить на собрание военнослужащих прозвучала от самого президента.

«Владимир Владимирович обращал внимание, чтобы ребята, которые такие задачи выполняли, что их надо тоже пригласить», – сообщил Анисимов после того, как в Москве состоялось заседание рабочей группы по подготовке собрания инициативной группы. Кроме этого, по его словам, сейчас решают необходимые юридические вопросы, связанные с заседанием. Например, идет подготовка приглашений для представителей органов госвласти – согласно закону РФ они непременно должны быть на предстоящем мероприятии.