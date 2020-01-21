«Выбросить кошелек с зарплатой в урну». Чего нельзя делать держателям банковских карт? 151 0 Экономика

Злоумышленники могут получить доступ к номерам банковских карт россиян не только через теневой сегмент интернета (так называемый «даркнет»). Как выяснилось, данные могут утечь в Сеть в результате пересылки фотоснимков «пластика» через мессенджеры. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах давосского Всемирного экономического форума.