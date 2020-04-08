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«Выбора нет». Путин объявил новые меры поддержки россиян в связи с коронавирусом

8 Апреля 2020 535 1 Экономика
«Выбора нет». Путин объявил новые меры поддержки россиян в связи с коронавирусом

Президент России снова пообещал отсрочку на уплату страховых взносов в социальные фонды и налогов, кроме НДС, на шесть месяцев. По словам Путина, власти будут помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Оставшимся без работы в апреле, мае и июне Путин пообещал выплачивать «автоматически» пособие по безработице в размере МРОТ – 12,130 руб.

«Выбора нет»

Президент Путин в третий раз за последний месяц обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что сидеть в четырех стенах «муторно и тошно». «Но выбора сейчас нет», – подчеркнул президент. Режим самоизоляции, по его словам, надо непременно выдержать.

Поскольку обращение проходило на встрече с губернаторами, Путин заявил главам регионов о недопустимости разрушения экономики и обещал наказывать за подобные действия. Региональные власти не должны действовать по единому шаблону, но должны учитывать обстоятельства в каждом конкретном регионе.

«Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий», – сказал Путин.

Россиян и компания, терпящим бедствие, Путин пообещал следующее:

  • Отсрочку на уплату страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на шесть месяцев (хотя бизнес просил их отмены на этот же срок, поскольку производства стоят, а продаж нет);
  • новую программу поддержки бизнеса, которую правительство и Центробанк разработают в течение пяти дней (власти обещали ее к 9 апреля). Программа будет направлена на сохранение занятости и доходов сотрудников, в первую очередь власть будет помогать компаниям, которые сохраняют рабочие места;
  • оставшимся без работы россиянам при выплатах на детей от 3 до 7 лет, а также других пособий, Путин пообещал не учитывать доход, полученный ранее по месту работу. Также эти выплаты смогут получать те, кто раньше на них не претендовал;
  • тем, кто лишился работы из-за коронавируса, в апреле, мае и июне будут выплачиваться пособия по безработице автоматически в размере МРОТ – 12,130 руб.
  • программы кредитных и ипотечных каникул власти расширят, чтобы ими смогли воспользоваться как можно больше людей;
  • медработники, которые работают с больными, будут в течение трех месяцев получать дополнительные выплаты в размере 80 тыс. руб. для врачей, 50 тыс. руб. для фельдшеров и медсестер, 25 тыс. руб. для младшего медперсонала.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:17 1 0
юрий:

Медицины всё правильно,а про работяг ни слова только бизнес(спекулянты)помочь детям надо но ни слова о том что это он виноват во всей этой фигне,кто уничтожил санитарно-эпедемиологическую службу ?кто развалил медицину ,?

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