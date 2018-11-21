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Выбор сделан: главой Интерпола стал не россиянин

21 Ноября 2018 1230 0 Политика
Выбор сделан: главой Интерпола стал не россиянин

США откровенно вмешались в процесс выборов. Сегодня в рамках 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае состоялись выборы главы организации. Вопреки прогнозам экспертов, пророчивших на этот пост россиянина Александра Прокопчука, победу одержал выходец из Южной Кореи Ким Чон Ян. Сами выборы проходили на фоне активной агитационной антикампании США против представителя России.

Прогнозы не сбылись

Члены генассамблеи Интерпола сделали свой выбор: новым главой Международной организации уголовной полиции стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Сообщение об этом появилось в твиттере Интерпола. Новый глава ранее был и.о. главы организации.

Необходимость выбрать главу Интерпола возникла после того, как в первых числах октября исчез экс-глава организации Мэн Хунвэй, отправившийся в Китай в отпуск и не вернувшийся на свое рабочее место. Затем Мэн Хунвэй написал письмо, в котором проинформировал о своей отставке. Как писали СМИ, он был задержан по подозрению в коррупции.

На его должность претендовало два человека: кроме южнокорейца ее мог занять россиянин Александр Прокопчук, который с 2016 года был вице-президентом Интерпола. Именно он считался фаворитом, который может стать президентом Интерпола. О чем и писало издание Financial Times. Кроме этого, его поддерживали и в Москве. «Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», – заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Агитация сработала

Так называемые «предвыборные волнения» происходили на фоне активной кампании против россиянина и агитации американцев за представителя Южной Кореи. Госсекретарь США Майк Помпео выступал с открытым заявлением о том, что Вашингтон поддерживает кандидатуру Ким Чен Яна.

Плюс к этому ряд американских сенаторов опубликовали открытое обращение, в котором попросили администрацию президента оказать влияние на членов генассамблеи Интерпола. Суть своих мотивов они не скрывали: сделать все, чтобы россиянин не стал главой организации. Членов генассамблеи Интерпола сенаторы откровенно призывали голосовать против Александра Прокопчука, которого сенаторы сравнили с «лисой во главе курятника».

В Кремле, комментируя это письмо, заявили о том, что США откровенно вмешиваются в избирательный процесс.

Вопреки России

В Южной Корее новость об избрании своего соотечественника поприветствовали, в том числе и президент страны Мун Чжэ Ин. Нового главу Интерпола Ким Чон Яна поддержали и в Лондоне. «Его чистая победа была одержана, несмотря на все усилия России», – заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. К слову говоря, главу Интерпола избирают раз в четыре года, то есть, выходец из Южной Кореи пробудет на этом посту следующие два года.

Тем не менее, в России считают, что Ким Чен Яна выбрали главой организации «вопреки всем ожиданиям, принципу ротации и логике процесса». Комментируя итоги выборов, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что, вероятно, оппоненты России влияли и вмешивались в процесс голосования.

Что касается самого Прокопчука, то в Интерполе он будет продолжать свою работу в должности вице-президента Интерпола от Европы. Как отмечается, он, как и раньше, будет сосредоточен «на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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