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Выбор для Украины. Почему российские власти обсуждают «газовый вопрос» с украинской оппозицией?

11 Июля 2019 360 0 Политика
Выбор для Украины. Почему российские власти обсуждают «газовый вопрос» с украинской оппозицией?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и лидеры «Единой России» накануне выборов в Верховную Раду приняли в Москве украинских политиков. Делегацию оппозиционеров из соседней страны возглавлял сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По оценке экспертов эта партия может получить второй результат на парламентских выборах, а визит в Москву призван привлечь голоса избирателей на востоке Украины. Кроме политических вопросов на встрече обсудили перспективы поставок газа на Украину.

Шансы на победу

Встреча российского премьера и руководства украинских оппозиционеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прошла в Москве 10 июля. Гостей из Украины прибыло четверо: сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета Виктор Медведчук, а также член политсовета Тарас Козак.

Стороны встретились накануне украинских парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля. Согласно некоторым прогнозам и соцопросам, у представителей этой партии есть шанс занять второе место.  Примечательно, что подобные визиты уже стали традиционными для «Оппозиционной платформы». Так, Бойко и Медведчук были в России 22 марта, перед выборами президента Украины.

И, если в прошлый раз встреча сторон проходила в рабочей резиденции российского премьера в «Горках», то вчера переговоры прошли в офисе «Единой России» и в формате межпартийного диалога.

Медведев пожелал Медведчуку  и «Оппозиционной платформе» успехов на выборах и возможности сформировать правящую коалицию  в Верховной Раде.  Однако  этим пожеланиям  вряд ли суждено сбыться. По данным  опроса Киевского международного института социологии (КМИС),  на сегодняшний  день из тех украинцев, кто  собирается пойти на выборы, 37,8% проголосовали бы за пропрезидентскую партию «Слуга народа», 11% — за «Оппозиционную платформу», 7,2% — за партию «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко, 4,8% — за «Батькивщину» экс-премьера Юлии Тимошенко.

По мнению украинского эксперта Вадима Карасева, примерно 10% украинских избирателей уверены, что именно «Оппозиционная платформа — За жизнь» сможет закончить войну на Донбассе и нормализовать отношения с Россиией. По его оценкам рейтинг «Оппозиционной платформы» может достигнуть 15%, что закрепит за ней статус институционализированной пророссийской оппозиции.

Платить могли бы меньше

Одной из главных тем встречи стал «газовый вопрос». По словам российского премьера, после  того как в конце этого года закончится контракт «Газпрома» с «Нафтогазом», есть два пути решения газового спора с украинской стороной.  Первым способом, по словам Медведева, является сохранение сегодняшних условий контракта, вторым – создание консорциума по управлению газотранспортной системой Украины с участием России. Этот вопрос  обсуждается давно и вначале  подразумевалось участие трех сторон — Украины, России и ЕС. Но после того как в 2013 году было подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в Москве отказались от идеи. Однако в марте этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности  создать двусторонний газотранспортного консорциума России с Украиной в том случае, если такое предложение поступит от Киева.

Что касается ситуации, которая сегодня происходит на Украине, то, как отметил глава российского кабмина, она является «абсурдной и дурацкой» - в том плане, что потребители газа на территории «не очень богатого государства» платят на 25% больше, чем могли бы.

Говоря о перспективах сотрудничества по этому вопросу, Дмитрий Медведев отметил, что к обсуждению газовой проблемы Россией и Украиной можно было бы вернуться после того, как на Украине состоятся выборы в Раду, и будет сформировано новое правительство.

Помощь не нужна?

Однако у некоторых украинских политиков совсем другой взгляд на газовую проблему. В частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинская ГТС пребывает в идеальном состоянии и сможет работать без российского газа, хотя  «некоторые деятели» пытаются убедить украинцев, что от «ГТС остался один металлолом, что там уже ничего нет, и что ее нечем загрузить».

По словам Тимошенко, Украина справится с последствиями, если останется без транзита российского топлива, но  будет увеличивать объемы собственной добычи и закупать СПГ.

«Одним из самых больших денежных ресурсов государственного бюджета является газотранспортная система Украины. Она самая большая в Европе, не считая российской. ГТС приносит около $3 млрд в год, а это половина пенсионного фонда страны. И сейчас ее пытаются у нас забрать», — заявила Тимошенко, выступая по ТК NewsOne.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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