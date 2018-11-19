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Вы рожайте – мы поможем. В России увеличат пособие по уходу за ребенком

19 Ноября 2018 662 0 Экономика
Вы рожайте – мы поможем. В России увеличат пособие по уходу за ребенком

В следующем году в России будет увеличен объем выплат по беременности и родам. Кроме этого, как заявили в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС), ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет тоже будет увеличено: максимум до 26 тыс. руб. (сегодня размер этой суммы составляет 24 тыс.). Вместе с этим Росстат приводит отрицательную статистику: в этом году детей родилось меньше, чем в прошлом.

Как будут считать пособие

В разговоре с ТАСС сотрудник пресс-службы ФСС уточнил: «Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 руб.»

В основе расчета будет учитываться заработная плата за два предыдущих года, однако не выше предельной базы. Вместе с этим предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тыс. руб. и 815 тыс. руб. соответственно. Благодаря этому есть возможность сделать большим максимальный размер пособий по беременности, родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Как планируется, минимальные пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января следующего года будут составлять почти 52 тыс. руб. В то же время максимальный размер пособия достигнет порядка 301 тыс. руб. (в этом году 282 тыс. руб.).

А что безработные?

Если у застрахованного лица нет заработка либо если у него была очень маленькая зарплата, то, как объяснили в ФСС, пособие будет исчисляться согласно размеру минимального размера оплаты труда (МРОТ), который со следующего года вырастет до 11280 руб. Сейчас «минималка» составляет 11163 руб.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 января будет увеличен до 4,5 тыс. руб.

Как и в предыдущем случае, если у застрахованного лица не было заработка либо он был очень маленьким, данное пособие будет исчисляться исходя из МРОТ. Напомним, что до этого каждый месяц выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличили до 4,4 тыс. руб.

Что сейчас

Сейчас размер ежемесячного пособия для молодых мам по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет на данный момент составляет 50 руб. Эта тема несколько раз поднималась экспертами, депутатами и общественниками. Но это ни к чему не привело, системное решение вопроса так и не было найдено.

Как пишет Газета.ру, во многих странах таких выплат вообще не существует. В большинстве стран Европы отпуск по декрету составляет от 16 до 36 недель, из которых 12-14 недель – это оплачиваемый восстановительный период, а вот остальное время оплачивает частично государство либо не оплачивается совсем.

Если возвращаться к российским реалиям, то власти России планируют выделить на национальный проект «Демография» 3,8 трлн руб., и сделать это в срок до 2024 года. Смысл проекта состоит в том, чтобы повысить рождаемость и сократить смертность граждан России. Программа имеет несколько направлений: поддержка семьи и стимулирование рождаемости, создание мест в яслях для детей до 3-х лет, поддержка и формирование здорового образа жизни, а также модернизация спортивной инфраструктуры, плюс социализация и поддержка старшего поколения.

Как ранее информировал Росстат, в текущем году в России было зафиксировано снижение рождаемости. В частности, за 9 месяцев данный показатель снизился на 5,2% (в сравнении с 2017 годом). В период с января по сентябрь 2018 года в России родились 1,21 млн человек, а в 2017 – 1,27 млн человек. Что касается смертности, то, по информации ведомства, за первые десять месяцев этого года в России умерло на 100 тыс. человек больше, чем в прошлом.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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