Вторая женщина миллиардер появилась в России, Китай обгоняет США в технологии 5G и другие новости пятницы

В России появилась вторая (после жены Лужкова Елены Батуриной) женщина – долларовый миллиардер. Ей стала Татьяна Бакальчук – единоличная владелица интернет-магазина Wildberries. «Forbes» оценивает ее состояние в 1,2 млрд долларов, сообщает ТАСС. Wildberries занимает четвертую строчку в рейтинге российских интернет-магазинов. Тройка лидеров выглядит неизменно. Это «Яндекс» (стоимость которого оценивается в 10,72 млрд долларов), «Mail.ru Group» (5,36 млрд), Avito (3,85 млрд).

600 млн долларов выплатят мировые страховые компании в связи с 8 неудачными запусками космических аппаратов, произошедшими в прошлом году, передает «Интерфакс». На Россию приходится менее 30% этой суммы – 185 млн. Речь идет об авариях со спутником «Ангостат» и пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Убытки понесли компании «СОГАЗ», «ВТБ Страхование» и «СК Согласие».

В Пенсионном фонде заявили, что в соответствии с предложением Владимира Путина, высказанного им в послании к Федеральному Собранию, индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума в регионах, сообщает РИА Новости. Перерасчет коснется и январской индексации. При этом гражданам не придется обращаться в пенсионный фонд. Все будет сделано автоматически. Необходимые поправки в законодательство будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

Новые возможности перед иностранным бизнесом, в том числе и европейским, откроются в России, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Что это за возможности и когда они откроются, министр не уточнил. По-видимому, эти меры должны привлечь иностранные инвестиции, в которых остро нуждается российская экономика.

Дональд Трамп обеспокоился отставанием США в использовании пятого поколения технологии передачи данных (5G) и разработке шестого поколения (6G). В настоящее время ведущим поставщиком (5G) технологий считается китайская Huawei. Ряд стран ЕС рассчитывают на услуги этой компании по внедрению этих технологий. Однако Huawei находится под угрозой санкций США, обвиняющих китайцев в промышленном шпионаже. Также в Китае интенсивно разрабатываются (6G) технологии. Владимир Путин в послании Федеральному Собранию дал поручение в ближайшие годы обеспечить повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, которые будут запущены в эксплуатацию после 2020 года. Согласно программе «Цифровая экономика» к 2024 году сети (5G) должны действовать во всех городах России с населением от 300 тыс. человек.