«Вступайте в состав России». Белоруссия заговорила о поглощении Москвой из-за налогового маневра

Из-за налогового маневра России Белоруссия может потерять порядка 400-500 млн долларов. При этом президент Александр Лукашенко неоднократно выражал надежду на преференции для Минска при условии, что Москва откажется от замыслов по объединению двух стран в одно государство. Со своей стороны в Кремле заявляют, что всепоглощающей интеграции не будет и возможно несколько вариантов «взаимодействия стран». Вместе с этим гарантий компенсации от налогового маневра российские власти не дают: переговоры белорусских чиновников с вице-премьером Дмитрием Козаком и премьером Дмитрием Медведевым не дают результата. Экономисты отмечают, что в условиях беспошлинной торговли российский бюджетный маневр угрожает экономической модели Белоруссии, что и заставляет Лукашенко делать громкие заявления, как, например это: «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России».

Бояться нечего…

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже при самом худшем варианте, связанном с реализацией российского налогового маневра (обнулении экспортных пошлин с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых), в экономике страны «ничего не обрушится». В этом плане, по его словам, его больше беспокоит факт волнений, которые начались среди граждан. Но Лукашенко заверил, что поводов для переживаний нет.

«Это наша проблема – руководства страны, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится», – заверил белорусский лидер.

Вместе с этим он пояснил, что налоговый маневр будет происходить постепенно, в период с 2019 по 2024 год. Так, в следующем году Белоруссия может потерять примерно 400-500 млн долларов. Однако, по словам Лукашенко, это хоть и серьезная сумма, но «не катастрофа для страны». При этом пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт оценивала общие потери Минска в 11 млрд долларов. По ее словам, за последние три года Белоруссия уже потеряла 3,6 млрд.

Президент Белоруссии подчеркивает, что никакой настороженности у населения быть не должно, а страна будет развиваться «во что бы то ни стало», и в том направлении, которое будет определено «в суверенной независимой Беларуси».

Но…

При всем этом «спокойствии» Александр Лукашенко констатировал факт: договориться о проблеме проводимого в России налогового маневра на правительственном уровне не получилось. Речь идет о заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое состоялось в Бресте 13 декабря. На эту встречу даже приезжал премьер-министр России Дмитрий Медведев, который обозначил два возможных сценария, по которым могут развиваться отношения России и Белоруссии.

Первый вариант «консервативный», который исключает увеличение уровня интеграции до пределов, которые были установлены в договоре за 8 декабря 1999 года. Второй вариант был обозначен более «продвинутым» и повышающим взаимозависимость двух государств.

Если говорить о самом тесном варианте интеграции России и Белоруссии, то в числе прочего он включает создание не только единой таможенной службы, но и единого эмиссионного центра и суда.

Вместе с этим очевидно, что Белоруссии вариант плотной интеграции с Россией, мягко говоря, не нравится. Поскольку в Минске подобный расклад расценивают как «покушение на суверенитет Белоруссии». По информации СМИ, Лукашенко провел закрытое совещание, посвященное проблеме независимости, а журналистам заявил, что суверенитет «это святое». При этом он поделился содержанием разговоров с российской стороной. По его словам, компенсации Белоруссии Москва готова обеспечить только при условии «глубокой интеграции». «Некоторые прямо говорят, мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», – заявил Лукашенко.

В итоге получается, что, с одной стороны, власти заявляют о желании быть независимой страной, а с другой – они не прочь воспользоваться льготами и компенсациями, как при варианте, если бы Белоруссия находилась в составе России.

Суть налогового маневра России

Как напоминает Газета.ру, речь идет о решении правительства РФ, которое в период с 2019 по 2024 года собирается провести налоговый маневр в нефтяной отрасли. Поэтапно будет увеличиваться ставка налога на добычу полезных ископаемых. Все это приведет к тому, что в Белоруссии стоимость нефти выйдет на один уровень с мировыми расценками, и, как следствие – произойдет снижение рентабельности белорусских НПЗ.

Из-за маневра, который произойдет уже в следующем году, бюджет страны потеряет порядка 300 млн долларов. Кроме этого, как подсчитали чиновники Белоруссии, в общей сложности потерли страны до 2024 года могут составить от 8 до 12 млрд долларов.

Изначально Минск планировал, что Москва будет компенсировать потери за налоговый маневр. Причем в России на это вроде бы согласились. Но после того как в декабре изменилась ситуация, обсуждать этот вопрос в РФ отказались. Добьется ли Белоруссия компенсаций по так называемым выпадающим доходам, говорить пока рано. Данный вопрос может быть затронут во время встречи президентов России и Белоруссии, которая должна состояться в российской столице 25 декабря. Однако и она после резких заявлений Лукашенко остается под вопросом.