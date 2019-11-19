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Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?

19 Ноября 2019 250 0 Политика
Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?

Разведение сил в Донбассе после нескольких неудачных попыток состоялось и таким образом выполнено одно из ключевых условий для проведения встречи «нормандской четверки». Россия, Германия, Украина и Франция уже подтвердили факт своего участия в мероприятии на высшем уровне, который пройдет девятого декабря в Париже в Елисейском дворце. Напомним, что первые саммит в нормандском формате состоялся шестого июня 2014 года, а в последний раз стороны собирались девятнадцатого октября 2016 года.

Созрели  для встречи

По словам Лаврова, если все страны «четверки» готовы к встрече в Париже, это значит, что условия «созрели». Глава российского МИДа отметил, что РФ не выделяла каких-то искусственных требований для проведения саммита.

«Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году и которые саботировались режимом Порошенко», - подчеркнул министр.

Вместе с этим Лавров отметил, что при украинском правительстве, которое было сформировано при президенте Владимире Зеленском, удалось решить проблемы, которые «решались годами». Речь идет, в том числе, и о разведении сил и средств в Станице Луганской и ряд других моментов, обозначенных в нормандском формате. Кроме этого, были предприняты реальные действия, в результате которых была официально закреплена «формула Штайнмайера».

Важные сигналы

Как считает Сергей Лавров, Берлин и Париж должны повлиять на Киев, чтобы тот предпринял дополнительные шаги, направленные на выполнение минских соглашений в полном объеме. По словам министра, французские и немецкие партнеры уверяют, что подобный подход полностью отражает и их позиции.

«Рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом», - заявил Лавров.

Добавив, что это необходимо для осознания безальтернативности движения в сторону выполнения минского комплекса мер.

Глава российского МИДа также отметил важность таких сигналов из Франции и Германии. Особенно в условиях, когда от представителей администрации президента и правительства Украины доносятся «достаточно противоречивые заявления», в частности, о нежелании объявлять амнистию либо напрямую общаться с Донецком и Луганском. 

Позиция ДНР

Что касается самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), то, как заявляют ее представители, они готовы начать интеграцию в состав Украины. Однако это может произойти только на определенных условиях – с таким заявлением на днях в эфире одной из передач на «Россия 1» выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин  подчеркнул, что главное условие – это предоставление ДНР автономного статуса, пункта, который предусматривается Минскими соглашениями и «формулой Штайнмайера»

Он отметил, что этот особый статус подразумевает формат договорных отношений между республикой и Киевом. По словам Пушилина, в этом плане планируется настаивать на конкретных ключевых позициях .

«Это русский язык, трансграничное сотрудничество с Россией, наши правоохранительные органы, наша народная милиция и ряд моментов, которые должны чётко, детально прорабатываться», — заключил глава ДНР.

Оппозиция Украины

Киев должен отойти от политики и приступить к действиям в рамках закона – это необходимо для того, чтобы остановить конфликт внутри страны. С таким заявлением в эфире ТК NewsOne выступил депутат украинской Рады Ренат Кузьмин, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он отметил, что нужно перестать давать оценку украинцам, проживающим на Донбассе, «по принципу «ваши — наши».

«Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины», — подчеркнул Кузьмин. Отметив, что сегодняшним властям в Киеве нужно сделать определенные выводы из ошибок, которые допустили их  предшественники.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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