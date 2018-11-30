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Все-таки отказался. Почему Трамп передумал встречаться с Путиным?

30 Ноября 2018 1431 0 Политика
Все-таки отказался. Почему Трамп передумал встречаться с Путиным?

Дональд Трамп все-таки отменил встречу на G20 с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться и основательно готовилась. Это произошло после того, как он изучил доклад, в котором говорится об инциденте в Керченском проливе. При этом буквально за час до этого решения у главы США было совсем другое решение: он заявлял, что встреча, «возможно, состоится, поскольку "сейчас очень хорошее время" для разговора с Путиным. В Кремле, комментируя решение Трампа, заявили, что это «не конец света», а у главы России будет пара свободных часов в Буэнос-Айресе.

«Лучше для всех»?

Встречи в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в аргентинском Буэнос-Айресе с президентом России Владимиром Путиным не будет. Об этом Дональд Трамп написал в своем твиттере, причем, буквально за несколько часов до того, как придерживался совсем других планов. К этому решению глава США пришел после того, как изучил доклад о керченском инциденте.

«Основываясь на том факте, что [украинские] корабли и моряков не возвращают из России на Украину, я принял решение, что будет лучше для всех заинтересованных сторон, если я отменю запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом [РФ] Владимиром Путиным», – заявил Трамп. Он добавил, что «надеется на осмысленную встречу» с Путиным, когда ситуация вокруг инцидента в Керченском проливе разрешится.

За час до этого заявления, перед тем, как отправиться в Аргентину, Трамп заявлял о том, что «встреча с Владимиром Путиным, вероятно, состоится» и «сейчас очень хорошее время, чтобы провести ее». Но с одной оговоркой: «окончательное решение будет принято в полете», после того, как будет изучен доклад о керченском инциденте, а также после совещания с госсекретарем США Майклом Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата президента Джоном Келли.

«Необычный формат» отказа

Как считает бывший посол США в России Майкл Макфол, отменять встречу с главой РФ – это «очень необычный» формат. Выступая на MSNBC, он отмечал, что «Кремль и Белый дом работают вместе над повесткой», и в этом плане встречи такого уровня в одностороннем порядке не отменяются.

Вместе с этим представители Госдепа подчеркнули, что, отменяя таким образом встречу, Трамп отправил Кремлю решительный сигнал, которым заявил, что «агрессия» недопустима. Заместитель руководителя пресс-службы ведомства Роберт Палладино, пояснил, что США добивается возвращения арестованных моряков на родину. «Сообщения президента в твиттере по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей», – заявил Палладино.

Как ранее сообщали СМИ, в американском Сенате единогласным решением была принята резолюция, в которой они осуждают действия России в Керченском проливе. Как заявил один из авторов документа, республиканец Рон Джонсон, так верхняя палата Конгресса заявляет о своей поддержке Украины. «Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», – подчеркнул сенатор-демократ Крис Мерфи.

Путин «всегда готов»

В Кремле отреагировали на сообщение Трампа следующим образом: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что российский лидер Владимир Путин «готов к проведению контактов» с главой США Дональдом Трампом, даже несмотря на то, что он отказался от встречи в Буэнос-Айресе.

Вместе с этим, как отметил официальный представитель Кремля, решение Вашингтона об отмене встречи вызывает сожаление. «Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», – пояснил Песков. Он добавил, что «касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой».

Политическое давление на Трампа?

Тем не менее, как считают эксперты, отказ Трампа от встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе может быть чистой формальностью. Не исключено, что на него оказывается политическое давление. В частности, одним из факторов могло стать расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер о вмешательстве России в дела США, пишет РБК. Еще одним мотивом могли стать заявления бывшего адвоката президента Майкла Коэна, признавшегося в том, что он говорил неправду о строительстве Trump Tower в Москве.

Плюс ко всему на главу США давят республиканцы, а также советники в его администрации, считает эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий. «Советники Трампа рекомендовали не проводить встречу с Путиным, мы уже слышали позиции видных представителей его администрации, например министра обороны Мэттиса. Была консолидированная отрицательная позиция в администрации по поводу встречи», – заявил эксперт.

Вячеслав Евсеев
Вячеслав Евсеев

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