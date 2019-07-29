Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ИЮЛ, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110

29 ИЮЛ, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,3110
﻿

«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными

29 Июля 2019 44 0 Экономика
«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными

Клиентов сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay лишают возможности в анонимном режиме пополнять свои кошельки. Сделать это можно будет только через идентификацию личности. Власти заявляют, что таким образом пытаются бороться с финансированием наркотиков и терроризма. Компании, в отношении которых приняты такие решения, заявляют о возможных серьезнейших рисках для отрасли.

Суть поправок

Владельцы так называемых анонимных электронных кошельков, представленных в системах «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay больше не смогут пополнять счета с помощью платежных терминалов или офисов операторов сотовой связи. Чтобы внести деньги на счет сервиса, необходимо будет воспользоваться банковским счетом. Положения  соответствующего содержания обозначены в поправках в закон о национальной платежной системе. 26 июля они были одобрены членами Совета Федерации.

Планируется, что в ближайшее время документ будет подписан Президентом России, после чего поправки вступят в силу.

Суть нововведений состоит в следующем: неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Ранее этого пункта в законе не было, благодаря чему электронные кошельки можно было пополнять без предоставления документов.

Цель нововведений

Комментируя новые меры в разговоре с РБК, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что они были внесены после просьбы Росфинмониторинга. По словам представителей службы, электронные анонимные кошельки могут использоваться с целью финансирования в торговле наркотиками или, например, терроризма. Поправки в законодательство позволят определить источник денежных средств, пояснил Аксаков.

СМИ напоминает, что весной этого года уже был введен запрет на снятие наличных с анонимных электронных кошельков. Цель меры – противодействие обналичиванию доходов, которые были получены преступным путем.

Как уточнил старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин, при варианте пополнения кошелька с банковского счета, можно будет в точности идентифицировать личность плательщика, а также проводить блокировку, если проводимая операция будет вызывать подозрения.

Мнение участников рынка

Что касается самих представителей сервисов, то в той же Ассоциации участников рынка электронных денег новый законопроект серьезно раскритиковали, подчеркнув, что анонимные онлайн-платежи сводятся к минимуму не только жесткими лимитами, но и невозможностью переводить средств за рубеж.

Как пишут «Известия», представители пресс-службе QIWI отметили, что с самого начала действия закона «О национальной платежной системе» те самые анонимные электронные кошельки в жестком режиме лимитировались по суммам. В частности, их баланс не может быть выше отметки в пятнадцать тысяч рублей, а максимум по сумме операций, который может проводиться за один месяц, не может быть больше сорока тысяч рублей.

Представители бизнеса считают, что вводимые ограничения негативным образом отразятся на развитии отрасли, поскольку окажутся препятствием в плане доступности финансовых услуг, а также росту безналичного оборота. Вполне ожидаемо произойдет снижение доходов операторов электронных денег, которые, как отмечает издание, наравне с банками вкладывают достаточно средств на стимулирование безналичных расчетов.

 

 


 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дмитрий Савельев:"Смягчение условий импортозамещения негативно отразится на развитии российского бизнеса"

Дмитрий Савельев:
Интервью и комментарии

Новые дальневосточные паводки. Как в Амурской и Иркутской области справляются с ударами стихии?

Новые дальневосточные паводки. Как в Амурской и Иркутской области справляются с ударами стихии?
События и факты

Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России

Наперекор штормам. Сегодня - день Военно-Морского флота России
Исследования

На исторической волне. День Военно-Морского флота России

На исторической волне. День Военно-Морского флота России
Исследования

Узнай, страна

В Приморье запустили безотходное производство плит OSB и фанеры из отходов древесины лесных хозяйств

В Приморье запустили безотходное производство плит OSB и фанеры из отходов древесины лесных хозяйств

В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным

В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным

В Подмосковье заработал новый завод по производству экологически безопасной полимерной упаковки

В Подмосковье заработал новый завод по производству экологически безопасной полимерной упаковки

В Грозном запустили инновационную багажную систему в международном аэропорту

В Грозном запустили инновационную багажную систему в международном аэропорту

Новости дня

12:29 На Украине решили реформировать СБУ На Украине решили реформировать СБУ
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
11:51 В Красноярском крае продолжает гореть миллион лесных гектаров В Красноярском крае продолжает гореть миллион лесных гектаров
10:46 Соратник Зеленского заявил, что планы о переименовании России – это удел неудачников Соратник Зеленского заявил, что планы о переименовании России – это удел неудачников
10:11 На фестивале в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие На фестивале в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие
09:33 В Москву придет холод до плюс пяти градусов В Москву придет холод до плюс пяти градусов
08:38 Интервью Владимира Путина каналу Fox News номинировали на премию Emmy Интервью Владимира Путина каналу Fox News номинировали на премию Emmy
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
08:08 Бывший сотрудник администрации президента осужден за мошенничество Бывший сотрудник администрации президента осужден за мошенничество

Узнай, страна!

11:41 В Приморье запустили безотходное производство плит OSB и фанеры из отходов древесины лесных хозяйств В Приморье запустили безотходное производство плит OSB и фанеры из отходов древесины лесных хозяйств
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
26 ИЮЛ, 08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
25 ИЮЛ, 11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
25 ИЮЛ, 11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter