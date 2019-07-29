«Всем выйти из сумрака!». Электронные кошельки россиян больше не будут анонимными

Клиентов сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay лишают возможности в анонимном режиме пополнять свои кошельки. Сделать это можно будет только через идентификацию личности. Власти заявляют, что таким образом пытаются бороться с финансированием наркотиков и терроризма. Компании, в отношении которых приняты такие решения, заявляют о возможных серьезнейших рисках для отрасли.

Суть поправок

Владельцы так называемых анонимных электронных кошельков, представленных в системах «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay больше не смогут пополнять счета с помощью платежных терминалов или офисов операторов сотовой связи. Чтобы внести деньги на счет сервиса, необходимо будет воспользоваться банковским счетом. Положения соответствующего содержания обозначены в поправках в закон о национальной платежной системе. 26 июля они были одобрены членами Совета Федерации.

Планируется, что в ближайшее время документ будет подписан Президентом России, после чего поправки вступят в силу.

Суть нововведений состоит в следующем: неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Ранее этого пункта в законе не было, благодаря чему электронные кошельки можно было пополнять без предоставления документов.



Цель нововведений

Комментируя новые меры в разговоре с РБК, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что они были внесены после просьбы Росфинмониторинга. По словам представителей службы, электронные анонимные кошельки могут использоваться с целью финансирования в торговле наркотиками или, например, терроризма. Поправки в законодательство позволят определить источник денежных средств, пояснил Аксаков.



СМИ напоминает, что весной этого года уже был введен запрет на снятие наличных с анонимных электронных кошельков. Цель меры – противодействие обналичиванию доходов, которые были получены преступным путем.



Как уточнил старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин, при варианте пополнения кошелька с банковского счета, можно будет в точности идентифицировать личность плательщика, а также проводить блокировку, если проводимая операция будет вызывать подозрения.

Мнение участников рынка

Что касается самих представителей сервисов, то в той же Ассоциации участников рынка электронных денег новый законопроект серьезно раскритиковали, подчеркнув, что анонимные онлайн-платежи сводятся к минимуму не только жесткими лимитами, но и невозможностью переводить средств за рубеж.

Как пишут «Известия», представители пресс-службе QIWI отметили, что с самого начала действия закона «О национальной платежной системе» те самые анонимные электронные кошельки в жестком режиме лимитировались по суммам. В частности, их баланс не может быть выше отметки в пятнадцать тысяч рублей, а максимум по сумме операций, который может проводиться за один месяц, не может быть больше сорока тысяч рублей.

Представители бизнеса считают, что вводимые ограничения негативным образом отразятся на развитии отрасли, поскольку окажутся препятствием в плане доступности финансовых услуг, а также росту безналичного оборота. Вполне ожидаемо произойдет снижение доходов операторов электронных денег, которые, как отмечает издание, наравне с банками вкладывают достаточно средств на стимулирование безналичных расчетов.



