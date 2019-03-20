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«Все вагоны уехали в Москву». Как Россия мешает развитию метро Киева

20 Марта 2019 84 0 Политика
«Все вагоны уехали в Москву». Как Россия мешает развитию метро Киева

Президент Украины Петр Порошенко выступил с очередными обвинениями в адрес российского президента. В этот раз, по словам Порошенко, Владимир Путин виноват в том, что киевский метрополитен медленно развивается. Парадокс в том, что об этом Порошенко заявил во время презентации новых станций столичного метро. Расшифровывать заявление нынешнего лидера Украины нужно следующим образом: во всем виновата «российская агрессия», докатившаяся и до киевского метрополитена, который только за 2014 год более 200 раз пытались заминировать. В этот же «красочный букет» Порошенко закинул последствия гибридной войны и «несломленное мужество украинцев».

В чем виновата Россия

Во время презентации новых станций метро Сырецко-Печерской линии Петр Порошенко выступил с очередными обвинениями в адрес России. В этот раз Москва и Путин оказались виноваты в медленном развитии киевского метрополитена, строительство которого началось еще при Хрущеве. В какой-то момент своей пламенной речи Порошенко заявил: «И, конечно, агрессия РФ затормозила планы развития киевского метро. Также сказываются атаки в гибридной войне. Только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании метрополитена».

По словам Порошенко, метрополитен прекращал свою работу единожды – с 18 по 20 февраля 2014 года. Именно на эти дни пришелся пик столкновений на киевской площади Независимости. Тогда, как пояснил Порошенко, и началась «российская агрессия», из-за которой затормозилось строительство метро. Но «попытки РФ парализовать работу метро и жизнь Киева», по словам Порошенко, провалились, поскольку украинцы «научились противостоять агрессии и на поле боя, и в городе».

Немного истории

В советские времена метро Киева носило имя В.И. Ленина, его открытие состоялось 6 ноября 1960 года. Впоследствии киевский метрополитен стал третьим в СССР после московской и ленинградской подземки. Сегодня в ежедневном режиме метро Киева перевозит примерно 1,5 млн человек. Согласно официальным данным, в 2017 году общая длина линий составляла 67,6 километра. Вместе с этим киевское метро, в котором всего три линии, занимает 60-е место в мире по длине и 29-е по пассажиропотоку.

Строительство третьей линии началось в 1989 году. Далее строительство новых станций продолжилось и в период независимой Украины. В 2013 году метрополитен был продлен, от станции «Ипподром» до «Теремков». После этого строительство было остановлено.

Чем ближе выборы – тем чаще дрожь

Подобные обвинения будут звучать едва ли не каждый день, что вполне логично объясняется предвыборной «конвульсией», считают политологи. Порошенко регулярно обвиняет Россию и власти в проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться. Одно из последних обвинений связано с атакой, которую якобы совершили российские хакеры на украинский ЦИК. По мнению аналитиков, таким образом Порошенко загодя «готовит» украинцев к муссированию темы о «вмешательстве России».

При этом не исключено, как считает политолог Андрей Суздальцев, что тема «вмешательства России» в украинские выборы будет активно раскручиваться не только Петром Порошенко, но и другими участниками предвыборной гонки. Поэтому весьма удобным будет объяснение «вмешательства извне» в случае неудачного результата. Особенно остро эту гонку воспринимает теряющий рейтинг Порошенко. Учитывая и тот факт, что соперники оказались весьма серьезными: в частности, тот же Зеленский, который внезапно обогнал действующего президента Украины.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта. В ЦИКе уже зарегистрировали 44 претендентов – эти данные практически в два раза больше рекорда 2004 года, когда за кресло президента Украины боролись 24 претендента.

Если возвращаться к обвинениям Порошенко о том, что Россия мешает развитию киевского метро, то для обычных пользователей сети это стало поводом для насмешек. «Видимо, Россия виновата еще и в том, что в Киеве не осталось хороших психиатров, чтобы поставить правильный диагноз…» – пишет один из пользователей. «Все вагоны уехали в Москву», – смеется другой.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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