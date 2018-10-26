Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

На что потратить маткапитал в 2018 году за второго ребенка?

В начале года правительство расширила сферу использования сертификата. Многодетные семьи теперь могут:

При острой необходимости получать ежемесячные выплаты на нужды второго ребенка до 1,5 года порядка 10000 руб. Средства для содержания малышей с 2 месяцев до 1,5 лет в детских учреждениях.

С помощью госсубсидий родители имеют право оплачивать профильное образование детей до 23 лет в любом образовательном учреждении страны с аккредитацией.

МСК можно направить на пенсионные отчисления матери. Для этого предусмотрен единовременный взнос, долговременные платежи, срочные выплаты в течение 10 лет. В 2018 году разрешили вносить в фонд единовременные суммы. После предоставления подтверждающих право документов многие получают 25000 руб. из государственного бюджета.

Приоритетное направление – покупка жилья

Согласно п.6.1 закона № 256-ФЗ семья вправе использовать капитал полностью или частично для покупки новой квартиры или реконструкции сразу после получения субсидии. Большинство владельцев сертификатов так и поступают, используя для этой цели разные способы. Люди руководствуются тем, что недвижимость всегда в цене и независимо от жилищных условий вкладывают в нее весь капитал. Главное условие сделок – приобретаемые объекты должны быть в нормальном состоянии и находиться в пределах страны. Ветхое и аварийное жилье по закону для приобретения в собственность не рассматривается.

Уплата первого взноса по ипотечному кредиту или займу

Этот способ позволяет молодым семьям решить вопрос с жильем. Однако не все так просто. В связи с затянувшимся экономическим кризисом банки одобряют заявления после уточнения ежемесячных доходов и отсутствия плохих кредитных историй. Эти меры вызваны тем, что некоторые семьи в будущем не в состоянии погашать долги. Вторая причина отказа – долгое перечисление средств из Пенсионного фонда. Не все коммерческие организации готовы ждать 2 месяца пока финансы переведут на счет.

В мегаполисах суммы чуть больше 453 000 руб. не всегда хватает на первоначальную оплату ипотеки, и люди вынуждены искать другие способы. Некоторые используют дотацию на ребенка для погашения основного долга и процентов по ранее оформленной ипотеке.

Покупка по договору купли-продажи

Для приобретения жилья по сертификату не обязательно оформлять кредит. Семья может приобрести дом на личные сбережения и деньги по сертификату. Условие для заключения сделки – исполнение 3 лет ребенку.

Внесение взноса для вступления в жилищный или накопительный кооператив

Это – один из самых популярных способов вложения маткапитала. Если сравнить его с ипотечным кредитованием, вместо 8-10% семья платит 5-7% годовых. Пайщику сложно просчитать финансовые и инфляционные риски, зато каждый может контролировать процесс на каждом этапе.

Оплата за долевое участие в возведении многоэтажного дома

Поскольку стоимость квадратного метра в строящемся жилье ниже, чем в уже готовом доме, это позволяет сэкономить. Многие застройщики предлагают увеличить сумму сертификата за счет собственных средств и дают скидку на жилье. Однако «первичка» под МСК обычно обходится дороже, чем при обычной покупке. Также существуют другие риски – банкротство строительной компании или перенос срока сдачи.

Возведение объекта на участке под ИЖС

Купить участок для возведения дома по сертификату нельзя. Исключение составляет приобретение земли вместе со строением для проживания семьи. В этом случае сотки считают как приложение к жилому объекту. Спустя 3 года субсидию вкладывают в строительство на земле для индивидуально-жилищных застроек. Если надел или дом уже принадлежат ребенку (после наследования от родственников), провести строительные работ по сертификату невозможно. Ограничения связаны с тем, что жилье оформляют в собственность всех членов семьи.

Реконструкция

В доме с разрешения властей можно провести строительные работы, предусматривающие расширение метража. Капитальный ремонт в расчет не берут. При самостоятельном возведении или увеличении полезной площади средства выплачивают в течение 6 месяцев после подтверждения прав на землю, разрешения местных властей, наличия расчетного счета.

Какие существуют проблемы при эксплуатации и продаже жилья

МСК имеет как плюсы и минусы. Это – финансовая поддержка при покупке недвижимости и ограничения в будущем при ее распоряжении. При оформлении квартиры родители обязаны наделить правами собственности детей. Площадь делится между членами семьи по 1/4 или по 1/5 долей. Один из родителей имеет право отказаться от своей части в пользу другого.

Продать квартиру можно только с разрешения органов опеки, выдвигающих жесткие условия по новому жилью, которое планируют приобрести взамен проданному. Для его получения необходимо предоставить документы. Они должны подтвердить, что метраж на каждого человека соответствует законодательной норме, и дети будут жить в комфортных условиях. Продать жилье можно только после приобретения нового. Если владение имуществом было меньше срока, указанного в Налоговом кодексе РФ, налог с продажи «влетает в копеечку».

Чего не стоит делать

Многие, чтобы избежать контроля попечительских органов, решают вопрос по личному усмотрению. Если раньше они рисковали сами, сегодня в мошеннические схемы невольно вовлечены покупатели. В судах представлены многочисленные иски по оспариванию незаконных сделок купли-продажи жилья на материнский капитал, взысканию ущерба по имущественным правам детей.

Это вызвано тем, что после приобретения жилой площади родители не спешат наделять детей правами собственности. Без учета их интересов такая схема упрощает продажу. После проверки сделки новые хозяева вынуждена вернуть квартиру, поскольку при купле-продаже не были учтены права несовершеннолетних.

Как избежать проблем с маткапиталом

Сегодня существует много незаконных способов обналичивания МСК. Самые популярные:

Продажа сертификата. Погашение задолженности по кредиту за покупку автомобиля. Получение денег через посредника. Способ подразумевает предоставление через родственника или третье лицо пакета документов в ПФР на покупку жилья в кредит. После такой сделки наличные остаются у обладателя сертификата. Покупка ветхого дома. Полуразвалившийся сарай по документам числится как пригодное для проживания жилье. Владелец сертификата экономит на том, что по минимуму платит за обветшалые стены.

В законе имеется статья за нецелевое использование сертификата. Обналичивание по мошеннической схеме причисляют к хищению госимущества, что подразумевает уголовное наказание.

Перспективы

Правительство до 2021 года поддерживает многодетные семьи, однако надеяться на индексацию до 2020 года не стоит. Никаких ограничений по использованию капитала не намечается. Все, что может произойти за пару лет – это поглощение инфляцией процентов дотации, повышение цен на недвижимость.