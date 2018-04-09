«Все ресурсы государства будут брошены на спасение миллиардеров». Как новые санкции США ударят по России 362 0 Интервью и комментарии

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний, в том числе против владельца UC Rusal Олега Дерипаски, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, главы ВТБ Андрея Костина, сенатора Сулеймана Керимова, зампредседателя правления «Сибур Холдинга» Кирилла Шамалова и других. Таким образом, США впервые подвергли санкциям частных российских бизнесменов, которых, впрочем, в Вашингтоне считают «олигархами Кремля» и обвиняют в поддержке дестабилизирующих действий на Украине, в Сирии и в отношении западных демократий.





Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»: Новые санкции вводятся, если видят, что предыдущие не оказали воздействия. Нельзя сказать, что никто не ожидал продолжения. После публикации «кремлевского доклада» обсуждалась вероятность закрытой части списка. Собственно, если не считать «Русала», большинство остальных пунктов вполне в русле ожидаемого – скорее информационной воздействие, чем реальный удар.

А с «Русалом» действительно получилось неожиданно жестко. Трудно найти относительно мягкий вариант действий, чтобы минимизировать потери. Потеря рынка (как минимум американского), возможное ограничение расчетов в долларах. При огромном долге, номинированном в основном в долларах, это проблема.

Судя по всему, Олег Дерипаска понимал, что он фигурант закрытого списка. Не случайно недавно он ушел с постов руководителя «Русал» и EN+. Видимо, таким образом он рассчитывал обезопасить бизнес от влияния персональных санкций. Кто же знал, что они окажутся не только персональными.

Сложившаяся ситуация скажется не только на фигурантах нового списка, но и на капитализации всего фондового рынка. Инвесторы как минимум пересмотрят риски и заложат их в цену. Как максимум, постараются избавиться от наиболее «токсичных» активов.

«Русал» формально не российская компания, она зарегистрирована на острове Джерси, официальная штаб-квартира на Кипре, а акции размещались в Гонконге. Однако основные активы расположены в РФ, поэтому тут нечего репатриировать, достаточно переоформить алюминиевые заводы и электростанции на российские юридические лица.

Опасность арестов счетов и имущества при почти непредсказуемой вероятности попадания в новые санкционные списки может, видимо, подвигнуть ряд капиталов репатриироваться. Но ведь остается вопрос гарантии их сохранности в России и возможности эффективно инвестировать на территории страны. Денежные средства перевести можно, сложнее их легализовать и защитить. Но деньги – это еще не капитал, их нужно во что-то вкладывать в расчете на отдачу.

Сейчас нельзя исключить любого, даже самого негативного сценария. Ситуация новая, необычная и труднопредсказуемая. Безусловно, будут распродажи со стороны зарубежных инвесторов.

Вариант спасения компаний за счет возможностей государства нельзя исключить, такие решения, по-видимому, будут приниматься на политическом уровне, где экономические соображения не всегда превалируют над политическими.

Вариант с банкротством также возможен, и не обязательно стихийным. Для спасения алюминиевой промышленности можно даже пойти на передачу заводов в другие руки с ликвидацией «Русала». Это, конечно, крайний случай. Но ведь не зря несколько лет назад Дерипаска заявлял, что готов вернуть все активы по первому требованию. Посмотрим, дойдет ли до этого.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Новый пакет персональных санкций против российских олигархов, которых в Вашингтоне традиционно характеризуют непосредственно на уровне друзей Путина и правительства не был неожиданностью, его ждали и к нему готовились, однако никто до конца не мог предположить масштаб их действия. Учитывая, что сейчас происходит на фондовом рынке и в целом с компаниями пострадавшего сектора, можно заключить что эффект от санкций ожидали менее масштабный. В первую очередь, как уже не раз говорили в американском Белом Доме, санкции направлены на ослабление российской экономики, а сделать это можно, только если ввести ограничения против лиц, с которыми связаны крупнейшие российские компании с многотысячными коллективами, ведь они основа бюджетных налоговых поступлений. Учитывая масштабы рынков, с которыми работают попавшие под санкции компании, можно прогнозировать что санкции скажутся на снижении валютной выручки, потере деловых связей в западных странах, потере доли рынка сбыта и соответственно в целом на экономике России, которая имеет высокую зависимость от таких крупных экспортеров как, например, тот же Русал.

Оценить последствия эффекта новых санкций пока довольно сложно, уже видно, что на фондовых рынках в отношениях компаний фигурантов началась паника – они теряют рыночную капитализацию, инвесторы не знают, оставлять бумаги или нет. То, что компании уже многое потеряли – очевидный факт, и желание Кремля провести встречу с пострадавшими от санкций бизнесменами только подтверждает, что санкции действительно в этот раз представляют серьезную угрозу для экономики страны.

Между тем на глобальных амбициях российского бизнеса санкции все равно крест не поставят. Компании по-прежнему продолжат работать на зарубежных рынках, но они будут сдержаны в своих возможностях, возможно, им придется отдать часть рынка другим участникам. А также они могут потерять часть прибыли за счет скорого пересмотра контрактов. Также интересы бизнеса все больше будут смотреть в сторону Азии, поскольку здесь нет санкционных запретов и есть перспективные варианты сотрудничества с инвесторами.

Что касается банкротства конкретных подпавших под санкции компаний, то пока, опять же, говорить об этом преждевременно, речь идет о крупных бизнесах, торгующих металлами, которые сейчас восстанавливаются по ценам в масштабах мирового рынка сбыта. Возможно, что компании из-за больших долговых обязательства в случае, например, с Руасалом смогут оказаться на крае технического дефолта по обязательствам, но до полного банкротства дело дойдет вряд ли, этого не допустят ни сами бизнесмены, ни правительство, которое не сможет остаться в стороне.

Что касается распродажи токсичных активов зарубежными инвесторами, то уже свершившийся факт – участники рынка начали делать это еще с утра понедельника за счет чего индекс Мосбиржи опустился на 9,18%, а РТС на 11,4%. Котировки подсанкционных компаний сильно теряли в весе, Русал на первый час дня терял свыше 31% своей стоимости, Московская биржа в связи с ситуацией возможного техдефолта Русала вовсе ввела дискретный аукцион по его бумагам. В целом все бумаги подсанкционного списка теряли от 5 до 15% в стоимости. Соответственно, это сказалось и на нацвалюте – рубль ослабел на 1,77 руб. к евро, и на 1,43 к доллару.

Наталья Мильчакова, замдиректора-аналитического департамента «Альпари»: Не ожидали новых санкций разве что дилетанты. Причина санкций одна и та же: попытки экономической «изоляции» России и устранение конкурентов США на рынках, где российская продукция составляет конкуренцию американской. Для российских миллиардеров и их компаний новость неприятная, уже появилась новость о возможности дефолта по облигациям РУСАЛа.

На реальном секторе экономики новые санкции не отразятся, найдут отражение они только в динамике российских фондовых индексов и краткосрочном падении рубля. Возможно, что некоторым компаниям придется приостановить планы, например, по размещению ценных бумаг за рубежом, однако, в целом производство как работало, так и будет работать. А для притока капитала в страну это даже хорошая новость, так как миллиардерам сейчас опасно хранить деньги на Западе.

Спекулятивное падение цен акций возможно. Однако даже на объявлении новости о санкциях не все акции компаний, подпавших под санкции, понизились в цене. Например, обыкновенные акции группы «ГАЗ» подорожали в пятницу на 2,7%. Технический дефолт по облигациям «РУСАЛа» в принципе может стать реальностью, однако, международные резервы ЦБ для погашения обязательств проблемного частного бизнеса использоваться не могут по закону. Средства ФНБ могут использоваться, например, для финансирования производственных проектов частных компаний, если эти проекты имеют общегосударственную значимость (как проект «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и его иностранных партнеров), но не для погашения чьих-то проблемных долгов.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Мне довольно странно слышать, что кто-то не ожидал новых санкций после публикации «кремлевского доклада». Напомню, что 29 января был составлен список российских бизнесменов и чиновников, деятельность которых США рассматривали как несоответствующую международным нормам. Тогда это была как бы декларация о намерениях. Ну вот, очень спокойно, без всякой спешки, в конце прошлой недели была обозначена первая группа, против которых будут введены уже реальные санкции. Я полагаю, что фигуранты январского списка еще тогда поняли, что их может ожидать и были готовы к санкциям, как минимум, морально.

Возможный объем потерь бизнесменов, против которых реальные санкции были уже объявлены, могут быть весьма значительными. Так, акции производителя алюминия – компании Русал на Гонконгской бирже сегодня обвалились на 50% после сообщения о санкциях против ее владельца Олега Дерипаски в пятницу. Впрочем, я полагаю, что столь заметное снижение было обусловлено дополнительным негативом из-за обострения политической ситуации в Сирии. Скорее всего, котировки Русала в ближайшие дни отыграют часть потерь. По моему мнению, российские чиновники находятся в гораздо лучшем положении. Они совершенно спокойно продолжат жить в России и могут даже и не заметить американские санкции.

Я полагаю, что санкции против отдельных бизнесменов и чиновников никак не повлияют на российскую экономику. Негативный эффект может проявиться лишь в случае ареста российских валютных резервов и других активов за рубежом. Пока об этом речь не идет. Масштабной репатриации капиталов я не ожидаю, потому, что уже, наверное, поздно. Вряд ли бизнесмены из санкционного списка смогут забрать свои деньги и активы из иностранных юрисдикций.

Я пока не ожидаю банкротства российских компаний за рубежом, но чувствительные финансовые потери вполне возможны. Касаясь, каких-либо вариантов государственного участия в судьбе пострадавших бизнесменов, я полагаю, что до формирования нового правительства и определения госстратегии об этом говорить пока рано.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Эти санкции не похожи на предыдущие, это совершенно другие по силе методы давления, которые полностью ставят вне закона часть российского бизнеса за рубежом, а возможно, впоследствии — и весь бизнес, причем применяется это впервые, поэтому предсказать последствия достаточно сложно. Будут затронуты не только бизнесы российских компаний, например, Русала, но и их контрагентов, которые потеряют возможность проводить с Русалом транзакции. Множество людей потеряют рабочие места, как русских, так и американцев. Впрочем, можно не сомневаться, что это приведет к усиливающейся изоляции российской экономики, к торможению и так вялого экономического роста, который из 1-1,5% роста ВВП в следующие несколько лет будет показывать в лучшем случае 0,5-1%, а цифра в 4% будет абсолютно недостижимой. На фоне финансовых санкций не нужно забывать о санкциях технологических, которые 3 года назад включили таймер обратного отсчета, который подталкивает: России нужно либо воспроизвести внутри большинство санкционных технологий, особенно в бурении и нефтехимии, либо технологическое отставание еще через 2-3 года станет непреодолимым. Валютный рынок реагирует однозначно: растет спрос на доллар, рубль продают. Курс доллара вырос на целых 2,2% за последние 4 часа, и продолжает расти. Для населения и бизнеса валюта выглядела бы хорошей страховкой на ближайший год, если бы не ЧМ-2018, за счет которого рубль получит поддержку уже в начале июня. Скорее всего, правительство будет оказывать финансовую поддержку санкционным компаниям, используя Фонд Национального Благосостояния и простую денежную эмиссию. Репатриация капиталов будет усиливаться, так как сейчас по всему миру состоятельным россиянам задают вопросы о происхождении денежных средств и активов, и эта тенденция будет только укрепляться.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Думаю, что причины введения нового санкционного списка не экономические, а политические. Недаром санкции появились после выборов, результат которых показал, что российский бизнес не собирается бороться с Путиным и тем самым реабилитироваться в глазах Запада. Теперь вместо черного списка – санкционный. Он должен создать трудности для бизнеса и породить недовольство властью среди адмиралов экономики. Но результат будет скорее всего обратный. Власть и крупный бизнес в России это две части одного целого. Не может быть левая щека недовольна правой, поэтому скорее всего консолидация правящего класса в противостоянии санкциям.

Что касается потерь, то они, конечно, будут большими, но не фатальными. Крупный российский бизнес двойственный: источники его богатства здесь, а результаты, деньги – там. Гораздо опасней потерять удочку, чем улов. Поэтому потери там будут тяжелыми, потери здесь – смертельными. И поэтому санкции бизнес переживет, новые деньги заработает. А конфликт с властью он не переживет – негде будет зарабатывать. Судьба Березовского прекрасный пример.

Что касается спасения бизнеса, то правая государственная щека не захочет остаться без левой бизнесовой. Поэтому все ресурсы государства будут брошены на спасение миллиардеров. Собственно, это уже было когда, мы преодолевали кризис.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: В США продолжается раскол в истеблишменте, поэтому Трамп вынужден был показать свою солидарность по пути конфронтации с Россией, чтобы не получить еще больше ограничений на свои дальнейшие действия. Общая шизофреничность политиков западных стран уже не вызывает удивления, скорее вопрос, где граница такой глупости. К сожалению, как сказал Эйнштейн – «безграничны две вещи, Вселенная и человеческая глупость», поэтому Запад продолжает укреплять Россию всеми доступными способами.

Новые санкции связаны с внутренними факторами политики Вашингтона, об их возможности было объявлено еще в январе и все компании по большей части подготовились. Контракты переводятся из доллара в евро, бумаги с одних площадок переводятся на другие, кредитование по западным банкам будет закрыто с июня, поэтому уже оговариваются условия на азиатских биржах и отечественном рынке.

Потери, конечно, будут, но истерия продолжается уже не один год, поэтому воспринимается, как неизбежное явление, вроде дождя или сильного ветра. Связи с западными структурами, налаженные в 90-е годы, трансформируются и частично рвутся, что облегчает внутренний запрос на развитие собственного рынка, а также ускоряет все процессы по изменению парадигмы движения с ЕС и США. Постепенно, даже для самых альтернативно одаренных людей доходит, что вопросы к России останутся там всегда, при любой власти и виде управления, поэтому глобальные амбиции российского бизнеса теперь ориентированы действительно на весь мир, а приоритет с Запада снимается.

По причине жесткости санкций не только к компаниям из России, но и их контрагентам, капиталы и контракты из-за рубежа неизбежно будут возвращаться. Почти все мировые офшоры принадлежат англосаксонской юридической и экономической сферам, наивно надеяться, что там-то пронесет. Пока их не трогают, слишком сильная будет отдача, но вспоминаем высказывание про глупость и смотрим за развитием событий к концу уже этого года.

Что касается силы потерь, то подобные ходы со стороны силы приводят к подорожанию продукции из реального сектора и изменение финансовых потоков позволяет воспользоваться этими обстоятельствами в течение 2-3 лет на покрытие всех убытков. Продажа активов тогда, когда они подешевели, не имеет смысла, а вот передача партнерам или в ходе обмена (в России только выручка американских компаний составляет 15 млрд долларов ежегодно, а инвестиции в основное производство только в этом году – около 5 млрд долларов) вполне понятный ход. К примеру, Дерипаска уже намекнул, что возвращать долги западным партнерам из-за форс-мажора может и не получится, а все вопросы можно задать Вашингтону. При этом банкротства металлургов ожидать не стоит, слишком много желающих получить товар и отсутствие одной части мира можно компенсировать другой, пусть и не сразу. А про поддержку отечественных компаний и субсидирование по некоторым статьям можно будет узнать уже в скором времени, когда это богатые люди стеснялись обратиться к правительству России с просьбой помочь, а им отказывали?!