«Все это выглядит комично». На Украине заканчивается военное положение после керченской провокации

Сегодня на Украине заканчивается 30-дневный срок военного положения, который ранее ввел глава страны Петр Порошенко. Напомним, что это произошло после инцидента в Керченском проливе около берегов Крымского полуострова, когда украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь», попытались пройти через границу РФ, но встретили вооруженное сопротивление со стороны российских пограничников. Военное положение было введено в десяти украинских областях.

Особый правовой режим

Керченский инцидент Порошенко использовал в качестве повода для введения на территории Украины военного положения. Изначально он планировал ввести его на всей территории страны, и на 60-дневный срок. Это бы автоматически перенесло срок выборов президента на более позднее время. Однако именно этот факт стал поводом для протестных настроений со стороны политических оппонентов Порошенко, которые обвинили его в утрате доверия со стороны населения и намерениях узурпировать власть.

В итоге Порошенко ничего не оставалось, как изменить свои планы. Выступая с телеобращением к народу Украины, он заявил о том, что срок военного положения сокращается до 30 дней. Для того чтобы оно «ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию». Кроме этого, ему пришлось отказаться от идеи ввести военное положение по всей Украине, и под его действие попали только десять областей – те, которые проходят по границе с Россией и Приднестровьем.

В течение тридцати дней особый правовой режим действовал на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также в Запорожской и Донецкой областях. Режим также охватил внутренние воды Азова и Керченскую акваторию. В обозначенных районах, согласно закону о военном положении, отменили местные выборы (в остальной Украине они состоялись 23 декабря).

Паника среди населения

После заявлений о введении военного положения среди украинцев началась паника. СМИ наперебой стали сообщать о том, что жители страны стремительно стали закупать продукты и товары первой необходимости. В некоторых магазинах даже образовывались огромные очереди. Плюс ко всему, представитель Украинских железных дорог заявил, что билеты после 20 декабря продаваться не будут. Масло в огонь подлил и министр инфраструктуры Владимир Омелян, посоветовавший гражданам носить с собой «тревожный рюкзак», в который нужно положить трехдневный запас, если «враг атакует».

Также власти заявили о том, что боевые силы страны приведены в полную боевую готовность, а в отношении россиян был введен особый режим: граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет запретили пропускать на Украину. Якобы власти опасаются, что россияне могут создавать внутри страны формирования, угрожающие национальной безопасности.

В итоге Порошенко пришлось успокаивать население. Пятого декабря на Форуме местного самоуправления он выступил с заявлением, подчеркнув, что Украина живет обычной жизнью, паниковать, срочно скупать валюту, соль и спички не стоит. Кроме этого, украинский лидер несколько раз повторил, что военное положение не означает ограничения прав и свобод населения, если, конечно, не будет развернута «широкомасштабная агрессия со стороны войск РФ».

Ограничения сняты

Как пишет «Коммерсант», окончание срока военного положения стало ощущаться уже сегодня. В качестве примера издание рассказывает о рейсе «Киев – Минск – Москва», в ходе которого впервые не был депортирован или непропущен ни один россиянин. Как отмечает издание, с того момента, как отменилось военное положение, на украинской границе действуют прежние правила пропуска для россиян.

Так, с собой им надо иметь биометрические паспорта, пройти процедуру дактилоскопирования на КПП, и рассказать о причинах пребывания на территории Украины. Снимаются и возрастные ограничения для мужчин. Для статистики: за 30-дневный срок, пока в стране действовал режим военного положения, на Украину не пропустили в страну 1,5 тыс. россиян.

Бытовой эпизод

Продлевать военное положение власти Украины пока не будут, как минимум, потому, что это невыгодно США – такого мнения придерживается политолог Эдуард Попов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что провокация, которую Киев пытался устроить 25 ноября в Керченском проливе, откровенно не удалась.

«Целью ставилось вызвать большую драку с погибшими украинскими моряками и потопленными военными катерами. Россия сценарий кардинально поменяла – военные плавсредства были остановлены и отбуксированы, моряки задержаны как мелкие хулиганы», – заключил аналитик.

В итоге инцидент по изначальному замыслу должен был всколыхнуть весь Запад и стать еще одним поводом для обсуждений «вооруженной агрессии России». Но, в конечном счете, по словам Попова, этот сюжет оказался «бытовым приграничным эпизодом», от которого Европа осталась в полном недоумении. «США пытаются говорить о необходимости давления на Москву, но сами видят: прецедент не стоит выеденного яйца. Порошенко сейчас был бы рад продлить военное положение, однако его кураторы хорошо понимают: выглядеть это будет комично. Потому сами открыто не рекомендуют это делать», – подвел итог политолог.