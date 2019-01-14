Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 15:44 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

14 ЯНВ, 15:44 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

Врыв газа в ростовских Шахтах: стечение обстоятельств или технические ошибки?

14 Января 2019 169 0 События и факты
Врыв газа в ростовских Шахтах: стечение обстоятельств или технические ошибки?

Не успела страна отойти от трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа две недели назад погибло 39 человек, как в многоэтажном жилом доме в городе Шахты (Ростовская область) произошел хлопок газа, в результате чего обрушилось два этажа. На момент публикации материала сообщалось об одном погибшем, семерых спасенных и тринадцати пострадавших. Кроме этого, под завалами находится еще четверо человек. В самом городе был введен режим ЧС.

Что произошло

Трагедия произошла в девятиэтажном жилом доме № 16 на улице Хабарова в городе Шахты около 6:18 мск. В результате хлопка газа (именно такую формулировку используют СМИ, пока не оглашена официальная причина случившегося) погибла женщина, еще семь человек – в числе пострадавших. Всего в доме 72 жилых квартиры.

К данному моменту также сообщается о семерых спасенных из-под завалов жильцах, в том числе двухлетнем ребенке и его матери. Им оказали помощь, госпитализация понадобилась только двоим, включая ребенка. Пятерым была оказана амбулаторная помощь. О судьбе четверых ничего неизвестно. Каждые пятнадцать минут спасатели объявляют «минуты тишины» – чтобы услышать людей, которые могут оставаться под завалами.

Из здания спасателями было эвакуировано 140 человек, всех их разместили в местном детском доме культуры и школах. Сам дом, где произошло обрушение, был обесточен в целях безопасности. Спасатели сообщают, что произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Кроме этого, на седьмом этаже были зафиксированы трещины.

К месту событий отправлена специальная техника, которая поможет обследовать здание. В данный момент здесь работает порядка 130 единиц техники и еще 520 человек, включая психологов. Улица, где находится дом, перекрыта. Сотрудники спасательных служб укрепили несущие конструкции здания и межэтажные перекрытия, чтобы избежать дальнейшего обрушения дома.

Жильцы испытали шок

Как рассказывают очевидцы, ударная волна нанесла ущерб соседним зданиям, в которых выбило окна. Сообщается и о поврежденных автомобилях, которые были припаркованы рядом с местом происшествия.

Вполне понятно и эмоциональное состояние жильцов, которые испытали шок. Один из очевидцев рассказал следующее: «Я уже проснулся и вдруг услышал хлопок, взглянул в окно – а там кирпичи летят вниз. Вышел на улицу, из подъездов выбегали родители с маленькими детьми, кто-то бегал по этажам – стучал в двери, чтобы никто не остался».

Кроме этого, жители дома рассказывают о том, что за несколько часов до взрыва они слышали в подъезде запах газа, однако никто не придал этому значение. Одна из женщин рассказала, что многие люди, которые живут в этих квартирах, грелись газом, и даже оставляли на ночь включенные конфорки.

Действия властей

Как сообщается, к месту инцидента отправились губернатор Василий Голубев, прокурор области Юрий Баранов. Как заверил глава региона, всем пострадавшим будет выделена помощь в полном объеме, а семьи погибших получат по миллиону рублей.

Прокомментировали ситуацию президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства отдал поручение оказывать пострадавшим всестороннюю помощь и провести полномасштабное расследование причин взрыва. Аналогичный приказ отдал и премьер, поручив после окончания спасательной операции полностью обследовать дом.

Также стало известно о том, что сенатор Франц Клинцевич выступил с предложением: передать эксплуатацию газовых сетей в системе ЖКХ под контроль государства. По его словам, это уже второй случай взрыва бытового газа за месяц (учитывая инцидент в Магнитогорске). Он также отметил, что «стечением обстоятельств» и техническими ошибками сложно объяснить уже второй взрыв.

«Не исключаю, что следует подумать об изменении самих принципов эксплуатации газовых сетей в сфере ЖКХ. Я имею в виду передачу государству всех функций, связанных с их эксплуатацией», – заявил Клинцевич.

Уголовное дело

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета России, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения многоэтажного дома в городе Шахты. Уточняется, что в основе дела лег факт о причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Расследование дела будут вести сотрудники ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Также, как стало известно, причиной хлопка оказались нарушения при эксплуатации газового оборудования. Как предполагают сотрудники аварийно-диспетчерской службы, произошел взрыв газового баллона.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Узнай, страна

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

Новости СМИ

Новости дня

15:28 Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:46 Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы
14:19 В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби
14:01 Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково Аноним сообщил о минировании московских аэропортов Домодедово и Внуково
13:38 Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество Белоруссия планирует расширять с США дипломатическое сотрудничество
13:02 Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
12:30 Сбербанк увеличил ставки по ипотеке Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Узнай, страна!

14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:59 Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок» Во Владивостоке подняли флаг на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок»
12:06 В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак» В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»
11 ЯНВ, 15:39 В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter