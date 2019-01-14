Врыв газа в ростовских Шахтах: стечение обстоятельств или технические ошибки?

Не успела страна отойти от трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа две недели назад погибло 39 человек, как в многоэтажном жилом доме в городе Шахты (Ростовская область) произошел хлопок газа, в результате чего обрушилось два этажа. На момент публикации материала сообщалось об одном погибшем, семерых спасенных и тринадцати пострадавших. Кроме этого, под завалами находится еще четверо человек. В самом городе был введен режим ЧС.

Что произошло

Трагедия произошла в девятиэтажном жилом доме № 16 на улице Хабарова в городе Шахты около 6:18 мск. В результате хлопка газа (именно такую формулировку используют СМИ, пока не оглашена официальная причина случившегося) погибла женщина, еще семь человек – в числе пострадавших. Всего в доме 72 жилых квартиры.

К данному моменту также сообщается о семерых спасенных из-под завалов жильцах, в том числе двухлетнем ребенке и его матери. Им оказали помощь, госпитализация понадобилась только двоим, включая ребенка. Пятерым была оказана амбулаторная помощь. О судьбе четверых ничего неизвестно. Каждые пятнадцать минут спасатели объявляют «минуты тишины» – чтобы услышать людей, которые могут оставаться под завалами.

Из здания спасателями было эвакуировано 140 человек, всех их разместили в местном детском доме культуры и школах. Сам дом, где произошло обрушение, был обесточен в целях безопасности. Спасатели сообщают, что произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Кроме этого, на седьмом этаже были зафиксированы трещины.

К месту событий отправлена специальная техника, которая поможет обследовать здание. В данный момент здесь работает порядка 130 единиц техники и еще 520 человек, включая психологов. Улица, где находится дом, перекрыта. Сотрудники спасательных служб укрепили несущие конструкции здания и межэтажные перекрытия, чтобы избежать дальнейшего обрушения дома.

Жильцы испытали шок

Как рассказывают очевидцы, ударная волна нанесла ущерб соседним зданиям, в которых выбило окна. Сообщается и о поврежденных автомобилях, которые были припаркованы рядом с местом происшествия.

Вполне понятно и эмоциональное состояние жильцов, которые испытали шок. Один из очевидцев рассказал следующее: «Я уже проснулся и вдруг услышал хлопок, взглянул в окно – а там кирпичи летят вниз. Вышел на улицу, из подъездов выбегали родители с маленькими детьми, кто-то бегал по этажам – стучал в двери, чтобы никто не остался».

Кроме этого, жители дома рассказывают о том, что за несколько часов до взрыва они слышали в подъезде запах газа, однако никто не придал этому значение. Одна из женщин рассказала, что многие люди, которые живут в этих квартирах, грелись газом, и даже оставляли на ночь включенные конфорки.

Действия властей

Как сообщается, к месту инцидента отправились губернатор Василий Голубев, прокурор области Юрий Баранов. Как заверил глава региона, всем пострадавшим будет выделена помощь в полном объеме, а семьи погибших получат по миллиону рублей.

Прокомментировали ситуацию президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства отдал поручение оказывать пострадавшим всестороннюю помощь и провести полномасштабное расследование причин взрыва. Аналогичный приказ отдал и премьер, поручив после окончания спасательной операции полностью обследовать дом.

Также стало известно о том, что сенатор Франц Клинцевич выступил с предложением: передать эксплуатацию газовых сетей в системе ЖКХ под контроль государства. По его словам, это уже второй случай взрыва бытового газа за месяц (учитывая инцидент в Магнитогорске). Он также отметил, что «стечением обстоятельств» и техническими ошибками сложно объяснить уже второй взрыв.

«Не исключаю, что следует подумать об изменении самих принципов эксплуатации газовых сетей в сфере ЖКХ. Я имею в виду передачу государству всех функций, связанных с их эксплуатацией», – заявил Клинцевич.

Уголовное дело

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета России, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения многоэтажного дома в городе Шахты. Уточняется, что в основе дела лег факт о причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Расследование дела будут вести сотрудники ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Также, как стало известно, причиной хлопка оказались нарушения при эксплуатации газового оборудования. Как предполагают сотрудники аварийно-диспетчерской службы, произошел взрыв газового баллона.