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Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?

19 Ноября 2019 65 0 Общество
Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?

В России могут ввести дополнительные ограничения в правила торговли алкоголем в розницу. Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) направили в правительство предложение сократить время продажи алкоголя еще на один час. Речь идет о том, чтобы продавать алкоголь в магазинах не с 8:00 до 23:00 как сегодня установлено федеральным законодательством, а до 22.00. Эта инициатива получила позитивные отклики как в федеральных министерствах, так и в нижней палате парламента и негативные оценки бизнеса.

Инициатива ОНФ

Суть предложений активистов ОНФ состоит в том, чтобы на  федеральном уровне пересмотреть временной интервал торговли алкоголем, и сократить его на час установив нижнюю «временную планку» на отметке 22:00. Как сообщают  «Известия», об этом говорится в письмах, направленных не только в правительство, но и в Минздрав, Минтруд, а также в другие федеральные ведомства.

Эту  инициативу ОНФ рассматривает как  вклад в реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», как  заботу о здоровье нации. Предлагается внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). На сегодняшний день закон разрешает продавать алкоголь на территории России в период с 8:00 до 23:00 по местному времени. При этом у региональных властей есть возможность как вводить дополнительные ограничения по времени, так и полностью отменять продажу алкоголя в определенные дни.

И многие пользуются этой возможностью. Эксперты «Известии» проведя мониторинг регионального законодательства, выяснили, что федеральными нормативами пользуются 22 субъекта РФ,  среди которых Москва, Пермский край, Челябинская и Ярославская области. А большинство регионов по собственной инициативе и без ОНФ установили более жесткие рамки д продажи алкоголя. В частности, в том же Санкт-Петербурге продажа алкоголя в магазинах ограничена  временем с 11:00.с 22:00, в курортном Краснодарском крае – с 11.00 до 23.00. В Тюменской области продажи стартуют в 8:00, но заканчиваются уже в 21:00. В Чеченской республике купить крепкие алкогольные напитки вообще можно только с 8 до 10 утра, хотя слабый алкоголь продается по федеральным стандартам – с 8 до 23 часов.

ВОЗ и Минздрав одобряют

В случае нарушения правил торговли, в  том числе продаж до и после установленного времени, юрлицам грозит штраф до трехсот тысяч рублей с конфискацией товара.

Официальных отзывов еще не поступало, но в Минздраве уже выразили поддержку инициативе ОНФ, ограничивающей продажу алкоголя. Сегодня эта  инициатива обсуждается в Государственной думе.

 «На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14%, особенно среди молодежи», - рассказал Известиям» депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Николай Говорин. Вместе с этим, как считает депутат, сокращение времени торговли спиртным поможет сократить и число ДТП.

Кроме того, в ОНФ утверждают, что временные ограничения положительным образом влияют на продажу спиртного, ссылаясь на то, что этот факт научно доказан и подтвержден ВОЗ.

Риски для бизнеса

Комментируя ситуацию, представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ отметил, что сегодня ритейлеры и без этого сталкиваются с рядом запретов и ограничений, связанных со временем, местом продаж алкоголя, возрастом  покупателей и так далее. При этом, власти регионов , как  правило ужесточают федеральные требования. Как считает эксперт еще одна «порция запретов»  может стать причиной убытков для бизнеса. Не стоит и забывать о том, что реализация этой инициативы может к росту продаж контрафактной продукцию.

Опасения по поводу  контрафакта выразил и руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, который в целом горячо поддержал предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ), сочтя ее необходимой с точки зрения сокращения объемов потребления алкоголя в стране.

В «Трезвой России»  считают, что для того, чтобы побороть контрафакт, нужно ввести депозит для магазинов,  торгующих алкоголем, для приобретения лицензии у государства. Так сообщил Хамзаев, в некоторых странах такие депозиты составляют примерно $250 тыс., в России депозит для магазинов, желающих продавать алкогольной продукцией, можно установить в объеме около 5 млн рублей. В случае нарушений закона со стороны магазина депозитные деньги и лицензия сгорят. А продажа алкоголя без лицензии, по мнению Хамзаева, должна быть уголовно наказуема.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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