Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?

Парламентская ассамблея Совета Европы официально и в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации – соответствующая резолюция была принята в Ассамблее в минувшую среду. Все это произошло на фоне угроз со стороны Украины и попыток устроить ряд провокаций против России. Тем не менее, Москву поддержали большинство голосов членов ПАСЕ, что вызвало демарш украинской делегации и представителей еще пяти стран.

Москва вернулась

За возвращение России в ПАСЕ свои голоса отдали 116 членов парламента, 62 проголосовали против, и еще 15 решили воздержаться. Первая резолюция о возвращении российской делегации в Ассамблею была принята еще в ночь на вторник, 25 июня. В тот раз большинство голосов поддержали это решение, однако Грузия, Украина и еще ряд стран сделали попытку остановить принятие этого решения. Так, представители Киева попытались внести многочисленные поправки в резолюцию, чтобы «оттянуть» время, однако все они в итоге были отклонены.

Напомним, что российская делегация была лишена всех прав в ПАСЕ в 2014 году из-за событий на Украине и возвращения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. С того времени ограничения стали только ужесточаться. И, начиная с 2016 года, Москва больше не отправляла заявки в ПАСЕ, поскольку не соглашалась работать в таких условиях. При этом российская сторона остановила уплату взносов в организацию.

И этот «материальный ущерб» был весьма ощутимым. Россия традиционно была одним из пяти основных плательщиков Совета Европы наряду с Францией, Германией, Италией и Великобританией. В 2017 году российский взнос составил €33 млн при том, что общий бюджет этой организации составлял €454 млн.

Долги и санкции

Комментируя нынешнее решение членов ПАСЕ, заместитель главы российской делегации, бывший посол в США Сергей Кисляк заявил, что Россия не будет отказываться от выплаты долгов ПАСЕ. В дальнейшем период и объем траншей будет определяться в Минфине РФ.

«Мы будем возвращать долг, но в какой период, какими траншами — это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности», — цитирует Интерфакс представителя российской делегации.

Отметим, что ранее Москва заявляла, что вопрос о долге будет обсуждать только после того, как будут полностью и в официальном порядке восстановлены полномочия российской делегации в ПАСЕ. Ранее в этот же день члены Ассамблеи приняли решение отклонить все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях России.

Главные противники

Самыми ярыми противниками возвращения России в ПАСЕ стала Украина, которая после принятия резолюции заявила о прекращении «своего участия в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации». После этого представители Киева покинули Ассамблею.Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко выступил с заявлением, сообщив, что членов Рады просят в срочном порядке заняться рассмотрением этого вопроса. Свое несогласие с возвращением российской делегации в ПАСЕ ранее выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя ситуацию, профессор политологии из Австрии Герхард Манготт назвал возвращение в ПАСЕ большой дипломатической победой для России. Он заявил, что участие России в Совете Европы выгодно для обеих сторон: «Для Совета Европы важно, чтобы такая большая страна была в Совете и делала его сильнее. И для России важно, так как она подписала Европейскую конвенцию по правам человека»

Что касается Украины, то политологи считают уход делегации Украины блефом и не думают, что кто-то еще последует примеру Украины, хотя, по данным СМИ, делегации Польши, Литвы, Эстонии и Грузии уже запросили свои парламенты о дальнейшем участии в работе ассамблеи.