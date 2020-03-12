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ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России угроза распространения вируса минимальна?

12 Марта 2020 165 0 События и факты
ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России угроза распространения вируса минимальна?

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не боятся громких (и, возможно, преждевременных) заявлений – мир охватила пандемия коронавируса, считают ее руководство. Заявление сделано на основании 37,3 тыс. выявленных за пределами Китая случаев заболевания и распространения болезни на 113 стран мира. В то же время в самом Китая объявили о прохождении пика эпидемии, и разбирают мобильные больницы в Ухане – очаге вируса. В России же, несмотря на 28 случаев заражения коронавирусом, угроза его распространения сведена к минимуму, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Контроль над ситуацией

  • Всего на 12 марта 2020 года в мире насчитывается 124 741 случай заболевания коронавирусом. Из них 4 622 случая закончились смертью больных (уровень смертности 3,7%). За пределами Китая, откуда пошел вирус, заболели 31 371 человек в 113 странах мира, скончалось 1130 человек.
  • На основании этих данных Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. Глава организации Тедрос Гебрейесус ожидает роста числа заболеваний и смертей, а также распространения вируса на новые страны. Сейчас в 81 стране мира нет ни одного случая заражения. Гебрейесус призвал власти этих стран не допустить попадания к ним вируса.
  • Из 113 стран, пораженных вирусом, в 57 странах зафиксировано 10 или менее случаев заражения. Россия не входит в их число – в стране, по данным на 11 марта, было 28 случаев заболевания.
  • В ВОЗ рассчитывают, что их призывы и заявления о «пандемии» помогут прекратить распространение вируса в самом начале. «Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать», – заявил Гебрейесус.

«Формальная стадия»

  • Комментируя заявление ВОЗ, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов заявил, что объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей.
  • «Это формальные стадии – сначала это называют вспышкой, потом на определенной стадии распространения вируса переходит в понятие эпидемии. Эпидемия, которая распространилась на все континенты, уже называется пандемией», – объяснил эксперт в разговоре с РБК.
  • При этом Чепурнов отметил, что все страны могут противостоять распространению вируса на свое усмотрение. Такого же мнения придерживается и врач Тимур Пестерев. «Пандемия означает лишь то, что болезнь присутствует в большем количестве стран, нежели какое-то локальное распространение», – отметил эксперт, добавив, что в России используют достаточно мер для предосторожности.

Что происходит в России

  • В России введены многочисленные меры по предупреждению коронавируса на федеральном, региональном и местном уровнях. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил отнестись к ним с пониманием, поскольку основная задача правительства – защитить граждан.
  • В частности в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили об ограничении авиасообщения с Италией, Испанией, Германией и Францией. Также поступила рекомендация не проводить массовые мероприятия. В Москве введен режим повышенной готовности.
  • За последние сутки в России выявили восемь новых случаев заражения – два в Московской области и шесть в Москве. Из 28 случаев заражения один установлен у ребенка. Все заболевшие в России вернулись из Италии.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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