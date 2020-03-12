ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России угроза распространения вируса минимальна? 165 0 События и факты

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не боятся громких (и, возможно, преждевременных) заявлений – мир охватила пандемия коронавируса, считают ее руководство. Заявление сделано на основании 37,3 тыс. выявленных за пределами Китая случаев заболевания и распространения болезни на 113 стран мира. В то же время в самом Китая объявили о прохождении пика эпидемии, и разбирают мобильные больницы в Ухане – очаге вируса. В России же, несмотря на 28 случаев заражения коронавирусом, угроза его распространения сведена к минимуму, считает премьер-министр Михаил Мишустин.