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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, Владивосток 11–13 СЕНТЯБРЯ 2018
14 Сентября 2018 102 0 События
С 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся Четвертый Восточный экономический форум. Мероприятие проходило на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
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