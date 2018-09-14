ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, Владивосток 11–13 СЕНТЯБРЯ 2018 102 0 События

С 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся Четвертый Восточный экономический форум. Мероприятие проходило на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.