Восстание низших. «Пятилетка санкций» санкций привела к структурным сдвигам в российской экономике

Росстат опубликовал скорректированные данные за 2014-2018 годы – пятилетний период после введения антироссийских санкций в 2014 году. Анализ этой статистической информации позволяет сделать выводы о том, как ограничения Запада повлияли на импортозамещение, развитие высоко-, средне- и низкотехнологичных отраслей в экономике России.

Реакция на санкции

Этот анализ выполнен в рамках государственного задания Финансового университета 2019 года по прикладной НИР «Разработка механизмов формирования научно-технических конкурентных преимуществ промышленности России».

Он позволил сделать выводы о структурных сдвигах в экономике России, которые произошли в 2014-2018 годах – период, когда масштабные и расширяющиеся из года в год санкции не могли не повлиять на изменение внутренней экономической политики.

Как правило, в результате таких событий происходят изменения в приоритетах государственных инвестиционных программ, в денежно-кредитной политике, в системе налогообложения, корректируются потоки экспортно-импортных операций.

Подобные изменения наблюдались и в российской экономике после введения санкций. В числе самых ярких примеров можно привести операцию по спасения банковской системы страны в результате девальвации рубля в 2014-2015 годов, масштабную государственные инвестиции в Крымский мост, Северный и Южный «потоки» и другие проекты.

Логично предположить, что результатом структурных изменений экономики должно стать повышение степени ее самодостаточности, развитие импортозамещающих производств. О государственной политике импортозамещения заявили и много говорили в 2015-2017 годах, но ее медиапопулярность практически сошла на нет в 2018 году.

Внутри и вовне

Логика реагирования на санкции подразумевает содействие собственному производству той продукции, которая оказалась под запретом., Для России это, прежде всего, высокотехнологичная продукция обрабатывающих отраслей промышленности. Для того, чтобы наладить её внутреннее производство, необходимо усилить перераспределение нефтегазового экспорта в пользу внутреннего потребления. То есть требуется снижение доли сырьевых отраслей и повышение доли обрабатывающей промышленности в ВВП.

Ожидаемое уменьшение степени интеграции российской экономики в мировое хозяйство в результате санкций должно было привести к снижению доли экспортноориентированных отраслей и повышению доли импортозамещающих отраслей.

Однако фактические результаты «пятилетки санкций» не вполне подтверждают такие ожидания.

В таблице, составленной на основе данных Росстата (ее вы можете увидеть в конце статьи) представлены все виды экономической деятельности в России, причем указана степень технологичности обрабатывающих производств.

Для того, чтобы подсчитать, насколько изменилась структура обрабатывающей промышленности, в таблице отражены изменения удельного веса всех четырех групп отраслей по степени технологичности путем суммирования приростов показателей соответствующих отраслей за 2014 и 2018 годы.

Герои и антигерои импортозамещения

Наиболее очевидный «герой» последних лет, флагман импортозамещения – сельское хозяйство.

Но несмотря на все декларируемые успехи и достигнутые рубежи в обеспечении продовольственной безопасности доля растениеводства и животноводства в ВВП за пять лет снизилась с 3,5 до 3.2 %. И эти 0,3 процентных пункта весьма существенны с учетом небольшого удельного веса отрасли в экономике. Так что однозначно говорить об успехах сельского хозяйства вряд ли уместно.

Главным лидером «санкционной пятилетки» по темпам вытеснения других отраслей является сектор добычи полезных ископаемых. Доля «сырьевиков» в ВВП выросла с 9,1 до 13,2%. И это абсолютный рекордсмен по наращиванию своего присутствия в экономике.

Если бы доля обрабатывающей промышленности в 2018 году оставалась на уровне 2014 года, то сырьевой сектор обогнал всю «обработку». Тогда Россия по праву могла бы называться добывающей державой. Однако «обработка» все же немного нарастила свою долю - с 13,1 до 14,3 %. И сегодня продолжает чуточку опережать сырьевиков. Поэтому Россия еще может называться наследницей некогда могущественной промышленной державы.

За счет каких видов деятельности обрабатывающая промышленность нарастила свою долю? Увы, в основном за счет низкотехнологичных, отличающихся низкой добавленной стоимостью и наукоемкостью производства.

К действительно высокотехнологичным видам деятельности, увеличивших свою долю в ВВП, относится только «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» - рост на 0,1 процентных пункта.

К среднетехнологичным видам деятельности высокого уровня относится только «Ремонт и монтаж машин и оборудования». Остальные виды деятельности в составе обрабатывающей промышленности, показавшие увеличение своей доли, - это «Производство бумаги и бумажных изделий», «Производство кокса и нефтепродуктов», «Производство химических веществ и химических продуктов», «Производство резиновых и пластмассовых изделий», «Производство металлургическое», «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования». Они относятся к среднетехнологичным низкого уровня и низкотехнологичным.

При этом сократили свою долю такие виды деятельности в составе обрабатывающей промышленности как «Производство прочей неметаллической минеральной продукции». «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки». «Производство прочих транспортных средств и оборудования». Последнее включает в себя исключительно высокотехнологичные и среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности.

Низшие и высшие

Несложно подсчитать, насколько изменилась структура обрабатывающей промышленности. В этой таблице отражено изменение удельного веса всех четырех групп отраслей по степени технологичности путем суммирования приростов показателей соответствующих отраслей за 2018 и 2014 гг.

Таблица 2. Изменение удельного веса видов деятельности по степени технологичности за 2014-2018 гг., процентные пункты

Виды деятельности обрабатывающих производств Изменение удельного веса, в процентных пунктах Высокотехнологичные +0,1 Среднетехнологичные высокого уровня +0,2 Среднетехнологичные низкого уровня +0,8 Низкотехнологичные +0,2

Получается, что «низшие» виды деятельности (среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологичные), являющиеся отраслями первого передела или составляющие короткие цепочки добавленной стоимости с невысокой наукоемкостью (производство мебели), уверенно опережают «высшие» виды обрабатывающей промышленности.

«Низшие» выиграли у «высших» целых 0,7 процентных пункта ВВП.

Обращает на себя внимание существенное падение доли таких видов деятельности как «Строительство», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Строительство, видимо, является жертвой сокращения инвестиционных программ частного сектора, включая жилищное строительство, которое в свою очередь, реагирует на падение доходов населения. А вот стремительное падение торговли и ремонта, очевидно, свидетельствует не только о растущей бедности населения,но и о разорении малого бизнеса.

Еще одни «упавшие» – «Деятельность финансовая и страховая» и особенно «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». Финансовый рынок в России, так и не сформировавшийся в течение 30 пореформенных лет, сегодня стремительно сужается. Можно констатировать, что финансовые ипотечные пузыри в России успешно схлопнулись. Сегмент операций с недвижимостью, будучи раздутым в 2014 году до 10,6 % ВВП, отреагировал на экономическую стагнацию снижением на 1,2 процентных пункта.

Неразрешимые противоречия

Стагнируют и сектора экономики, отвечающие за формирование человеческого капитала.

Образование и здравоохранение демонстрируют небольшое сокращение - на 0,1 процентный пункт ВВП каждый из секторов. Но это сокращение «компенсируется» аналогичным (на 0,2 процентных пункта) повышением удельного веса сектора «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

Более глубокие фундаментальные основы формирования человеческого капитала заменяются на более поверхностные и менее «капиталоемкие»: вместо образования и здоровья лучше растут развлечения и спорт.

Таким образом, воздействие «пятилетки санкций» на структуру российской экономики весьма неоднозначно, демонстрирует алогичные результаты.

В целом, повышение удельного веса обрабатывающих отраслей укладывается в логику реагирования на санкции. Но опережающий рекордный рост сырьевых отраслей - совершенно ортогонален санкциям.

Российское сырье еще более уверенно пошло на экспорт вместо того, чтобы поступать в обработку внутри страны. Весьма странно сочетается с воздействием санкций чрезвычайное падение сектора неторгуемых на мировом рынке услуг – строительство, торговля, ремонт, недвижимость.

В условиях сжатия внешних рынков экономическая активность должна концентрироваться внутри страны, но в России произошло прямо противоположное.

Таблица 1. Структура валовой добавленной стоимости по отраслям экономики (в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 А 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 3,5 3,9 3,8 3,5 3,2 А 02 Лесоводство и лесозаготовки 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 А 03 Рыболовство и рыбоводство 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Раздел В Добыча полезных ископаемых 9,1 9,8 9,6 10,9 13,2 Раздел C Обрабатывающие производства – по уровню технологичности 13,10 13,80 13,00 13,70 14,30 С (10-12) Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий - НТ 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 С (13-15) Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи - НТ 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 С 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - НТ 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 С 17 Производство бумаги и бумажных изделий - НТ 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 С 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - НТ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 C 19 Производство кокса и нефтепродуктов - СТНУ 2,6 2,1 1,9 2,1 2,9 С 20 Производство химических веществ и химических продуктов - СТВУ 0,8 1,2 1,0 1,0 1,1 С 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - ВТ 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 С 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий - СТНУ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 С 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции - СТНУ 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 С 24 Производство металлургическое - СТНУ 2,0 2,5 2,3 2,3 2,5 С 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - СТНУ 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 С 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий - ВТ 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 С 27 Производство электрического оборудования - СТВУ 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 С 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - СТВУ 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 С 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - СТВУ 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 С 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования - СТВУ 0,9 1,1 0,6 0,9 0,8 С (31-32) Производство мебели, прочих готовых изделий - НТ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 С 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования - СТВУ 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 2,70 2,80 2,93 2,90 2,70 Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 0,5 0,5 0,49 0,5 0,5 Раздел F Строительство 6,8 6,3 6,36 6,00 5,70 Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 16,30 15,80 14,66 14,10 13,90 Раздел H Транспортировка и хранение 6,20 6,70 7,30 7,00 6,50 Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,90 0,90 0,91 0,90 0,90 Раздел J Деятельность в области информации и связи 2,50 2,50 2,53 2,60 2,50 Раздел K Деятельность финансовая и страховая 4,50 3,60 4,41 4,40 4,30 Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10,60 10,10 10,18 10,00 9,40 Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,40 4,50 4,45 4,50 4,20 Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 2,00 2,40 2,42 2,40 2,30 Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 8,00 7,70 7,97 7,80 7,40 Раздел P Образование 3,20 3,10 3,17 3,20 3,10 Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3,40 3,20 3,18 3,10 3,30 Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 0,80 0,90 0,89 0,90 1,00 Раздел S Предоставление прочих видов услуг 0,50 0,50 0,59 0,60 0,60 Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 0,60 0,60 0,66 0,60 0,60

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