«Восстанавливая справедливость». Получать субсидии по ЖКХ будет проще?

Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители России теперь имеют право на получение субсидии для оплаты «коммуналки» и при этом они не обязаны собирать и представлять справки об отсутствии долгов за ЖКХ. Соответствующие изменения начнут действовать с 2021 года. Как ранее заявляли в Государственной думе, в этом плане речь идет о восстановлении социальной справедливости.

Закон, отменяющий обязанность

Президент России подписал закон, отменяющий для россиян обязанность доказывать факт отсутствия долгов по счетам за коммунальные услуги в процессе получения субсидий и компенсаций. Документ с соответствующим содержанием обнародован на официальном сайте правовой информации. Уточняется, что соответствующие изменения внесены в статьи Жилищного кодекса. Подчеркивается также, что закон не отменяет и не списывает долги по ЖКХ.

В документе речь идет о том, что для получения субсидий и компенсаций существование долга будет определяться согласно решению суда, который вступит в законную силу. Как отмечает Газета.ру, акцент сделан на том, что граждане России не будут обязаны предъявлять документы, которые подтверждают сам факт существования подобного судебного решения.

В частности, документ поясняет, что орган исполнительной власти субъекта РФ «самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий».

Минуя бюрократические проволочки

Вместе с этим льготы и субсидии не смогут получить те россияне, чьи долги уже подтверждены судом. Согласно поправке, которая была внесена ко второму чтению проекта, информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.

Комментируя законодательные изменения, спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что главная задача документа – это восстановление социальной справедливости и освобождение россиян от бюрократических проволочек.

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности», – сказал Володин.

Технический характер

Как заявил Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры», у этого законопроекта, по сути, технический характер. После того как он вступит в силу, для получения субсидий и компенсаций все равно необходимо будет отсутствие задолженностей по «коммуналке». Однако, согласно задумке, процесс будет упрощен тем, что теперь россиянам не придется самостоятельно доказывать это. То есть, получение субсидии должно стать более легким процессом.

Как было сказано выше, закон вступит в силу, начиная с 2021 года. Однако почему изменений нужно ждать еще два года? Ответ на этот вопрос знает зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Павел Качкаев. В разговоре с Газетой.ру он пояснил: «Почему сегодня сдвинули чуть ли не на два года, на 1 января 2021 года? А потому, что Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) еще в полной мере не заработала».

Что касается того, какие семьи могут претендовать на компенсацию, Качкаев сказал следующее: «Любая семья, у которой расходы на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от региона превышают, например, в Москве это 10% дохода, а по России стандартно 22% дохода (базовая величина федерального законодательства), может претендовать на компенсацию».

По словам собеседника, в этом случае речь идет о многодетных семьях, или о тех, которые имеют малый достаток. До того, как был принят этот закон, они самостоятельно должны были раз в полгода собирать справки, которые доказывают факт отсутствия долгов по ЖКХ.