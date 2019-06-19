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Вопреки пессимизму ООН. В Росстате опровергают прогнозы о резком сокращении численности россиян

19 Июня 2019 170 0 Исследования
Вопреки пессимизму ООН. В Росстате опровергают прогнозы о резком сокращении численности россиян

Росстат выяснил, что «самыми молодыми» по возрасту населения российскими регионами оказались Чечня и Тува, «самой старой» стала Тамбовская область. Эти данные отражены в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за прошлый год. При этом эксперты ООН заявили, что Россия может столкнуться как оптимистичным так и с «негативным сценарием», при котором численность населения сократится до 100 млн человек при общем росте населения всей Земли.

Старшее поколение

Как выяснил Росстат, в 2018 году каждый четвертый житель России находился в возрасте старше трудоспособного. Кроме этого, количество граждан в возрасте старше 65 лет увеличилось на 2,8%, если сравнивать с 2017 годом (с 20,8 миллиона до 21,4 миллиона человек).

Исследователи прогнозируют, что число россиян старше трудоспособного возраста вырастет с 25,5% в 2018-м до 27,4% к 2025 году и достигнет отметки в 40,2 миллиона человек.

Доклад Росстата также сообщает о том, что к началу 2019 года сохраняется положительная тенденция, свидетельствующая об уменьшении смертности людей старшей возрастной категории. Так, если в 2013 году она составляла 42,2 человека на одну  тысячу , то в 2018-м произошло сокращение до 37,7 человек.

Прогнозы ООН

Свой взгляд на перспективы численности населения России представили эксперты ООН. У них есть два прогноза – оптимистический ипессимистический. Так, согласно пессимистичному прогнозу, к концу 2070-х годов число россиян может сократиться до 100 миллионов человек. А вот оптимистичный вариант прогноза, который приводится в демографическом докладе, представляет другие цифры, которые говорят о том, что к 2080 году количество граждан России может перейти за отметку в 160 миллионов человек.

То есть, в итоге, среднее медианное значение для 2080-го составляет около 127 миллионов. Напомним, что на сегодняшний день в нашей стране живет около 147 миллионов человек.

Кроме этого, как свидетельствует более долгосрочный оптимистичный прогноз, к 2100 году количество граждан может перейти за уровень в 180 миллионов человек. А вот по «негативному сценарию» эта планка упадет до 85 миллионов.

Если говорить о мировых тенденциях, то, как заявляют эксперты ООН, через три десятка лет число жителей Земли вырастет на два миллиарда до 9,7 миллиардов человек. При этом Индия в ближайшее время обгонит Китай по численности населения.

Реакция Минтруда

Комментируя прогноз ООН о возможном сокращении численности россиян до уровня в 100 млн человек, представители Министерства труда и социальной защиты РФ заявили, что опираются на данные Росстата, у которого тоже есть прогноз о  численности населения

Средний вариант прогноза Росстата говорит о том, что в 2036 году количество россиян будет составлять 144,01 млн человек. А вот по низкому варианту прогноза речь идет уже о 138,130 млн. Самый высокий прогноз «предсказывает» 153,224 млн человек.

Напомним также, что на 1 января 2019 года число россиян было зафиксировано на отметке в 146 780 720 человек. Однако в прошлом году, как сообщал Росстат, численность граждан нашей страны сократилась впервые с 2009 года.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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