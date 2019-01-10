Вопреки обещаниям: цены на бензин выросли больше, чем говорил президент

В ряде российских регионов вновь зафиксирован рост стоимости нефтепродуктов в рознице. Это произошло после того, как изменилась ставка налога на добавленную стоимость (НДС), которая, как напомним, с 1 января этого года выросла с 18 до 20%. На фоне этих тенденций вспоминается декабрьское заявление президента России Владимира Путина о том, что рост стоимости бензина не превысит планки в 1-1,5%. В реальности ситуация оказалась совсем иной: наблюдается более существенное подорожание. Со своей стороны в ФАС заявили: динамика цен укладывается в договоренности, которые в августе прошлого были заключены между правительством и нефтяниками.

Что говорил Путин

В конце 2018 года президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что в 2019 году из-за изменений в НДС рост стоимости бензина не будет превышать уровня в 1-1,5%. Вместе с этим российский лидер понадеялся, что в правительстве не допустят ситуации с дальнейшими скачками цен на топливо.

Путин допустил, что может произойти «какая-то корректировка» роста цен из-за НДС, которая окажется незначительной. Но ситуацию на внутреннем и мировом рынках должно будет отслеживать правительство.

«Надеюсь, что это будет работать и дальше, и правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году», – заявил глава России.

Однако по факту цифры говорят о другом: так, Дальний Восток, Сибирь и Поволжье сообщают, что цены на бензин взлетели больше, чем на предполагаемые 1-1,5%.

Реальная картина

В качестве примеров СМИ приводят ряд регионов, где стоимость топлива превысила «обещанную планку». Так, по информации Интерфакса, цены на АЗС АО «ННК-Приморнефтепродукт» («Нефтегазхолдинг») с 5 января 2019 года увеличились на 1,6-1,7%. Аи-92 вырос с 41,9 до 42,61 рубля за литр, Аи-95 – с 42,8 до 43,52 рубля за литр. Зимнее дизтопливо также поднялось в цене: с 46,85 до 47,64 рублей за литр. Еще пример: цены на АЗС ООО «РН-Востокнефтепродукт» («Роснефть») с 6 января выросли на 1,6% по всем видам топлива. Комментируя ситуацию, представители компаний заявили, что подорожание топлива связано с увеличением ставки НДС с 18 до 20%.

Также выросли цены и в Якутии, где с 1 января ценовую политику на топливо изменил АО «Саханефтегазсбыт» (собственник якутское министерство имущественных отношений). Согласно прайсу, размещенному на сайте компании, стоимость всех видов топлива выросла на 1,2 руб. В частности, литр Аи-92 вырос в цене до 56 руб. (+2,2%), Аи-95 – до 56,8 руб. (+2,2%), дизельное топливо – до 57,2 руб. (+2,1%).

Еще один пример – Томская область. В региональном ФАС рассказали, что в первых числах января выросли розничные цены на зимнее дизтопливо. В частности, АО «Томскнефтепродукт» ВНК («Роснефти») с 5 января увеличило цену зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3 руб. за литр, ОАО «Газпромнефть-центр» с 4 января увеличило стоимость зимнего ДТ на 1,6%, до 47,3-47,8 руб. за литр. А вот цена Аи-92 и Аи-95 на этих заправках осталась прежней. Прежними остались цены и у крупнейшей независимой сети АЗС в регионе сети ООО «Сибнефтепродукт».

В рамках договоренностей

Однако профильные структуры говорят о том, что рост цен в российских регионах с 1 января 2019 года не превысил 1,7%, то есть, нефтяники соблюдают достигнутые с правительством договоренности. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

«В ряде регионов [с 1 января 2019 года] мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России», – сообщил он, добавив, что цены подняли крупные вертикально-интегрированные компании, объясняющие свои решения увеличением НДС. «Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая», – отметил представитель ФАС.

Махонин подчеркнул, что подобная динамика цен укладывается в рамки договоренностей между правительством и нефтяниками. А вот что касается той же Сибири и Дальнего Востока, то в этих регионах ФАС и вовсе не фиксирует изменения цены. «Более того, в ряде регионов в конце года мы отметили вообще снижение цены, в районе 1% с небольшим – в частности, в Иркутской области, Забайкалье», – сообщил он.