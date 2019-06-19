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Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?

19 Июня 2019 40 0 Политика
Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?

Исследования социологов подтверждают, что в России рекордно вырос престиж службы в армии. А министр обороны России заявляет о том, что в ближайшее время в армию и флот поступит гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. При этом в Китае считают, что Российская Армия превосходит Вооруженные силы США. А патриотизм россиян, их стремление защищать свою страну подстегивает конфликт в Сирии и ситуация на Украине, которую вооружает США.

Служу России

Итоги опроса, который проводил «Левада-центр», показали, что 60% россиян считают, что служба в армии – это обязанность каждого настоящего мужчины..

Это рекордный  показатель. Как поясняют аналитики, начиная с 1997 года, показатель положительного отношения к призыву в армию не переходил отметку в 44%. Но с 2015 года ситуация начала меняться, и он вырос на 18%.

Как показали итоги опроса, около четверти респондентов убеждены, что мужчины, даже несмотря на личные интересы, обязаны отдавать воинский долг стране. Вместе с этим 12% участников опроса считают, что служба в армии бессмысленна и опасна.

Эксперты назвали и причины такого роста  престижа Вооруженных Сил России. Конфликт на Украине и война в Сирии – именно эти события вызвали рост доверия к армии среди жителей России, утверждают авторы исследования.

 Участниками опроса стали 1616 совершеннолетних россиян, проживающих в 137 населенных пунктах.

Оружие для Украины

Так или иначе, для возрастающего желания россиян защищать свою родину имеются вполне конкретные стимулы и  обоснования. Например, военная помощь других государств странам, которые прямо называют Россию своим врагом. Так, на днях стало известно о том, что Пентагон принял решение о выделении Украине 250 миллионов долларов для подготовки, обеспечения и снабжения военных.

Помощь от США ожидается весьма серьезная. Речь идет и об оружии, которое планируется направить украинским военным. Это снайперские винтовки, гранатометы, радары, приборы ночного видения и другое оборудование. В общей сложности, начиная с 2014 года помощь Украине, оказанная по линии Министерства обороны США,  в этом году может достичь 1,5 миллиарда долларов.

Еще весной этого года пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявлял о том, что средства также были направлены на «улучшение взаимодействия украинской армии с НАТО». Однако, несмотря на то что Вашингтон приветствует рвение Украины стать членом НАТО, сделать это ей мешает так называемый территориальный вопрос, в частности «крымская проблема».

Качество поставляемого на Украину оружия вызывает немало вопросов .Так, недавно США отправили на  украинский флот  два своих списанных эсминца.

Первые в мире

Тем временем  Россия  поставила на опытно-боевое дежурство первые образцы  лазерного гиперзвукового оружия. Об  этом заявил министр обороны России. В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие», — подчеркнул Сергей Шойгу, отметив,  что в основе новых вооружений лежит технология лазерной энергии и гиперзвука.

На научно-практической конференцию с руководством Вооруженных Сил России, Шойгу поставил задачу - выработать теорию ведения боевых действий с учетом особенностей современных вооруженных конфликтов и возможностей нового оружия.

В Китае  считают, что российская армия превосходит  армию  США в оснащении своих войск. В частности, как пишет китайское издание Sohu, Россия существенно обошла США в области гиперзвукового оружия, и этот факт «заставил мир сомневаться в военном превосходстве американской армии». В статье  отмечается, что Вашингтон занялся разработкой гиперзвуковых ракет намного раньше, чем Москва. Однако с конца прошлого века успехов в этом направлении американцам добиться так и не удалось. Ситуация сегодня такая: пока Вашингтон только планирует через четыре года представить первые образцы гиперзвукового вооружения через четыре года, а вот Москва уже готова поставить такие ракеты в войска.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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