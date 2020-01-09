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Войны не будет. Почему Трамп не объявил войну Ирану после ракетных ударов?
9 Января 2020 287 0 Политика
После убийства иранского генерала Касема Сулеймани американским дроном в Багдаде 3 января ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран ответил ракетным ударом по военным базам США в Ираке 8 января. По словам аятоллы Али Хаменеи, это было «пощечина» американцам. В этот же день президент США Дональд Трамп запланировал обращение к нации и выступил в прямом эфире CNN. От этого обращения ждали дальнейшей эскалации, а в худшем случае – объявления войны. Но не произошло ни того, ни другого.
Мощные санкции в ответ на ракетные удары
- Вашингтон выбрал «мирный» путь противоборства в конфликте с Ираном – новые санкции против Тегерана. Об этом Трамп заявил в своем обращении к нации 8 января в эфире телеканала CNN. Он потребовал от Ирана того, что от него требуют последние десять лет – отказаться от ядерной программы и перестать оказывать поддержку террористам.
- Иран, по мнению Трампа, отступил в конфронтации с США. Это «хорошо для мира», подчеркнул американский президент. Поэтому нет необходимости спешить с реакцией на ракетные удары по американским базам в Ираке – тем более ни один американский военный в результате действий Тегерана не пострадал.
- Тем не менее реакция последует – в качестве таковой Трамп заявил новые экономические санкции, но не конкретизировал, какими они будут. «Эти мощные экономические санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», – предупредил президент США.
- Вместе с тем Трамп заверил, что пока он будет оставаться президентом США, Иран не получит ядерного оружия. Он призвал Европу, Китай и Россию не поддерживать текущее соглашение по ядерной программе.
Хронология конфликта
- Обострение отношений США и Ирана произошло вследствие убийства генерала Касема Сулеймани, командующего элитным подразделением Корпусом стражей исламской революции (КСИР) с помощью дрона в Багдаде 3 января.
- Ликвидация Сулеймани, который отвечал за военные операции в Сирии и Ираке со стороны Ирана, была произведена по прямому приказу Трампа. Президента США, в свою очередь, уговорил пойти на такой шаг госсекретарь Майк Помпео, которого Трамп собирался уволить.
- В Вашингтоне считают, что Сулеймани причастен к нападениям на дипломатов и военных США на Ближнем Востоке. По сути его приравняли к террористам, но и в Иране парламент проголосовал за то, чтобы считать Пентагон – военное ведомство США, террористической организацией.
- 8 января, после похорон Сулеймани в Тегеране, где в результате давки погибло около полусотни человек, Иран ответил на провокацию США ракетной атакой по военным базам американцев в Ираке. По первоначальной информации, 15 ракет атаковали как минимум два объекта – аэропорт Эрбиля и авиабазу Айн аль-Асад. Затем появились данные, что было выпущено 22 ракеты.
- По данным высокопоставленных чиновников в США, которые получили сведения от иракских партнеров, связанных с Ираном, удары были спланированы таким образом, чтобы нанести как можно меньше вреда. Это позволило Ирану «сохранить лицо» и избежать войны.
Угроза опустошительной войны
- Глава британского МИДа Доминик Рааб с осуждением отнесся к авиаударам Ирана, обратившись с призывом к Тегерану в дальнейшем избегать «таких опасных действий» и отметив, что рост военной напряженности на Ближнем Востоке «на руку» боевикам «Исламского государства» (запрещены в РФ).
- Со своей стороны Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отметил, что авиаудары – это «пощечина» США. А премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди увидел угрозу «опустошительной тотальной войны», причем, не только для Ирака, но и для всего мира.
- О ситуации высказались главы России и Турции Владимир Путин и Рейджеп Эрдоган. В своем совместном заявлении они отметили, что операция США против Сулеймани подрывает безопасность и стабильность Ближнего Востока. «Обмен ударами и использование силы любой стороной» ведут к новому витку нестабильности, говорится в обращении президентов.
Лучшая реакция – отсутствие ответа
- В Иране сочли необходимостью ответить на убийство Сулеймани, однако открытой войны никто не хотел – такого мнения придерживается эксперт Центра новой американской безопасности Илан Голденберг. «Эффектные и символичные авиаудары, которые не привели бы к смертям американцев, – подходящее средство для достижения такой цели», — отметил аналитик.
- При этом, как отметил Голденберг, со стороны Трампа лучшей реакцией на атаку Ирана станет отсутствие встречного ответа. «Я [надеюсь], что его люди достаточно умны, чтобы понять это и не начинать разрабатывать новые планы в Пентагоне», – написал эксперт в твиттере.
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