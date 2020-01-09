Войны не будет. Почему Трамп не объявил войну Ирану после ракетных ударов? 287 0 Политика

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани американским дроном в Багдаде 3 января ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран ответил ракетным ударом по военным базам США в Ираке 8 января. По словам аятоллы Али Хаменеи, это было «пощечина» американцам. В этот же день президент США Дональд Трамп запланировал обращение к нации и выступил в прямом эфире CNN. От этого обращения ждали дальнейшей эскалации, а в худшем случае – объявления войны. Но не произошло ни того, ни другого.